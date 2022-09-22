KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Sadece 2 malzeme ile istenmeyen tüylere kökten çözüm! Rusların yüzyıllardır uyguladığı bu tarif çok etkili

Sadece 2 malzeme ile istenmeyen tüylere kökten çözüm! Rusların yüzyıllardır uyguladığı bu tarif çok etkili

22.09.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüyler oldukça can sıkıcı olabiliyor. Bu tüyleri geçirmek için çeşitli uygulamalar yapılıyor. Ancak yapılan uygulamalar ya bütçeyi zorluyor ya da can acıtıcı durumlar yaşatıyor. Birçok kadın internet üzerinden istenmeyen tüylerden kurtulmanın doğal yollarını arıyor. Ruslar tüylerinden kurtulmak için evde bulunan malzemelerden yararlanıyor. İşte evde istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayacak o tarif...

Sadece 2 malzeme ile istenmeyen tüylere kökten çözüm! Rusların yüzyıllardır uyguladığı bu tarif çok etkili

Dünya üzerinde farklı ülkelerdeki kadınların güzellik bakımları değişiklik gösteriyor. Rus kadınlarının güzelliği herkes tarafından beğeniliyor ve pürüzsüz ciltlerine ne yaptıkları tüm dünya tarafından merak ediliyor. Ruslar cilt bakımlarında doğal ürünleri kullanmayı seviyorlar. Doğal ürünler ile etkili sonuçlar alan kadınlar istenmeyen tüylerini de bu yöntemler ile gideriyorlar. Doğal tüy dökücü olarak bilinen yöntem de her evde bulunan malzemeler bulunuyor.

İSTENMEYEN TÜYLERİ GİDERECEK TARİF

Ekran görüntüsü 2022-09-22 143234

Malzemeler

  • 2-3 avuç kuru ceviz kabuğu
  • 1 su bardağı su (Miktarları artırıp azaltabilirsiniz)

Yapılışı

Ekran görüntüsü 2022-09-22 143307

Uygulayacağınız bölgeye göre farklılık gösterecek miktarda kuru ceviz kabuklarını alın ve hem kendinize hem de çevrenize hiçbir zarar gelmeyecek bir yerde, tüm önlemlerinizi aldıktan sonra bu ceviz kabuklarını yakın. Kabuklar tamamen yanıp kül olduğunda, ortaya çıkan bu külleri temiz ayrı bir kaba alın ve üzerine karışım kremsi bir kıvama gelecek kadar su ekleyin. Suyu azar azar ekleyin ki gerekli kıvamı aldığında su eklemeyi durdurun. Karışımı bu şekilde 12 saat bekletin. 12 saatin ardından istenmeyen tüylerden kurtulmanız için gerekli olan karışımınız hazır!

CEVİZ KABUĞU TARİFİNİN UYGULANIŞI

Ekran görüntüsü 2022-09-22 143127

  • Bu karışımı uygulamak için öncelikle istenmeyen tüylerinizi almamış olmanız gerekiyor. Kurtulmak istediğiniz bu tüylerin üzerine karışımı güzelce yayın. Karışımı sürmek için bir gazlı bezden ya da pamuktan yardım alabilirsiniz.

  • Dökülmesini istediğiniz tüm tüylerin üzerine karışımı güzelce yaydıktan sonra 30 dakika bekletin ve ardından duru suyla karışımı cildinizden tamamen arındırın. Bu uygulamayı günde 3 defa, toplam 3 gün yaptığınızda sonuçlarını göreceksiniz.

  • Ancak elbette ilk 3 günlük sürede tüm tüyleriniz dökülmeyecektir. Bu nedenle dilerseniz 1 ay ara verdikten sonra yeniden 3 gün aynı uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.

  • Dikkat etmeniz gereken noktalara gelirsek, yapılışında gördüğünüz gibi ceviz küllerini yakarken çok çok dikkatli olmanız büyük önem taşıyor. Kendinize ve çevrenize zarar vermemek adına ceviz kabuklarını açık bir alanda, kontrollü bir şekilde yakmalı, yakarken içine tutuşmasını kolaylaştırmak için kağıt gibi farklı malzemeleri asla karıştırmamalısınız.

  • Aynı şekilde uygularken cildinizde bir yanma, bir kızarıklık ya da başka bir rahatsızlık hissediyorsanız hemen karışımı cildinizden tamamen temizlemeli, rahatsızlığınız devam ediyorsa hemen ilgili doktora başvurmalısınız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlanma belirtilerini bu şekilde durdurabilirsinizYaşlanma belirtilerini bu şekilde durdurabilirsiniz
Fayans aralarını tertemiz yapacak yöntem! ŞaşıracaksınızFayans aralarını tertemiz yapacak yöntem! Şaşıracaksınız
Bu burçlarla ilişkiye başlamadan önce bir daha düşünün! Bu burçlarla ilişkiye başlamadan önce bir daha düşünün!
Anahtar Kelimeler:
ağda tüy dökücü ceviz kabuğu cilt doğal ürünler rus yöntem alara güzellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Lezbiyenlik itirafı! "Ebru Gündeş'in eski sevgilimle..."

Lezbiyenlik itirafı! "Ebru Gündeş'in eski sevgilimle..."

Karanlık sona ermek üzere! Tünelin sonunda ışık var

Karanlık sona ermek üzere! Tünelin sonunda ışık var

Bebek bezi masrafına son: Eğitime 8 haftalıkken başladı!

Bebek bezi masrafına son: Eğitime 8 haftalıkken başladı!

Rusların 2 malzemeli istenmeyen tüyleri geçiren tarifi

Rusların 2 malzemeli istenmeyen tüyleri geçiren tarifi

Yaşlanma belirtilerini bu şekilde durdurabilirsiniz

Yaşlanma belirtilerini bu şekilde durdurabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.