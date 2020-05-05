Sadece 5 dakikada yapabileceğiniz kolay saç modelleri!

Söz konusu alımlı bir görünüm elde etmek olduğunda alışılagelmişin dışına çıkmak, farklı saç modellerini denemeye açık olmak gerekir. Ama her zaman saç şekillendirmeye ayıracak çok vaktiniz yoksa ve bu sebeple yeni modelleri denerken kolayca yapılabilmesi ve zaman almaması sizin için oldukça önemli bir kriterse doğru yerdesiniz!
1. Saç Aksesuarlı Kolay Topuz
Saçlarınızın üst kısmını tarakla kabartın ve aksesuarınızı 1. şekilde gösterildiği gibi ön kısımdan pay bırakarak saçınıza yerleştirin.
Saçlarınızın salınık kalan kısmını aksesuarın esnek bandının üstünden altına doğru geçirin ve tel tokalarla tutturun.
Saçlarınızın ön kısmını isterseniz salınık bırakıp bir maşa yardımıyla hareketlendirin ya da yukarıdaki gibi topuzla birlikte tutturun.
2. Salaş Örgü
Öncelikle hangi örgü modelini kullanacağınıza karar verin. Balık sırtı veya mısır örgüsünü tercih ederek salaş bir şıklığa sahip olabilirsiniz.
Ensenizden başlayarak saçınızı sıkı olmayan bir şekilde örün ve saç renginizle uyumlu bir lastik toka ile ucunu bağlayın.
Örgüleri gevşetin ve ön taraftan saçınızın bir kısmını örgüden kurtarın.
3. Burgulu Saç
Saçlarınızın ön tarafından iki tutamı burarak arkada birleştirin ve tel toka ile tutturun. Burma işlemini sıkı ya da gevşek olacak şekilde yapabilirsiniz.
Saçlarınızın salınık kalan kısmını maşayla doğal bir şekilde dalgalandırın.
Dilerseniz bir aksesuar yardımı ile saçlarınıza daha şık bir görünüm verebilirsiniz.
4. Ters Hollanda Örgülü Topuz
Öncelikle modelinizin kaç örgüden ve topuzdan oluşmasını istediğinize karar verin. İsterseniz soldaki gibi ikili örgüyü iki topuz halinde toplayabilir ya da sağdaki gibi birden fazla örgüyü tek bir topuz halinde bir araya getirebilirsiniz.
Saçlarınızı ensenizin oradan yukarıya doğru Hollanda örgüsü şeklinde örün ve topuzunuzun ne kadar yukarıda olmasını istediğinize bağlı olarak karar verdiğiniz bir noktada örmeyi bırakın.
Örme işlemini bitirdikten sonra örgünüzü ve saçınızın ön kısmında salınık kalan kısmı bağlayın.
Bağladığınız saçı, tokanızın etrafında çevirerek topuz haline getirin ve tel toka yardımıyla tutturun.
5. Salınık Saç
Saçlarınızı isterseniz doğal halinde bırakın isterseniz bir saç düzleştiricisi veya maşa yardımıyla şekillendirin.
Tarzınıza ve kıyafetinize uygun saç tokaları ile saçlarınızı süsleyin. Sade bir şıklık tercih ediyorsanız bir veya iki toka kullanabilirsiniz. Daha iddialı bir görünüm için 4-5 veya daha fazla sayıda aksesuarla saçlarınızı tutturabilirsiniz.
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