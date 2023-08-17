HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR: Safer ayı duası nedir, hangi sureler okunur? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR: Safer ayı duası nedir, hangi sureler okunur? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı

17.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safer ayında okunacak dualar vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan bilgileri inceliyor. Diyanet bu aya ilişkin yöneltilen "Uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur?" sorusunu yanıtlamış ve bu inanışın Câhiliye döneminden kalma olduğunu belirterek hurafe demiştir. Öte yandan Safer ayında okunacak dualar internette araştırılıyor. Peki, Safer ayı duası nedir, hangi sureler okunur?

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR: Safer ayı duası nedir, hangi sureler okunur? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı

Safer ayı duası ile ilgili araştırmalar 17 Ağustos 2023 Perşembe günü hız kazandı. Diyanet İşeri Başkanlığı dini günler takvimine göre Muharrem ayının son günü 16 Ağustos 2023 Çarşamba gününe denk geldi. 17 Ağustos 2023 Perşembe günü itibarıyla başlayan Safer ayında okunacak dualar merak konusu oldu. İşte safer ayında okunacak dualar ile ilgili detaylar...

safer ayı 1

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Safer ayına özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir:

  • Kevser Sûresi,

  • İhlâs Sûresi,

  • Ayetel Kürsi,

  • Felâk Sûresi,

  • Fatiha,

  • Nâs Sûresi,

  • Estağfirullah El Azime,

  • Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası

safer ayı 3

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Safer ayında da İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunabilir, zikir ve tesbihatta bulunulabilir.

sss

SAFER AYI NE ZAMAN?

Safer ayı 2023 yılında 17 Ağustos Perşembe günü başlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Safer ayı 15 Eylül'de sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anket şirketi sahibi o teklif sonrası MHP'den kovulduAnket şirketi sahibi o teklif sonrası MHP'den kovuldu
Vahşetin hemen sonrasına ait fotoğraf karesi ortaya çıktıVahşetin hemen sonrasına ait fotoğraf karesi ortaya çıktı
Turizm merkezinde su hattı patladı, yol çöktüTurizm merkezinde su hattı patladı, yol çöktü
Anahtar Kelimeler:
diyanet safer ayı safer ayı duası

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.