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Sadece 5 dakikada kuaförden çıkmış gibi saç yapma yöntemleri

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Zamanınızı kuaförde öldürmek istemiyorsanız sizin için hazırladığımız bu pratik ve çok şık saç modellerini mutlaka denemelisiniz. Hem bu sayede tasarruf yapmış olacaksınız ve paranız cebinizde kalmış olacak!

Sadece 5 dakikada kuaförden çıkmış gibi saç yapma yöntemleri

Bakımlı görünmenin anahtarı şık ve gösterişli saç modellerinden geçer. Her gün kuaföre gitmeye hem vaktiniz hem de nakitiniz yoksa bu pratik saç modellerini kesinlikle denemelisiniz sevgili okur. İşte kuaförden çıkmış gibi görünmenize yardımcı olacak, 5 dakikada hazırlanan saç modelleri.

GERÇEK BİR KURTARICI: ÖRGÜLER

Seçtiğiniz kıyafete göre modern ya da klasik örgü modellerini tercih edebilirsiniz. Klasik bir görünüm için saçınızı ortadan ikiye ayırın ve enseden sıkıca toplayın. Ardından kalan saçı hafif gevşek bir şekilde örün. Asil bir görünüme sahip olacağınız bu modeli sadece 3 dakikada hazırlayabilirsiniz. İkinci modelde ise saçlarızını ortadan ikiye ayırın. İki tarafı sıkı bir şekilde bağlayın ve örün. Enerjik bir görüntü anında hazır!

DUŞTAN ÇIKTIKTAN SONRA SAÇLAR DÜMDÜZ!

Dümdüz saçlar herkese çok yakışır. Siz de saçınıza düz bir görüntü vermek istiyorsanız illa bunun için düzleştirici kullanmanıza gerek yok. Saçınızı kuruturken fön çekmeniz mümkün. Saçlarınızı kurutma makinesi ile yukarıdan aşağı doğru kurutun. Bu esnada bir elinizde fön fırçası olsun. Saçlarınızı paralel olarak aşağı doğru tarayın. Gerçekten 5 dakikada dümdüz saçlara kavuşmuş olacaksınız.

KIVIRCIK SAÇLAR HAYAL DEĞİL

Saçlarınızı yıkadıktan sonra hafif nemli kalacak şekilde kurutun. Saçlarınızı taradıktan sonra eşit parçalara ayırın. Her bir tutamı kumaş parçasıyla ya da çorapla sararak sabitleyin. Ertesi sabah saç tutamlarını açın. Harika saçlarla güne devam edebilirsiniz!


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