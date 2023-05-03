Sadece yüksek maaşlı erkeklerle çıkıyor! Ev hanımı yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı

Amerika'da yaşayan 23 yaşındaki Leaha Ureel, ev hanımı olmayı seçtikten sonra partnerinden ayrıldığını ancak eski sevgilisinin kendi koyduğu standartlara uyum sağladıktan sonra ona geri döndüğünü belirtti. Leaha, "Bana göre bir erkeğin değerli olup olmadığını belirleyen şey para değil, cömertliğidir" dedi. "Ama kadınların kendilerine karşı dürüst olmaları gerekir. Eğer zengin ve cömert bir erkek onları mutlu edecekse o zaman kendi doğrularını yaşamalılar."

MADDİ SORUNLARIN GÜVENSİZLİK YARATTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

"Meteliksiz erkeklerle çıkmayla ilgili sorunlar, onların ilişkiyi keyifli kılamayacak kadar güvensiz ya da stresli olmalarından kaynaklanır. Genellikle cömert değiller ve ilişkide fazladan sorunlara neden oluyorlar, karısını veya kız arkadaşını tatmin edici olmayan bir yaşam için suçluyorlar veya sorunlarıyla hile, madde bağımlılığı, video oyunları veya diğer rahatsız edici davranışlar gibi yollarla başa çıkıyorlar."

"EN AZ ALTI RAKAM KAZANMALI"

Leaha, "Bir erkeğin mali sınırlamaları, kız arkadaşını özel hissettirmek için para yatırmasını engelleyecektir. Çünkü randevulara ve hediyelere harcayabileceği daha az geliri olacaktır. Bu sorunlardan kaçınmak için, mali açıdan istikrarlı ve en az altı rakamlı bir adamla çıkmayı tavsiye ederim."

SİZİ AKSESUAR GİBİ GÖRMEYEN ERKEKLERE YÖNELİN DEDİ

"Bu aynı zamanda sana, daha iyi bakım sağlayacak bir kadın elde edecek kaynaklara sahip olmadığın için anlaştıkları biri değil, onların hayalindeki kız olduğun konusunda güvence veriyor. Ancak sizi sadece bir aksesuar olarak görmeyen bir erkek seçmek önemlidir çünkü hamilelik, yaşlanma ve hastalık gibi hayattaki doğal şeylerle size olan ilgisini sürdürmeyecektir. Bu, bir kadının güvenlik duygusunu yok edebilir."

Evde oturan kız arkadaşı terimi için resmi bir tanım bulunmamakla birlikte, partneri ikisini de geçindirecek kadar para kazandığı için bir kadının çalışmak zorunda olmadığı anlamına gelir.



