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Sadece 3 malzemeyle banyonuz için ev yapımı temizleyici yapın!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kimyasal temizleyicileri hayatınızdan çıkarmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Evinizde bulunan 3 malzemeyle banyo için temizleyici hazırlayabilirsiniz. İşte ev yapımı banyo temizleyicisi tarifi.

Sadece 3 malzemeyle banyonuz için ev yapımı temizleyici yapın!

Ev temizliğinde göz korkutan yerlerden biri de banyodur. Banyodaki buhar, nem kirlerin en ufak boşluklara bile yer etmesine neden olur. Bu yüzden banyodaki kirler, temizlenmesi en zor kirlerdir. Musluk, bataryalar, duşakabin, klozet derken banyo temizliği yorucu bir maratona dönüşür. Temizlemesi zor kirleri çıkarmak için genelde en güçlü kimyasalların olduğu temizleyici ve deterjanlar kullanılır.

Pırıl pırıl bir banyo için güçlü kimyasalların olduğu deterjanlara ihtiyacınız yok. İşte hiçbir zararı olmayan, evinizde yapabileceğiniz doğal banyo temizleyicisi tarifi:

Banyo temizleme deterjanı için gerekli malzemeler:

  • Yarım su bardağı karbonat tozu
  • 1/4 su bardağı hidrojen peroksit (oksijenli su)
  • 1 tatlı kaşığı sıvı bulaşık sabunu

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Deterjanı yapmanız için karbonat, oksijenli su ve sıvı bulaşık sabununu karıştırın. Karbonat tozu lekeleri ve sert su birikimini çıkarmayı sağlarken, oksijenli su doğal bir temizleyici ve beyazlatıcıdır.

İyi ve etkili bir temizlik için bu karışımı fayansların üzerine sıkın ve 5 dakika boyunca kalmasını sağlayın. Ya da yumuşak bir süngerin üzerine karışımı dökün.

Fayanslarınıza, küvete süngeri sürün. 5 dakika boyunca karışımın fayanslarda kalmasını sağlayın. Ardından su ile durulayın. Daha derin ve pırıl pırıl bir temizlik olması için bu uygulamayı, iki kez üst üste yapın. Duş fayanslarında ve küvetinizde hiçbir su lekesi kalmayacaktır.


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