Sadece mutfakta kullanılmıyor! Alüminyum folyonun şaşırtan kullanım alanları...

Kadınların mutfakta en çok işine yarayan malzemelerden biri de alüminyum folyodur. Genellikle yiyecekleri korumak için kullanılan alüminyum folyonun farklı kullanım alanlarını ve amacını öğrendikten sonra bir daha elinizden düşürmek istemeyeceksiniz! İşte mutfak dışında günlük hayatta alüminyum folyonun kullanım alanları…

ÜTÜ YAPARKEN

Çamaşırlardaki inatçı kırışıklıklar her daim bizi zora sokar. Su sıkarız, buhar tutarız ama bana mısın demez o iz orada öylece durur. Ancak bunun da bir çözümü var. Alüminyum folyoyu ütü masası kılıfınızın altına koyun ve daha sonra kıyafetlerinizi ütülemeye başlayın. Kırışıklıkların nasıl açılmaya başladığını göreceksiniz.

MAKASLARI BİLEYİN

Makaslarınız veya bıçaklarınız eskisi kadar iyi kesmiyorsa bir parça alüminyum folyoyu birkaç kat haline getirin ve makasla folyoyu kesin. Ya da folyoyu bıçağınızın keskin tarafına sürtün. Bu işlemi yaparken elinizi kesmemek için dikkatli olmalısınız.

GÜMÜŞLERİNİZİ PARLATIN

Gümüşleriniz karardı ve artık eskisi gibi görünmüyor mu? Hiç dert etmeyin. Kaynar suyun içerisine bir miktar karbonat atın ve gümüşlerinizi bir süre bu suyun içinde bekletin. Daha sonra bir parça alüminyum folyo alarak gümüşlerinizi ovalamaya başlayın. Parlamaya başladığını görünce çok şaşıracaksınız.