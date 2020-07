Sadece SPF değeri yetmez! Güneşin zararlarına karşı 8 önemli kural

BULUTLU HAVALARDA DA KORUNMAK ŞART

Güneş koruyucuları çoğumuz sadece yaz aylarında ve güneşli günlerde uygulamak gibi önemli bir hataya düşüyoruz. Oysa ki güneş ışınları her mevsimde, bulutlu havada ve gölgede de cildimize ulaşmaya devam ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Yağcıoğlu “Deri kanseri ve deri yaşlanmasının en önemli nedeni olan güneş ışınlarından korunmak için güneş koruyucu ürünleri her mevsim kullanma alışkanlığı edinmeniz oldukça önemli” diyerek şu hatırlatmada bulunuyor: “Evde ve araçta pencere camları UVB (ultraviyole B) ışınlarını geçirmese de UVA (ultraviyole A) ışınlarının geçmesine engel olmuyor. Bu nedenle yine her mevsim evde ve arabadayken de güneş koruyucularınızı düzenli olarak cildinize uygulamaya devam edin”

SADECE SPF DEĞERİ YETMEZ!

Güneş koruyucu ürünü alırken SPF (Sun Protection Factor-Güneşten koruma faktörü) değeri 30 ve üzerinde olanları tercih edin. SPF değeri UVB ışınına karşı koruyuculuğu gösteriyor. Örneğin bir kişi güneş koruyucu kullanmadığında 15 dakikada kızarıyorsa SPF değeri 10 olan bir ürünü sürdüğünde 150 dakikada kızarıklık gelişiyor. Ancak güneş koruyucuların UVB kadar UVA ışınlarına karşı koruyuculuğu da önemli uyarısında bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Yağcıoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Üründe aynı zamanda UVA ışınına karşı koruduğunun göstergesi olarak PPD, PA ya da broad spectrum değerlerinden birinin yazması veya ürünün ayrıca UVA’ya karşı koruduğunun belirtilmesi gerekiyor. Çünkü UVA ışınları da UVB ışınları gibi deri yaşlanması ve kırışıklık oluşumuna neden oluyor.