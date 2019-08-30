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Sadettin Saran’ın doğum gününü gökyüzünde kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 08:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe kongre üyesi Mustafa Altundal Kapadokya’da iş adamı Sadettin Saran’ın doğum gününü yaptırmış olduğu pankartla gökyüzünde kutladı.İş adamı Sadettin Saran’ın 30 Ağustos olan doğum gününü Fenerbahçe kongre üyesi Mustafa Altundal unutmadı.

Fenerbahçe kongre üyesi Mustafa Altundal Kapadokya’da iş adamı Sadettin Saran’ın doğum gününü yaptırmış olduğu pankartla gökyüzünde kutladı.
İş adamı Sadettin Saran’ın 30 Ağustos olan doğum gününü Fenerbahçe kongre üyesi Mustafa Altundal unutmadı. Altundal yaptırmış olduğu pankart ile iş adamı Sadettin Saran’ın doğum gününü gökyüzünde kutladı. İş adamı Sadettin Saran’ın doğum gününü balon sepetine astırdığı pankartla kutlayan Fenerbahçe kongre üyesi Mustafa Altundal böylesine özel bir insanın özel bir şekilde doğum gününü kutlamak istedim dedi. Altundal, “Sadettin Saran benimde üyesi bulunduğum Fenerbahçe Spor Kulübünün en özel üyelerinden bir tanesidir. Ömrünü spora, sporcuya ve Fenerbahçe’ye adamış bir insan. Dünyada Kapadokya’nın Kapadokya’da da balonun özel bir yeri var. Bugünde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel bir gün. Dolayısıyla Sadettin abi gibi özel bir insanın doğum gününü farklı bir şekilde kutlamak istedim. Sadettin abi sağlıkla, sıhhatle, spor dolu nice senelere doğum günün kutlu olsun” şeklinde konuştu.

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