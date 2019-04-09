Sadece sabah bulantısı mı yoksa hiperemezis mi?

Gebeliğin 9. haftasından önce başlayan bulantılar genellikle 14. haftadan sonra giderek hafiflerse de anne adaylarının az bir kısmında daha uzun sürebilir, daha az bir kısmı da gebeliğinin tamamını bulantı kusma içinde geçirebilir. Gebelik bulantıları bebeğiniz için herhangi bir risk teşkil etmese de bazen anne hayatını ciddi şekilde etkileyebilir ve yaşam konforunu bozabilir.

HİPEREMEZİS NEDİR?

Hiperemezis olarak adlandırılan durum ise, anne adaylarının yaklaşık %3'ünde görülen daha şiddetli bir formdur, kusmalar kilo kaybı ve sıvı açığına yol açacak kadar şiddetlidir ve bazen tedavisi için hastanede yatış gerektirebilir.

Çoğul (ikiz/üçüz) gebelik yaşamaktaysanız, önceki gebeliğinizde şiddetli kusmalarınız olduysa, anne veya kız kardeşlerinizin gebeliklerinde şiddetli kusmaları olduysa, araç tutması veya migren öykünüz varsa hiperemezis açısından riskiniz diğer anne adaylarından daha fazla olacaktır.

KAN VE İDRAR TESTLERİ İSTENEBİLİR

Gebelik döneminde şiddetli bulantı kusma ile başvurduğunuzda, hekiminiz muayenenizin yanı sıra kan ve idrar testlerinizi isteyebilir, sindirim sitemi veya tiroid hastalıkları açısından ek görüntüleme tetkiklerine ihtiyaç duyabilir.