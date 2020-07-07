Saf altından maske! Fiyatına şok olacaksınız

Sankar Kurhade’nin özel tasarım altın maskesi tam sekiz günde üretildi ve 60 gr ağırlığında. Fiyatı ise 34 bin TL.

Kurhade ise maskesiyle ilgili “Altını seviyorum ve bu maskeyi takmaktan mutluyum. Hafif bir maske ve küçük delikleri var. Bu yüzden nefes alırken herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum” dedi.

49 yaşındaki Kurhade, altına olan tutkusuyla biliniyor. Üzerinde altın herhangi bir mücevher olmadan evinden dahi çıkmayan Kurhade’nin taşıdığı ve toplam ağırlığı bir kilodan fazla olan devasa altın bilekliği, boynundaki kalın altın zincir ve parmaklarındaki yüzükler dikkat çekiyor.

“Her zaman mücevher takarım. Televizyonda gümüş maske takan adamı görünce, neden altından yaptırmıyorum diye düşündüm” diyen Kurhade, televizyon haberlerinde gümüş maske takan birini izledikten sonra kendisi için altın bir maske yaptırmaya karar verdi.

Kurhade, kendisi için özel mücevherler tasarlayan kuyumcusuna giderek ona fikrini anlattı. Maskenin yapımı ise sekiz gün sürdü.

“Nereye gidersem gideyim, insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Maskenin gerçek altın olup olmadığını merak ediyorlar” diyen Kurhade, maskesinin ona kazandırdığı ünün tadını çıkarıyor.

Kurhade’nin altın maskesine rağmen, birçok ülkede insanlar standart özelliklerle sahip; ağız ve burnu kapatan, kulak arkasına elastik lastikler sayesinde tutturulan, yumuşsak dokulu pamuktan üretilmiş maskeler kullanıyor. Bazı insanlar ise, yıkanabilir ve desenli kumaşlardan özel dikim maskeler tercih ediyor.

