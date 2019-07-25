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Sadece kadınlar değil erkekler de estetiğe ilgi duyuyor

Uzm. Dr. A. Demet Aşkın Uzm. Dr. A. Demet Aşkın
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

Son yıllarda erkekler, estetik ve antiaging gelişimlere artan oranlarda ilgi duyuyor ve hizmet alıyorlar.

Sadece kadınlar değil erkekler de estetiğe ilgi duyuyor

Emeklilik yaşının ötelenmesi, görselliğin artan önemi, iş hayatında dinç, sağlıklı, dinamik ve genç ifadenin tercih nedeni olması, erkeklerin bu sektörden hizmet talep artışını sağlıyor ve tüm dünyada bu artışı hızladırıyor.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, son yıllarda erkeklerin en az kadınlar kadar estetik yaklaşımlara olan taleplerinin arttığını dile getirdi. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, altında yatan sebeplerden en çok hangi estetik yaklaşımlara ihtiyacı olduklarına kadar tüm gözlemlerini ve önerilerini bizler için paylaştı.

Erkekler, estetik sektöründen daha eski yıllardan beri hizmet alan kadınların aksine yaptırdıkları müdahalelerin konuşulmasını istemiyorlar. Kadınlarda ilk yıllarda saklarken son yıllarda daha çok paylaşıyorlar, fikir alışverişinde bulunuyorlar.

ERKEKLERİN TALEPLERİ HANGİ YÖNDE?

Erkekler en çok yorgun ve yaşlı ifadelerinin düzeltilmesini talep ediyorlar veya kilo sorunlarındaki bölgesel yağlanmalarına yardımcı olunmasını istiyorlar. Genellikle ne istediklerini bilerek talep ediyorlar, önerilerinizi dikkatle dinleyip karar veriyorlar. Memnuniyet oranlarıda yüksek oluyor. En büyük endişeleri feminen bir ifade olması yada abartılı görüntü oluşmasıdır.

Erkek ve kadın yüz anatomisi ve estetik matematik vurguları birbirinden farklıdır, uygulamalar bu bilgiyle yapılmalı. Bu bilgi eksikse yapılan işlemlerle kadınsı erkek yüzleri veya kadında erkeksi kadın yüzleri oluşabilir.

Erkeklerde hatlar daha köşeli, alt yüz daha yüksek ve geniştir. Çene daha belirgin ve öne doğrudur. Kadınlarda yüz şekli daha oval, yanaklar ve elmacık kemik üstü alanlar daha belirgindir.

ERKEKLERDE SON YILLARDA EN SIK UYGULANILAN YÖNTEMLER

Cildin kollajen yapısını arttırmak ve yeniden yapılanmasını sağlamak: Cildin yaşlanmasının yavaşlaması, genç kalması için yaptığımız yöntemlerdir.

Son yıllarda enzim ve hyalüronik asit beraberliği ile oluşturulan ve cildin genç, diri kalmasını sağlayan bir tedavi yöntemi olan PB Enzimatik Serum uygulaması erkek hastalara da gönül rahatlığıyla uygulanıyor.

Bu yöntemle yüzde bölgesel yağ azalması, yüze şekil vermekte mümkün. Ayrıca erkeklerin en büyük sıkıntısı olan göbek problemi de bu yöntemle azaltabiliyor.

İple ameliyatsız yüz germe ve asma: Vücutta eriyen PDO iplerle yapılan ağ ve asma yöntemleriyle ağır olan erkek cildi sıkılaştırılırken aynı zamanda sarkıklık yukarı kaldırabiliyor.

Bunun için kullanılan saf PDO Mint fıne ve easy ipler, doku uyumu olup vücutta eridiği için hastaya ve uzmanlara sıkıntı yaratmayıp yüksek kaldırma gücüyle başarılı sonuç elde edilebiliyor.

BİR DİĞER YÖNTEMLERDEN BİRİ DE SAÇ TEDAVİLERİ

Erkeklerin en çok talep ettiği yöntemlerden bir diğeri ise saç tedavileri. Talep eden kişinin saçları tamamen dökülmemiş, zayıflamış ve dökülmekte olan süreçdeyse çok çok faydalı oluyor.

Saç mezoterapileri ve farklı gelişmiş tedavi yöntemleri ile saçların dökülmesini önleyip, ömrünü uzatıp, daha sağlıklı ve kalın saç gelmesi sağlanıyor. Bunlar son dönemlerde en sık uygulanılan gelişmeler olmakla birlikte hastaya göre tüm klasik yöntemler de erkeklere elbette uygulayabiliyor.

Hepinize iyi günler dilerim,

Sevgiler....

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Demet Aşkın

www.pbserumturkiye.com
Facebook: @pbserumturkiye
Instagram: @pbserumturkiye
Youtube: Nurederm TV

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Anahtar Kelimeler:
erkek estetik estetik

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