Sadece çamaşır yıkarken kullanılmıyor! Yumuşatıcıyı başka nerelerde kullanabileceğinizi biliyor musunuz?

Yumuşatıcılar, sadece çamaşır yıkamada değil, birçok farklı alanda kullanılabilir. Böylece günlük işlerinizi de çok daha rahat ve kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Yumuşatıcıyı başka nerelerde kullanabileceğinizi merak ediyorsanız gelin, hep birlikte farklı kullanım alanlarını inceleyelim.

ZEMİN TEMİZLİĞİ

Yumuşatıcıları gönül rahatlığı ile kullanarak güzel kokularından yararlanabileceğiniz alanlardan birisi de zemin temizliği.

Yerleri sildiğiniz suya yarım kapak ekleyeceğiniz yumuşatıcı, zemini daha kolay temizlemenize yardım edecek ve pırıl pırıl parlatacak. Mis gibi kokusu da cabası!

TENCERE PARLATMA

Yumuşatıcının tencere parlatmakla ne alakası var demeyin!

Sadece bir iki damla yumuşatıcı ile tencerelerinizi güzelce ovalayın. Gördüklerinize inanamayacaksınız!

ARABA KOLTUĞU TEMİZLİĞİ

Yumuşatıcılar, oldukça hızlı kirlenen ve pis kokuları üzerinde tutmaya meyilli olan araba koltuklarını temizlemek için de iyi bir seçenek.

Az miktarda yumuşatıcı uygulayın ve koltukların nasıl parladığını görün!

BANYOLARDAKİ SU LEKELERİNİ TEMİZLEME

Yumuşatıcılar, su ve kireç lekelerine karşı güçlü formüller içeriyor.

Bu sayede banyo fayansları ve duşakabin camları için de iyi birer temizleyici rolü üstleniyorlar. Lekelerin yumuşatıcı sayesinde kolayca çıkmasıyla banyo temizliğiniz çok daha kolay hale gelecek!

STATİK ELEKTRİĞİ GİDERME

Statik elektrik sıkıntı verici olabiliyor. Halılarınızın üzerinde biriken statik elektriği gidermek için yumuşatıcıdan yararlanabilirsiniz.

Boş bir sprey şişesine suyla birlikte biraz yumuşatıcı ekleyerek halıya sıkın ve sonucu görün!

BOYA FIRÇALARINI TEMİZLEME

Boyalı ve kurumuş fırçaların temizlenmesi her zaman zor ve sıkıntılı bir süreç. Bu zorlu temizleme işlemini daha hızlı hale getirmek için yumuşatıcıdan yararlanabilirsiniz.

Bir kap suya yumuşatıcı ekledikten sonra fırçaları bir süre içinde bekletmek temizleme işlemini çok daha kolay hale getirir.

Sonrasında da suyla durulamanız gerekiyor.

ÇELİK PARLATMA

Çelik eşyalarınızı parlatmak için de bu çok kullanışlı ürünü kullanabilirsiniz.

Yumuşatıcıyı bir bez yardımıyla çelik ürünlerinizi silmek için kullanmanız, çeliklerin eski parlaklığına kavuşması için yeterli!

YANIKLARI TEMİZLEME