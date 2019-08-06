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Safari cipi devrildi: 7'si turist 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanları taşıyan cipin devrilmesi sonucu 7'si turist 11 kişi yaralandı.Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Safari cipi devrildi: 7'si turist 11 yaralı

Kaza, Alanya'nın yüksek kesimlerinde bulunan Sapadere Kanyonu'na giden yolda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Safariye gidenleri taşıyan cip, henüz kimliği bilinmeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

5'i AĞIR 11 YARALI

Kazada 2'si Rus, 3'ü Hollandalı, 2'si Litvanyalı 7 turistin aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin ağır yaralı olduğu bildirildi.

(DHA)

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Antalya safari

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