KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sadece mutfakta kullanmayacaksınız! Duşakabin camlarını ayna gibi yapıyor

Sadece mutfakta kullanmayacaksınız! Duşakabin camlarını ayna gibi yapıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlemenin en zor olduğu ancak temizledikten sonra da içimizin en rahat ettiği yer kuşkusuz banyo. Peki saatlerce temizlediğimiz halde bazı lekeler çıkmıyorsa ne yapacağız? Sizin için duşakabin camlarını inatçı su ve kireç lekelerinden kurtaracak bir yöntemle geldik.

Sadece mutfakta kullanmayacaksınız! Duşakabin camlarını ayna gibi yapıyor

Duşakabin camlarının ilk günkü parlaklığını size tekrar kazandıran yöntemin bulaşık tabletinde saklı olduğunu söylesek ne dersiniz? O sinir bozucu kireç ve su izleri bir bulaşık süngeri ve bulaşık makinesi tabletiyle son buluyor.

Avustralyalı bir kadının Facebook'ta paylaştığı çözüm yolu ise şöyle: Bir bulaşık süngerini alın ve ortasına bulaşık makinesi tableti sığacak şekilde bir delik açın. Süngeri hafifçe ıslatın ve duş camlarınıza ovalayarak sürün. Ilık suyla durulayın ve içinize sinen bu temizliğin keyfini çıkarın.

Temizlemeye başlamadan önce ellerinizi korumak için eldiven takmanızı öneririz. Bulaşık makinesi tableti sandığınızdan daha güçlüdür!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Hiçbir şey işe yaramadı diye düşünmeyin! Hiçbir şey işe yaramadı diye düşünmeyin!
O burçlar kilo almaya çok daha yatkın!O burçlar kilo almaya çok daha yatkın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"
Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"
MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!
MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Fotoğrafı gören şaştı kaldı! Göğüs büyütmede son nokta
Fotoğrafı gören şaştı kaldı! Göğüs büyütmede son nokta
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Keşke daha önce öğrenseydim diyeceksiniz! İp ya da ağda kullanarak...
Keşke daha önce öğrenseydim diyeceksiniz! İp ya da ağda kullanarak...
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Hangi kadının başına gelmedi ki? Krem sürmek...
Hangi kadının başına gelmedi ki? Krem sürmek...
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kabak çekirdeği mucizesi! Her gün yarım bardak yediğinizde...
Kabak çekirdeği mucizesi! Her gün yarım bardak yediğinizde...
Bir lokması bile cinsel gücü artırmaya yetiyor
Bir lokması bile cinsel gücü artırmaya yetiyor
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalet tıkanıklığını gideren yöntem! Bulaşık deterjanı sorunu çözüyormuş
Hiçbir şey işe yaramadı diye düşünmeyin!
İnanılmaz! Patatese gül sapı saplayın ve bir hafta sonra ne olduğuna bakın
Bir hafta sonra ne olduğuna bakın
Instagram fenomeni göğüslerini o kadar büyüttü ki görenler şaştı kaldı
Fotoğrafı gören şaştı kaldı! Göğüs büyütmede son nokta
Bir yılda mükemmel değişim... Fitness yıldızı Sophie Allen sırrını herkesle paylaştı
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Sıradan bir şey gibi! Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Sakın bu hatayı yapmayın! Yatarken sutyen takmak...
Sakın bu hatayı yapmayın! Okuduktan sonra takmayacaksınız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.