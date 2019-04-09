Sadece sabah bulantısı mı yoksa hiperemezis mi?

Gebeliğin 9. haftasından önce başlayan bulantılar genellikle 14. haftadan sonra giderek hafiflerse de anne adaylarının az bir kısmında daha uzun sürebilir, daha az bir kısmı da gebeliğinin tamamını bulantı kusma içinde geçirebilir. Gebelik bulantıları bebeğiniz için herhangi bir risk teşkil etmese de bazen anne hayatını ciddi şekilde etkileyebilir ve yaşam konforunu bozabilir.
HİPEREMEZİS NEDİR?
Hiperemezis olarak adlandırılan durum ise, anne adaylarının yaklaşık %3'ünde görülen daha şiddetli bir formdur, kusmalar kilo kaybı ve sıvı açığına yol açacak kadar şiddetlidir ve bazen tedavisi için hastanede yatış gerektirebilir.
Çoğul (ikiz/üçüz) gebelik yaşamaktaysanız, önceki gebeliğinizde şiddetli kusmalarınız olduysa, anne veya kız kardeşlerinizin gebeliklerinde şiddetli kusmaları olduysa, araç tutması veya migren öykünüz varsa hiperemezis açısından riskiniz diğer anne adaylarından daha fazla olacaktır.
KAN VE İDRAR TESTLERİ İSTENEBİLİR
Gebelik döneminde şiddetli bulantı kusma ile başvurduğunuzda, hekiminiz muayenenizin yanı sıra kan ve idrar testlerinizi isteyebilir, sindirim sitemi veya tiroid hastalıkları açısından ek görüntüleme tetkiklerine ihtiyaç duyabilir.
Zira bazı sindirim sistemi hastalıkları da şiddetli bulantı kusmalara yol açabileceği gibi, bazı enfeksiyon hastalıkları ve tiroid problemleri de var olan kusmaları kötüleştirebilir.
Gebelik bulantıları bebeğinizin sağlığı için sorun oluşturmaz veya sağlıksız bir gebeliğiniz olduğu anlamına gelmez. Ancak kusmalar kilo kaybı ve ciddi sıvı açığına yol açarsa bebeğin doğum ağrılığının etkilenmesi mümkün olabilir.
YAŞAM TARZI VE BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ
Bulantılardan daha az etkilenmek için yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Sabahları yataktan kalkmadan hemen önce kuru kraker benzeri şeyler yiyerek midenizi az da olsa doldurmaya çalışın, sık ve bol sıvı tüketin, büyük öğünler yerine sık ve küçük porsiyonlar şeklinde yemeye çalışın, sizi rahatsız eden koku ve tatlardan özellikle uzak durun ve çantanızda zencefil içeren çaylar bisküviler veya şekerler bulundurun.
Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarınızda yaptığınız değişiklikler yeterince faydalı olamadığında, ilaç tedavileri ile rahatlama sağlanması düşünülebilir. Gebeliğin seyri üzerinde olumsuz etkisi olmayan bulantı ve kusma önleyici tedavi seçenekleri bulunmakla birlikte bazen ayaktan tedaviler bile yeterli olmayabilir.
Bu durumda tedavilerinin verilmesi ve gerekli sıvı, besin ve vitamin mineral desteğinin sağlanması için anne adayının bir süre hastane koşullarında tedavi edilmesi gerekebilir.
Op. Dr. Tuba Tarhan
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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