Sadece birkaç dakikanızı alacak bu nefes egzersizleri kilo vermenizi sağlayacak

Derin nefes alma basit fiziksel egzersizlerle birleştirildiğinde, yağların atılmasına yardımcı olabilir ve sonuçları kalıcı hale getirebilir. Bunları yaparken vücudumuz daha fazla miktarda oksijenle doludur, bu da besin maddelerini emmemize ve metabolizmamızı hızlandırmamıza yardımcı olur. İşte çok uzun sürmeyen 6 adet nefes alma egzersizi. ŞİŞE SOLUNUM EGZERSİZİ Bu egzersiz, popüler bodyflex nefes egzersizlerine benzer. Bunun için sadece boş bir plastik şişeye ihtiyacınız olacak. NE YAPALIM: Diyafragmatik solunum kullanarak yavaş yavaş nefes verin. Burnunuzdan nefes alın, sonra diyaframınızı ve karın kaslarınızı esnetirken, şişedeki havayı boşaltın. En önemli kısmı kısa ama hafifçe güçlü bir nefes vermek. 10-15 dakika boyunca egzersizi tekrarlayın. Önemli: Egzersizi dikkatlice yapın, başınızı döndürmeyin! Nefessiz kaldığınızı veya herhangi bir rahatsızlık hissettiğinizi düşünüyorsanız, biraz ara verin ve daha sonra egzersize geri dönün. *Diyafragmatik solunum: Solunumun en önemli kası olan diyaframı kuvvetlendirmek için geliştirilmiş bir egzersiz yöntemidir.

ASLAN NEFESİ Bu egzersizi yaparken, bir aslan olduğunuzu hayal edin. Nefesinizi ağzınızı kocaman açarak verin. Biraz garip görünsede boynunuz için ve eğer çift çeneniz varsa giderilmesinde oldukça iyidir. İlk pozisyon: Yoga matınızı hazırlayın, diz çökün görseldeki gibi konum alın. Avuçlarınızı bacaklarınızın arasına, avuç içlerine bakacak şekilde yerleştirin ve kollarınızı düzeltin. NE YAPALIM: Burnunuzdan nefes alın. Karnınızı tamamen hava ile doldurun. Artık nefes alamıyorsanız, ağzınızı olabildiğince geniş açın. Bir “Ahh” sesiyle nefes alın. Teneffüs sırasında, ağzınızı tamamen açın ve dilinizi çenenize doğru mümkün olduğunca dışarı doğru tutun (Bir aslanın nasıl esnediğini gözünüzün önüne getirin) Boynunuz, çeneniz ve yüz kaslarınız gerginlik hissetmeli. 4-5 kez tekrarlayın. GERİLMİŞ AYAKLAR Bu egzersiz karın kasları, bel ve psoas kaslarınızı güçlendirir duruşunuzu düzeltir. İlk pozisyon: Yoga matının üstüne uzanın, bacaklarınızı gerin. Görseldeki gibi ellerinizi leğen kemiğinizin yanında konumlandırın. Nefes alın nefes verirken, bacaklarınızı yerden 90 ° 'lik bir açıyla kaldırın ve 15-20 saniye bu pozisyonda kalın. Normal bir ritimle nefes al.

15-20 saniye beklemeden sonra bir sonraki nefesinizde, bacaklarınızı yere 60 ° 'lik açı yapacak şekilde indirin. Bu pozisyonda 1 dakika durun ve normal bir ritimle nefes alın. Bir dakika beklettikten sonra nefesinizi verin, bacaklarınızı yere 30 ° açıyla bırakın. Bu pozisyonda 30 saniye ile 1 dakika arasında kalın. Normal bir ritimle nefes alın ve verin. Yavaşça bacakalrınızı yere koyun. Rahatlayın.