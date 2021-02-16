Sadece Hatay'da yaşıyorlar: Nesli tükenme tehlikesindeki dağ ceylanları 7 gün 24 saat izleniyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gazella gazella türü dağ ceylanları, Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde özel olarak korunuyor. 24 saat kesintisiz olarak her an takipte olan dağ ceylanlarının sayısı bin 141'e ulaştı.

'DÜNYADA SADECE 3 BİN ADET KALDI'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, dağ ceylanlarının Türkiye’de sadece Hatay’da yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi. Akın, "Gazella gazella olarak bilinen dağ ceylan türü, dünyada sadece İsrail ve Türkiye’de yaşamlarını sürdürdüğü ve dünyada sadece 3 bin adet kaldığı belirtilen bir türümüz. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılında bir üretim tesisi kuruldu. Bu tesis aynı zamanda dağ ceylanlarının yaşam alanıdır” dedi.

'BİR ANNE ŞEFKATİ İLE BAKIP, BESLİYORUZ'

Üretim istasyonunun tellerle çevrili olduğunu ve son teknolojik kameralarla donatıldığını söyleyen Akın, "Bulunduğumuz alan, 120 dönümlük bir alan ve tel çitlerle çevrili. Dört personelimiz burada vardiyalı bir şekilde görev yapıyor. Dağ ceylanları burada 24 saat kameralarla izleme altında, 8 noktada kameralarımız mevcut. Dağ ceylanlarına bir anne şefkati ile bakıyoruz, besliyoruz. Bu istasyonun amacı itibariyle, burada belli bir sayıya ulaşan ceylan türlerimizi daha sonra doğaya belli noktalara salıyoruz ve yeniden bir popülasyon oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

(DHA)

