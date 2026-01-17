KADIN

Şakayla başladı, dolmuşun başına geçti! Direksiyon sallayarak parasını kazanıyor

Hatay’da 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Zeynep Kılıç, eşine şaka olarak söylediği "Ben de çalışayım, dolmuşta yolcu alırım” sözünü gerçeğe dönüştürdü. Eşinin dolmuş hissesi almasının ardından direksiyon başına geçen Kılıç, 20 yıllık şoförlük tecrübesiyle hem ekmek parasını kazanıyor hem de yolcularının dert ortağı oluyor. Defne ilçesinde dolmuşçuluk yapan Kılıç, başlangıçta yadırgansa da bugün meslektaşlarının ve yolcularının takdirini topluyor.

Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Zeynep Kılıç, eşinin 9 ay önce dolmuş hissesi almasıyla yenir bir hayata başladı.

Eşinin hisse almasıyla şaka maksadıyla 'Ben de çalışayım, dolmuşta yolcu alırım' diyen Kılıç, kısa bir süre sonra minibüsün direksiyonuna geçerek ekmek parasını kazanmaya başladı.

Kılıç, 20 yıllık otomobil şoförlüğünün verdiği öz güvenle kentin sokaklarında direksiyon sallıyor. Meslektaşları tarafından başlarda yadırganan Kılıç, şimdiyse diğer şoför arkadaşlarından saygı görüyor.

Müşterilerin psikoloğa anlatır gibi kendine dertlerini anlattığını ifade eden Kılıç, insanların hikayelerine ortak olduğunu söylüyor.

"YOLCULAR SENİNLE GURUR DUYUYORUZ DİYORLAR, HEP DURAKLARDA BEKLİYORLAR"

Eşine söylediği ‘Ben de çalışayım, dolmuşta yolcu alırım' sözleriyle dolmuşçuluğa başladığını ifade eden Zeynep Kılıç, "Ben ev hanımıydım, otobüs şoförlüğüne karar verince böyle başladım. Karar vermem ve bu işe başlamam 1 ay içinde başladı. Eşim diyordu bir otobüslerden bir hisse alalım dedi. ‘Ben de çalışayım, dolmuşta yolcu alırım' sözleri şaka amaçlı söylediğimde eşim hemen onayladı. Bu şekilde dolmuş şoförlüğüne başladım, 9 ay oldu yollardayım. Müşterilerin tepkileri gurur vericiydi. Ben dolmuş şoförlüğüne başladığımda bu kadar güzel tepkiler alacağımı düşünmemiştim. Yolcular seninle gurur duyuyoruz diyorlar. Yolcular beni hep duraklarda bekliyorlar, Zeynep Kaptan gelecek diye, plakama bakıyorlar. Bunlar çok gurur verici oluyor. Ben 20 yıldır araç sürüyorum ama otobüs sürmedim. Otobüs sürmeye devam edince ehliyetimi büyüttüm" dedi.

"MESLEKTAŞLARIM İLK BAŞLARDA ACEMİLİK DEDİLER, SONRA ABLA ARTIK SENİ GEÇEMİYORUZ DİYORLAR"

Kenttin yollarında 9 aydır dolmuş sürerek ekmek parasını kazanan Kılıç, kısa sürede vatandaşlarla arasında diyaloğun geliştiğini ifade ederek, "Polis abiler beni görünce helal olsun abla diyorlar. O kadar güzel bir duygu ki, canın sıkılıyor bir yolcu gelip moralini düzeltiyor. Sanki ben psikoloğum gibi araç sürerken müşteriler dertlerini anlatıyorlar. Bazen Allah'ım sabır diyorum, bende onlara saygı duyuyorum. Meslektaşlarım ilk başlarda baktığında acemilik var diye baktılar. Herkes bu abla mı sürecek veya yeni ehliyet aldı bu mu bizi geçecek gibi sözler söyleyen rakiplerimiz var. İlk başlarda bu sözleri söylerken sonra Abla artık seni geçemiyoruz ve yenemiyoruz diyorlar. Günde 4 servis yapıyorum. Herkes kendi ayaklarının üzerinde durmak zorunda durabilirler. Kadın isterse bunu yapabilirler. Kadınlar ne kocayı ne çocukları kimseyi beklemesinler. Her şeyi yapabilirler. Çocuklarımda ilk başlarda anormal karşıladılar. Herkesin güzel tepkiler verdiğini görünce anne seninle gurur duyuyoruz diyerek desteklediler" ifadelerini kullandı.

"KADIN ŞOFÖRÜ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM, ARACI ÇOK TEMİZ"

Dolmuşçu Zeynep’in aracının, erkek şoförlerin araçlarına göre temiz olduğunu ifade eden müşteri Özlem Akay, "Kadın şoförü görünce çok şaşırdım. Çünkü aracı çok temiz. Ben genelde beyefendilerin araçlarına bindiğimde aşırı dağınık ve kirli oluyorlar. Araçta çiçek olmasından kadın şoför olduğu belli oluyor. Kentte birkaç kadın şoföre denk geldim ve onları tebrik ettim. Buradaki hanımefendiyi de tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

