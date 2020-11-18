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Sadece iki malzemeyle yaptı! İşte ucuz ve kolay halı temizleme yöntemi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Halınızı kaç kez süpürürseniz süpürün, yine de yeterince temizlenmediğini, iyi kokmadığını fark edebilirsiniz. Bu son dokunuş için satın alabileceğiniz çok sayıda ürün var ancak, bunlar pahalı olabilir ve evcil hayvanlar veya küçük çocuklar için uygun olmayabilir. Emma adlı Avustralyalı kadın da ucuz ve yapımı kolay bir çözüm buldu.

Sadece iki malzemeyle yaptı! İşte ucuz ve kolay halı temizleme yöntemi

Ütü, bulaşık, yer silmek, banyo temizliği... Evin her alanında pratik temizliğe ihtiyaç duyuyor, vaktimizin bize kalmasını istiyoruz. Hele bir de yaptığımız temizlik içimize sinmiyorsa işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Emma adlı Avustralyalı kadın da yaptığı temizliğin içine sinebileceği bir çözüm buldu. Halılarını süpüren ancak yeterince temizlenmediğini fark eden Emma, halılarının üzerine biraz karbonat ve sevdiği bir esansiyel yağı kullandı.

Çözüm formülünü Facebook'taki bir grupta paylaşan Emma, karbonatın serptildikten sonra biraz bekletilmesini ve daha sonra elektrik süpürgesiyle vakumlanmasını öneriyor.

Emma'Nın bulduğu çözüm, birçok kullanıcının da deneyeceği bir formül oldu.

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