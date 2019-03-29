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Sadr'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 23:36 | Son Güncelleme

Sadr'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdıklarını ilan eden başkanlık kararına imza atmasına tepki göstererek, Golan Tepelerinin Arap bölgesi olduğunu belirtti.

Sadr, yaklaşık 4 ay sonra ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın Golan Tepeleriyle ilgili kararına tepki göstererek, “Golan, Arap’tır.” ifadesini kullandı.

- Gözlerden uzaktı

Irak’ta hükümet kurma sürecinde sosyal medya hesabını sık sık kullanarak açıklamalarda bulunan Şii lider, yaklaşık 4 aydır gözlerden uzak durarak, hiçbir şekilde bildirimde bulunmamıştı.

Bir süre Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Şii liderin 4 gün önce Necef’teki Hannana bölgesinde bulunan ikametgahına geri döndüğü iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Golan kararı Mukteda es-Sadr

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