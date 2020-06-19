Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirsiniz! İşte o yöntemler...

Zeki olmaları, uyum içinde çalışmaları ve çalışkanlıklarıyla bilinen karıncalar bu aylarda evlere misafir oluyor. Küçük misafirlerinize zarar vermeden evlerinizden uzaklaşmalarını sağlayabilirsiniz. İşte ilaç, zehir gibi zararlı maddeler kullanmadan, doğal yollarla karıncaları uzaklaştırma yöntemleri. SALATALIK KABUĞU Karıncaların giriş ve çıkış yollarını belirledikten sonra bir adet salatalığa ihtiyacınız olacak. Salatalık karıncalar için barikat olarak kullanılıyor. Karıncalar salatalık kokusundan hoşlanmıyor ve bulunduğu ortamı terk ediyor. Bir salatalığın kabuğunu soyun. Karıncaların geçiş yolların üzerine bu kabukları yerleştirin. Ertesi gün kabukları tazeleri ile değiştirin. Karıncalar bulunduğu ortamı terk edesiye kadar bu işleme devam edin. TARÇIN Karıncaların kokuya duyarlı olduğunu unutmamalısınız. Keskin kokular karıncaları rahatsız eder. Çoğu kişinin kokusunu sevdiği tarçından karıncalar nefret ediyor. Toz tarçın ya da yağını yuva girişlerinin yakınlarına dökün. Karıncalar kısa sürede yuvalarını terk eder.