Sadece şişe kapaklarını kullanarak neler yapabilirsin? Cevabı burada!

1. Rengarenk magnetler

2. Kendi tasarımın anahtarlıklar

Kapakların içine küçük desenler, fotoğraflar veya minik süsler yerleştirip arkasına mıknatıs yapıştırarak kendi magnet koleksiyonunu oluşturabilirsin.



Şişe kapaklarını istersen boyayarak, istersen de evinde bulunan iplerle süsleyerek farklı anahtarlıklara dönüştürebilirsin. İplerle kapakların etrafına düğümler atabilir, örgü detaylar ekleyebilir ve kendi tarzını yansıtan özgün tasarımlar ortaya çıkarabilirsin. Üstelik farklı renklerde birkaç kapakla bir set hazırlayıp hediye bile edebilirsin.

3. Takıya dönüşen kapaklar



Küçük dokunuşlarla kapaklar, bir kolye ucu, bileklik ya da küpeye dönüşebilir. İstersen boyayıp parlak taşlarla süsle, istersen içine minik görseller yerleştir.

4. Dekoratif tablo çalışmaları



Biriktirdiğin şişe kapaklarını farklı renklerde düzenleyip büyük bir karton ya da tahta üzerine yapıştırarak kendi mozaik tablonu yapabilirsin. Bu tarz panolar, özellikle duvar dekorasyonu için oldukça dikkat çekici olur.

5. Çocuklar için oyun malzemeleri

Şişe kapaklarını oyun taşlarına dönüştürmek çok kolay. Biraz boya ya da renkli sticker ile dama, satranç ya da basit masa oyunları için piyonlar yapabilirsin. Böylece hem geri dönüşümü desteklemiş olursun hem de çocuklarla eğlenceli vakit geçirirsin.

6. Bahçe ve balkon için süsler



Kapakları boyayıp iplerle birbirine bağlayarak rüzgar çanı, renkli zincir ya da dekoratif süsler yapabilirsin. Özellikle balkon ya da bahçeye asıldığında oldukça neşeli bir görüntü ortaya çıkar. Ayrıca bu fikir yaz günlerinde enerji katacak hoş bir dokunuş olur.

7. Mini saksılar



Kapakların dışını boyayarak renklendirebilir, hatta evde bulunan iplerle etrafını sarıp düğümler atarak daha dekoratif bir hale getirebilirsin. Böylece masada, rafında ya da pencere kenarında hem doğal hem de el emeğiyle hazırlanmış minik bir dokunuş olur.

8. Eğitim ve öğrenme araçları

Şişe kapakları, çocuklara sayı öğretmek, renk ayırt etmek ya da harflerle kelime oluşturmak için de kullanılabilir. Üzerlerine rakam ya da harfler yazıp oyunlaştırarak öğrenmeyi keyifli hale getirebilirsin.

9. Pratik ev eşyaları



Şişe kapaklarını bir araya getirip küçük tepsiler, bardak altlıkları ya da dekoratif sehpalar yapabilirsin. Kapakları birbirine sağlam bir şekilde sabitlediğinde ortaya hem sağlam hem de özgün bir eşya çıkabilir.

10. Sanatsal çalışmalar ve koleksiyonlar



Eğer el işlerine meraklıysan şişe kapaklarını farklı tekniklerle boyayıp koleksiyon yapabilir, çerçeve içinde sergileyebilirsin. Özellikle farklı markaların kapaklarını biriktirip nostaljik bir pano oluşturmak çok dikkat çekici olur.