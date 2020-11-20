Sadece mutfakta kullanmayacaksınız! Duşakabin camlarını ayna gibi yapıyor

Duşakabin camlarının ilk günkü parlaklığını size tekrar kazandıran yöntemin bulaşık tabletinde saklı olduğunu söylesek ne dersiniz? O sinir bozucu kireç ve su izleri bir bulaşık süngeri ve bulaşık makinesi tabletiyle son buluyor.

Avustralyalı bir kadının Facebook'ta paylaştığı çözüm yolu ise şöyle: Bir bulaşık süngerini alın ve ortasına bulaşık makinesi tableti sığacak şekilde bir delik açın. Süngeri hafifçe ıslatın ve duş camlarınıza ovalayarak sürün. Ilık suyla durulayın ve içinize sinen bu temizliğin keyfini çıkarın.

Temizlemeye başlamadan önce ellerinizi korumak için eldiven takmanızı öneririz. Bulaşık makinesi tableti sandığınızdan daha güçlüdür!

