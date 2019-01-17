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Sadece dahi insanlar bu testi 30 saniyede çözebiliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

İşte size zekanızı sınamak için bir fırsat. Sadece dahi insanlar buradaki 7 soruyu 30 saniyede cevaplayabiliyor.

Bakalım doğru yanıtlara ulaşabilecek misiniz? (Cevaplar foto galerinin en sonunda)

Bu soruların cevabını 30 saniyede bulabilir misiniz? (Zeka testi)

Su tanklarından ilk önce hangisi dolar?
Çölde kalan kör bir adamın elindeki kutuda 2 kırmızı ve 2 mavi hap vardır. Adam hayatta kalmak için 1 mavi ve 1 kırmızı hap almak zorundadır. Diğer her kombinasyon adamın ölümüne neden olacaktır. Kör adam görmeden 1 mavi ve 1 kırmızı hap içmeyi nasıl başarır?
Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?
Bu şekli 4 eşit parçaya nasıl bölebilirsiniz?
Resimdeki zarlardan yanlış olanı bulun.
Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.
Resimdeki minimoylar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz?

CEVAPLAR

CEVAPLAR
Su tanklarından ilk önce "G" dolar.
Adam önce her hapı ikiye böler ardından her iki yarımdan yalnızca bir tanesini yutar.
Doğru cevap sarıl alandaki sembollerden ilki olacak. İşte çözüm yolu.
Belli standartların dışına çıkınca bu soruyu cevaplamak hiç de zor değil. İşte çözümü.
İşaretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktalı zar yanlış olanı
İşte bir sürü 4 arasına gizlenmiş 'A' harfinin yeri
Sünger Bob işaretli yerden size gülümsüyor. Dikkatinizi çekti mi? (NTV)
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zeka testi Bulmaca mantık soruları

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