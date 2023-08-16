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SAFER AYI İBADETLERİ: Safer ayı ibadetleri nelerdir? Diyanet dini günler takvimi ile dua, tesbih ve zikirler!

16.08.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safer ayı ibadetleri merak konusu oldu. Bilindiği üzere Hicri aylardan biri olan Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler doğrultusunda bu ay okunması gereken dua, tesbih ve zikirler merak konusu oldu. Peki, Safer ayı ibadetleri nelerdir? Sefer ayı ibadetleri ile ilgili detaylar haberimizde...

SAFER AYI İBADETLERİ: Safer ayı ibadetleri nelerdir? Diyanet dini günler takvimi ile dua, tesbih ve zikirler!

Safer ayı ibadetleri ile ilgili araştırmalar 17 Ağustos 2023 Perşembe günü öncesi hız kazandı. Diyanet dini günler takvimine göre Muharrem ayının son günü 16 Ağustos 2023 Çarşamba gününe denk geliyor. Safer ayı ise 17 Ağustos 2023 Perşembe günü başlıyor. Sefer ayı ibadetleri ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır.

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SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

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SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VE SURELER NELERDİR?

Safer ayına özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir:

  • Kevser Sûresi,

  • İhlâs Sûresi,

  • Ayetel Kürsi,

  • Felâk Sûresi,

  • Fatiha,

  • Nâs Sûresi,

  • Estağfirullah El Azime,

  • Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası

Safer ayında da İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunabilir, zikir ve tesbihatta bulunulabilir.

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Safer ayı 28 Ağustos'ta başladı. Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 26 Eylül'de bitecek.

Safer ayı 2023 yılında 17 Ağustos Perşembe günü başlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Safer ayı 15 Eylül'de sona erecek.

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