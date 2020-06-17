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Sadece mutfakta kullanılmıyor! Alüminyum folyonun şaşırtan kullanım alanları...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yemeklerin sıcaklıklarını korumak için veya artan yemeklerin, buzdolabına girdiğinde, bozulmaması için kullanılan alüminyum folyo hemen hemen tüm mutfakların demirbaşlarındandır. Peki, alüminyum folyoyu hiç kendinize sarmayı düşündünüz mü? Evet, yanlış duymadınız! İşte mutfaktan temizliğe pek çok durumda imdadınıza yetişecek alüminyum folyonun kullanım alanları…

Sadece mutfakta kullanılmıyor! Alüminyum folyonun şaşırtan kullanım alanları...

Kadınların mutfakta en çok işine yarayan malzemelerden biri de alüminyum folyodur. Genellikle yiyecekleri korumak için kullanılan alüminyum folyonun farklı kullanım alanlarını ve amacını öğrendikten sonra bir daha elinizden düşürmek istemeyeceksiniz! İşte mutfak dışında günlük hayatta alüminyum folyonun kullanım alanları…

ÜTÜ YAPARKEN

Çamaşırlardaki inatçı kırışıklıklar her daim bizi zora sokar. Su sıkarız, buhar tutarız ama bana mısın demez o iz orada öylece durur. Ancak bunun da bir çözümü var. Alüminyum folyoyu ütü masası kılıfınızın altına koyun ve daha sonra kıyafetlerinizi ütülemeye başlayın. Kırışıklıkların nasıl açılmaya başladığını göreceksiniz.

MAKASLARI BİLEYİN

Makaslarınız veya bıçaklarınız eskisi kadar iyi kesmiyorsa bir parça alüminyum folyoyu birkaç kat haline getirin ve makasla folyoyu kesin. Ya da folyoyu bıçağınızın keskin tarafına sürtün. Bu işlemi yaparken elinizi kesmemek için dikkatli olmalısınız.

GÜMÜŞLERİNİZİ PARLATIN

Gümüşleriniz karardı ve artık eskisi gibi görünmüyor mu? Hiç dert etmeyin. Kaynar suyun içerisine bir miktar karbonat atın ve gümüşlerinizi bir süre bu suyun içinde bekletin. Daha sonra bir parça alüminyum folyo alarak gümüşlerinizi ovalamaya başlayın. Parlamaya başladığını görünce çok şaşıracaksınız.

YANIKLARDA KULLANIN

Elinizi sıcak fırın tepsisinde veya kaynar suda mı yaktınız? İlk olarak, yaktığınız bölgeyi birkaç dakika soğuk suyun altında bekletin. Sonra kurulayarak bölgeyi yumuşak bir bezle silin. Yanık kreminizi sürün ve yaranızı gazlı bir bezle sarın. Ardından üstünü alüminyum folyo ile kaplayarak ağrınız geçene kadar bekletin. Ancak cildinizde cildi şekilde yanıklar varsa önce doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

RADYATÖRLERE SARIN

Alüminyum folyo ile doğal gaz faturalarınızı bile azaltabilirsiniz. Önce bir mukavva alın ve peteğinizin genişliği kadar kesin. Kestikten sonra alüminyum folyonun parlak kısmı dışa gelecek şekilde mukavvayı kaplayın. Daha sonra mukavvayı duvar ile radyatörün arasına koyun. Böylelikle radyatörünüz daha fazla ısı yayacak ve düşük faturalar sizi mutlu edecek.

EŞYALARI TAŞIRKEN

Sizin de eşya taşırken en büyük endişeniz mobilyaların parkeleri çizmesi ise yapmanız gereken çok basit. Mobilyalarınızın ayak kısımlarına alüminyum folyo yerleştirin ve eşyalarınızı bu şekilde hareket ettirin. Bu şekilde parkelerinizin çizilmesini önlemiş olursunuz. Ayrıca bu işlemi halı üzerinde duran mobilyalarınızın yerini değiştirirken de kullanabilir ve olası bel fıtığının önüne geçebilirsiniz.

HARİKA BUKLELER

Düz saçlarınızdan şikayetçiyseniz alüminyum folyo ile 5 dakikada harika buklelere sahip olabilirsiniz. Saçlarınızı ufak rulolar haline getirin ve alüminyum folyonun içine sararak düzleştirici ile üzerinden geçin. İşte karşınızda havalı saçlar!

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