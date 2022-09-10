Sadece 5 dakikada yeşil çay ve patates ile daha genç görünün! Cildinizin anında sıkılaştığını hissedeceksiniz

Daha genç bir görünüm için beş dakikanız var mı? Konusunda uzman olan Plastil Cerrah Dr. Anthony Youn, kadınların yaşlarını anında azaltabilecekleri bazı yollar olduğunu iddia etti. Ciltteki yaşlanma etkilerini önlemenin bir çuval para harcamaya gerek olmadığının en büyük kanıtı yeşil çay ve patates ikilisinin getirdiği mucizedir.

Sadece birkaç dakikada cildiniz daha sıkı ve daha genç bir görünüme kavuşacak. Daha genç görünmek söz konusu olduğunda kozmetik prosedür kesinlikle bir seçenektir. Bununla birlikte, kadınların arzu ettikleri sonuçları elde etmek için evde yapabilecekleri pek çok şey vardır.

YAŞLANMA KARŞITI İKSİR

Dr. Anthony'nin en önemli yaşlanma karşıtı ipuçlarından biri, tamamen göz bakımı ve şişmiş gözlerle ilgili. Şişlik, yorgunluk, sıvı tutulması, yaş nedeniyle zayıflamış kaslar veya yoğun bir gece içme ile sınırlı olmayan birçok faktör nedeniyle ortaya çıkabilir.

Ancak uzman, bu sorunun muhtemelen evde sahip olduğunuz iki malzeme kullanılarak çözülebileceğini ortaya koydu.

Önce yeşil çayı demleyip buzdolabına koyun. Ardından patatesleri hazırlamaya başlayın. Patatesleri ince ince dilimleyin.

Soğuk yeşil çaya batırdığınız patates dilimlerini göz kapaklarınıza sürün. Dr. Anthony iddialı konuştu: "Yeşil çaydan gelen kafein ve soğuk, cildinizi geçici olarak sıkılaştıracaktır. Ve patateslerden elde edilen nişasta da kademeli bir aydınlatma etkisi yaratacaktır."



