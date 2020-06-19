Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirsiniz! İşte o yöntemler...

Zeki olmaları, uyum içinde çalışmaları ve çalışkanlıklarıyla bilinen karıncalar bu aylarda evlere misafir oluyor. Küçük misafirlerinize zarar vermeden evlerinizden uzaklaşmalarını sağlayabilirsiniz. İşte ilaç, zehir gibi zararlı maddeler kullanmadan, doğal yollarla karıncaları uzaklaştırma yöntemleri.
SALATALIK KABUĞU
Karıncaların giriş ve çıkış yollarını belirledikten sonra bir adet salatalığa ihtiyacınız olacak. Salatalık karıncalar için barikat olarak kullanılıyor. Karıncalar salatalık kokusundan hoşlanmıyor ve bulunduğu ortamı terk ediyor. Bir salatalığın kabuğunu soyun. Karıncaların geçiş yolların üzerine bu kabukları yerleştirin. Ertesi gün kabukları tazeleri ile değiştirin. Karıncalar bulunduğu ortamı terk edesiye kadar bu işleme devam edin.
TARÇIN
Karıncaların kokuya duyarlı olduğunu unutmamalısınız. Keskin kokular karıncaları rahatsız eder. Çoğu kişinin kokusunu sevdiği tarçından karıncalar nefret ediyor. Toz tarçın ya da yağını yuva girişlerinin yakınlarına dökün. Karıncalar kısa sürede yuvalarını terk eder.
BEYAZ SİRKE
Hazırlayacağınız beyaz sirkeli su karışımı karıncalara zarar vermeden onları evinizden uzaklaştırabilir. Eşit miktarda su ve beyaz sirkeli karışım hazırlayın. Karıncaların girdiği noktalara birkaç damla damlatın. Evinizin özellikle pencere, kapı gibi karıncaların kolaylıkla girebileceği bölümlerine uygulamanızda fayda var. Karışım karıncaları öldürmez ancak bu bölgelere girmelerini engeller.
TUZ
Karıncaları evinizden uzak tutmanın bir diğer yolu ise tuz oluyor. Sofra tuzunu, karıncaların geçtiği köşelere doğrudan serpebilirsiniz. Tuz ve su ile bir karışım hazırlamak da mümkün. Yapmanız gereken tek şey; suyu kaynatmanız ve tuz eriyinceye kadar karıştırmanız. Karışımı karıncaların güzergahlarına sıkabilirsiniz.
TEBEŞİR
Kulağa tuhaf gelebilir fakat karıncalar tebeşir izinden öteye geçemiyor. Tebeşirle çizdiğiniz çizgiyi aşamıyorlar. Sıradan okul tebeşiri ya da kireç işinizi çözüyor. Karıncaların giriş noktalarını ya da besine ulaşabilecekleri yolları bu maddelerle çizmeniz onların varış yerine ulaşmasına engel oluyor.
LİMON
Karıncalar ekşi ve acı tatlardan hoşlanmazlar. Bu yüzden limon parçalarını ya da suyunu kullanabilirsiniz. Yuva girişleri, geçiş güzergahları, içeriye girme olasılıkları olan alanlara limon parçaları bırakabilirsiniz. Karıncalar ekşi tattan hoşlanmayacak ve bir daha gelmeyecek.
SARIMSAK VE NANE
Karıncalar da tıpkı insanlar gibi sarımsağın keskin kokusunu sevmiyor. Bu yüzden pencere kenarlarına sarımsak sürebilirsiniz. Nanenin yoğun kokusu diğer böcekler gibi karıncayı da rahatsız eder. 10 damla nane yağı ve bir bardak su ile hazırladığınız karışımı, karınca yolları üzerine dökebilirsiniz.
MISIR UNU VE PUDRA KULLANMAYIN
Pudra ya da mısır unu onlara zarar verir. Bu maddeler, karıncaların nefes yollarını tıkar ve ölümlerine sebep olur.
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