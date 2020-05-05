Sadece 5 dakikada yapabileceğiniz kolay saç modelleri!

Söz konusu alımlı bir görünüm elde etmek olduğunda alışılagelmişin dışına çıkmak, farklı saç modellerini denemeye açık olmak gerekir. Ama her zaman saç şekillendirmeye ayıracak çok vaktiniz yoksa ve bu sebeple yeni modelleri denerken kolayca yapılabilmesi ve zaman almaması sizin için oldukça önemli bir kriterse doğru yerdesiniz!

KOLAY YAPILAN SAÇ MODELLERİ

1. Saç Aksesuarlı Kolay Topuz

Saçlarınızın üst kısmını tarakla kabartın ve aksesuarınızı 1. şekilde gösterildiği gibi ön kısımdan pay bırakarak saçınıza yerleştirin.

Saçlarınızın salınık kalan kısmını aksesuarın esnek bandının üstünden altına doğru geçirin ve tel tokalarla tutturun.

Saçlarınızın ön kısmını isterseniz salınık bırakıp bir maşa yardımıyla hareketlendirin ya da yukarıdaki gibi topuzla birlikte tutturun.

2. Salaş Örgü

Öncelikle hangi örgü modelini kullanacağınıza karar verin. Balık sırtı veya mısır örgüsünü tercih ederek salaş bir şıklığa sahip olabilirsiniz.

Ensenizden başlayarak saçınızı sıkı olmayan bir şekilde örün ve saç renginizle uyumlu bir lastik toka ile ucunu bağlayın.

Örgüleri gevşetin ve ön taraftan saçınızın bir kısmını örgüden kurtarın.