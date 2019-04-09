KADIN

Sadece sabah bulantısı mı yoksa hiperemezis mi?

Op. Dr. Tuba Tarhan Op. Dr. Tuba Tarhan
GEBELİK HABERLERİ  | 08.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Bulantı ve kusma gebelikte ne yazık ki çok sık görülen belirtiler. Geleneksel olarak ''sabah bulantısı'' şeklinde anılsa da aslında günü herhangi bir saatinde yaşanabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuba Tarhan, sabah bulantılarının hiperemezis ile olan ilişkisi hakkında birçok yararlı bilgilerde bulundu.

Sadece sabah bulantısı mı yoksa hiperemezis mi?

Gebeliğin 9. haftasından önce başlayan bulantılar genellikle 14. haftadan sonra giderek hafiflerse de anne adaylarının az bir kısmında daha uzun sürebilir, daha az bir kısmı da gebeliğinin tamamını bulantı kusma içinde geçirebilir. Gebelik bulantıları bebeğiniz için herhangi bir risk teşkil etmese de bazen anne hayatını ciddi şekilde etkileyebilir ve yaşam konforunu bozabilir.

HİPEREMEZİS NEDİR?

Hiperemezis olarak adlandırılan durum ise, anne adaylarının yaklaşık %3'ünde görülen daha şiddetli bir formdur, kusmalar kilo kaybı ve sıvı açığına yol açacak kadar şiddetlidir ve bazen tedavisi için hastanede yatış gerektirebilir.

Çoğul (ikiz/üçüz) gebelik yaşamaktaysanız, önceki gebeliğinizde şiddetli kusmalarınız olduysa, anne veya kız kardeşlerinizin gebeliklerinde şiddetli kusmaları olduysa, araç tutması veya migren öykünüz varsa hiperemezis açısından riskiniz diğer anne adaylarından daha fazla olacaktır.

KAN VE İDRAR TESTLERİ İSTENEBİLİR

Gebelik döneminde şiddetli bulantı kusma ile başvurduğunuzda, hekiminiz muayenenizin yanı sıra kan ve idrar testlerinizi isteyebilir, sindirim sitemi veya tiroid hastalıkları açısından ek görüntüleme tetkiklerine ihtiyaç duyabilir.

Zira bazı sindirim sistemi hastalıkları da şiddetli bulantı kusmalara yol açabileceği gibi, bazı enfeksiyon hastalıkları ve tiroid problemleri de var olan kusmaları kötüleştirebilir.

Gebelik bulantıları bebeğinizin sağlığı için sorun oluşturmaz veya sağlıksız bir gebeliğiniz olduğu anlamına gelmez. Ancak kusmalar kilo kaybı ve ciddi sıvı açığına yol açarsa bebeğin doğum ağrılığının etkilenmesi mümkün olabilir.

YAŞAM TARZI VE BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ

Bulantılardan daha az etkilenmek için yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Sabahları yataktan kalkmadan hemen önce kuru kraker benzeri şeyler yiyerek midenizi az da olsa doldurmaya çalışın, sık ve bol sıvı tüketin, büyük öğünler yerine sık ve küçük porsiyonlar şeklinde yemeye çalışın, sizi rahatsız eden koku ve tatlardan özellikle uzak durun ve çantanızda zencefil içeren çaylar bisküviler veya şekerler bulundurun.

Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarınızda yaptığınız değişiklikler yeterince faydalı olamadığında, ilaç tedavileri ile rahatlama sağlanması düşünülebilir. Gebeliğin seyri üzerinde olumsuz etkisi olmayan bulantı ve kusma önleyici tedavi seçenekleri bulunmakla birlikte bazen ayaktan tedaviler bile yeterli olmayabilir.

Bu durumda tedavilerinin verilmesi ve gerekli sıvı, besin ve vitamin mineral desteğinin sağlanması için anne adayının bir süre hastane koşullarında tedavi edilmesi gerekebilir.

Op. Dr. Tuba Tarhan
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.bolgehastanesi.com
Facebook: @pendikbolge
Instagram: @pendikbolgehastanesi
YouTube-Pendik Bölge Hastanesi

Rusya'dan ilginç tank testi! Mermi yerine bakın ne koydularRusya'dan ilginç tank testi! Mermi yerine bakın ne koydular
Gebelikte ideal kilo alımı nasıl olmalıdır? Gebelikte ideal kilo alımı nasıl olmalıdır?
Bu dönemde sakatat tüketimine dikkat!Bu dönemde sakatat tüketimine dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamilelikte sabah bulantısı sabah bulantısı neden olur hiperemezis

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Hatice'den Jennifer Lopez paylaşımı! 'Beni taklit ediyor'

Hatice'den Jennifer Lopez paylaşımı! 'Beni taklit ediyor'

Artık o da var! Ezberleri bozdu

Artık o da var! Ezberleri bozdu

Ciddi paralar harcıyoruz aslında çok basit bir yolu var!

Ciddi paralar harcıyoruz aslında çok basit bir yolu var!

Dikkat! Yetişkinlerde faydalı ama çocukları zehirliyor

Dikkat! Yetişkinlerde faydalı ama çocukları zehirliyor

Bu ameliyatı olanlara yeşil tüyo!

Bu ameliyatı olanlara yeşil tüyo!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu dönemde cinsel ilişkiden önce ve sonra mutlaka...

Bu dönemde cinsel ilişkiden önce ve sonra mutlaka...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Etkisi yok diye düşünüldü ama orgazm bakın neye yardımcı oluyor

Etkisi yok diye düşünüldü ama orgazm bakın neye yardımcı oluyor

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gebelikte ideal kilo alımı nasıl olmalıdır?

Gebelikte ideal kilo alımı nasıl olmalıdır?

Hamilelik döneminde bu besinleri tüketirken dikkatli olun!

Bu dönemde sakatat tüketimine dikkat!

Kısırlık oranı artıyor uzmanlar uyarıyor!

Korunmasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyorsanız...

İdeal gebelik takibi nasıl olmalı?

İdeal gebelik takibi nasıl olmalı?

Gebeliğinizi daha konforlu geçirmek için ister akupunktur, ister...

Mide bulantısına zencefil, uykusuzluğa karşı ılık duş!

Anne adaylarına çatlaklara karşı "sıcak banyo" uyarısı

Bu dönemde sıcak banyodan uzak durun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.