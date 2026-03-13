KADIN

Sadece bizde yok! Dünyanın dört bir yanından kahve kültürü

Kahve aslında bir içecekten çok daha fazlası. Kültürel bir simge olan kahveyi her kültürde görmek mümkün. Dünyadaki kahve kültürleri neler bakalım mı?

Türkiye ile başlayalım o zaman!

Sadece bizde yok! Dünyanın dört bir yanından kahve kültürü 1
Türkiye'de kahve denilince tabii ki akla hemen Türk kahvesi geliyor. Közde ağır ağır pişen kahvenin en büyük özelliği köpüğü. Ne kadar köpüğü olursa o kadar iyi pişirildiği kabul ediliyor zaten. Sabır isteyen bir pişirme süreci olan kahve derin sohbetlerin eşlikçisi oluyor.

İtalya'da kahve hızlı içilen bir içecek.

Sadece bizde yok! Dünyanın dört bir yanından kahve kültürü 2
İtalya'da kahve kültürü oldukça hızlı. Kahve genelde hızlı içiliyor. Ayaküstü içilen kahveleriyle meşhur diyebiliriz yani. Genelde hızlıca alınan kahveler oturmadan ya da tezgahta içiliyor. Sabah saatlerinde hızlı kahve tercih edilse de öğleden sonra sosyalleşme amaçlı içilen kahveler daha uzun sürüyor elbette.

Fransa'nın kahve kültürü bize benziyor diyebiliriz.

Sadece bizde yok! Dünyanın dört bir yanından kahve kültürü 3
Fransa'da kahve öyle apar topar içilen bir şey değil. Kafede uzun oturuşların eşlikçisi olarak görülüyor kahve. Gazete ya da sohbet eşliğinde içilen kahveler hızlı bir kültürün parçası değil. Sabahları kahveye kruvasan eşlik ederken öğleden sonra tatlıyla birlikte içilebiliyor.

Etiyopya, kahvenin doğduğu yer.

Sadece bizde yok! Dünyanın dört bir yanından kahve kültürü 4
Kahvenin anavatanı kabul edilen Etiyopya'da doğal olarak kahve tam bir ritüel. Toplanmasından kavrulmasına, öğütülmesinden demlenmesine uzun bir süreci var diyebiliriz. Yani kahve sadece içilip hayata devam edilen bir şey değil, topluca yapılan bir etkinlik gibi.

Yunanistan'da çeşitli kahveler var.

Sadece bizde yok! Dünyanın dört bir yanından kahve kültürü 5
Soğuk ve sıcak kahveler Yunan kültüründe bulunuyor. Yunan kahvesi denilen kahve Türk kahvesine benzer bir kahve çeşidi. Yazın ise soğuk kahveler tercih ediliyor elbette. Yunanistan'da kahve sosyalleşmenin de bir bahanesi aslında.

Amerika'da dev kahveler karşımıza çıkıyor.

Sadece bizde yok! Dünyanın dört bir yanından kahve kültürü 6
Amerika demek zaten her şeyin en büyük porsiyonu demek. Kahve için de bu geçerli. Her çeşit kahvenin yer aldığı Amerika'da herkese göre bir kahve çeşidi var diyebiliriz.

Japonya, seremonilerin ülkesi.

Sadece bizde yok! Dünyanın dört bir yanından kahve kültürü 7
Japonya'yı daha çok çay seremonileriyle biliyoruz. Kahve için de benzer bir yöntemleri var diyebiliriz. Demleme yöntemleri, gramajlar, suyun sıcaklığı Japon kahve kültüründe önemli yer ediyor.

Brezilya, en büyük üreticilerden.

Sadece bizde yok! Dünyanın dört bir yanından kahve kültürü 8
Brezilya, dünyanın kahve üreticisi. Böyle olunca kendi kültürlerinde de kahve önemli bir yere sahip elbette. Brezilya'daki kahveler küçük bardaklarda servis ediliyor. Gün içinde sık sık bu tarz kahve ikram ediliyor ve içiliyor.

Vietnam'da kahveler oldukça yoğun.

Sadece bizde yok! Dünyanın dört bir yanından kahve kültürü 9
Vietnam'da kahveler genellikle yoğun ve koyu kavrulmuş oluyor. Soğuk ve sütle hazırlanan meşhur bir kahveleri de var. Burada kahveler de yavaş yavaş demlenen cinsten.

İsveç'te kahve demek mola demek.

Sadece bizde yok! Dünyanın dört bir yanından kahve kültürü 10
İsveç'te kahve, güzel bir mola anlamına geliyor. Genelde tatlı eşliğinde içilen kahveler önemli kabul ediliyor. Burada amaç tabii ki sadece kahve içmek değil, aynı anda sosyalleşmek.

