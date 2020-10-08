Mekke döneminde nazil olan Saffat Suresi, pek çok diğer Mekki sure gibi akide ile ilgili detaylar hakkında bilgi vermektedir. İnsanları şirkten İslam'a yöneltebilmek adına birçok düşündürücü delilin örnek gösterildiği sure, cahiliye dönemindeki batıl inançlara da değinir. Daha önce gönderilmiş olan peygamberlerden kıssaların da anlatıldığı Saffat Suresi, Kur'an-ı Kerim'in uzun ve önemli surelerinden biridir. İşte Saffat Suresi meali, Türkçe okunuşu, Saffat Suresi faziletleri hakkında bilgiler...
Saffat Suresi Arapça Okunuşu
Latin alfabesiyle metnimizde yer alan Saffat Suresi, geleneksel olarak genellikle Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra edilen duaların ardından okunur. Arap alfabesini bilmeyen okuyucularımızın Saffat Suresi Türkçe okunuşu üzerinden sureyi ezberlemesi mümkündür. Ayrıca çeşitli okuma örnekleri incelenerek telaffuzla ilgili sorunların ortaya çıkmasının önüne geçilebilir.
- Vessaffati saffa
- Fezzacirati zecra
- Fettaliyati zikra
- İnne ilaheküm le vahıd
- Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
- İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
- Ve hıfzam min külli şeytanim marid
- La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib
- Dühurav ve lehüm azabüv vasıb
- İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb
- Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib
- Bel acibte ve yesharun
- Ve iza zükkiru la yezkürun
- Ve iza raev ayetey yesteshırun
- Ve kalu in haza illa sıhrum mübın
- E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun
- E ve abaünel evvelun
- Kul neam ve entüm dahırun
- Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun
- Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın
- Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun
- Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun
- Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym
- Ve kıfuhüm innehüm mes'ulun
- Me leküm la tenasarun
- Bel hümül yevme müsteslimun
- Ve akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun
- Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemın
- Kalu bel lem tekunu mü'minın
- Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn
- Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun
- Fe ağveynaküm inna künna ğavın
- Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun
- İnna kezalike nef'alü bil mücrimın
- İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun
- Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun
- Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın
- İnneküm lezaikul azabil elım
- Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun
- İlla ıbadellahil muhlesıyn
- Ülaike lehüm rizkum ma'lum
- Fevakih ve hüm mükramun
- Fı cennatin neıym
- Ala sürurim mütekabilın
- Yütafü alyhim bi ke'sim mim meıyn
- Beydae lezzetil lişşaribın
- La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun
- Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn
- Ke ennehünne beydum meknun
- Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun
- Kle kailüm minhüm innı kane lı karın
- Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn
- E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun
- Kale hel entüm müttaliun
- Fattalea fe raahü fı sevail cehıym
- Kale tellahi in kidte le türdın
- Ve lev la nı'metü rabbı leküntü minel muhdarın
- E fe ma nahnü bi meyyitın
- İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın
- İnne haza le hüvel fevzül azıym
- Li misli haza felya'melil amilun
- E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum
- İnna cealnaha fitnetel liz zalimın
- İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym
- Tal'uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn
- Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün
- Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum
- Şümme inne merciahüm le ilel cehıym
- İnnehüm elfev abaehüm dallın
- Fe hüm ala asarihim yühraun
- Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın
- Ve le kad erselna fıhim münzirın
- Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın
- İlla ıbadellahil muhlesıyn
- Ve le kad nadana nuhun fe le nı'mel müccıbun
- Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym
- Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn
- Ve terakna aleyhi fil ahırın
- Selamün ala nuhın fil alemın
- İnna kezalike neczil muhsinın
- İnnehu min ıbadinel mü'minın
- Sümme ağraknel aharın
- Ve inne min şıatihı le ibrahım
- İz cae rabbehu bi kalbin selım
- İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta'büdun
- E ifken aliheten dunellahi türıdun
- Fe ma zannüküm bi rabbil alemın
- Fe nezara nazraten fin nücum
- Fe kale innı sekıym
- Fe tevellev anhü müdbirın
- Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te'külun
- Ma leküm la tentıkun
- Ferağa aleyhim darbem bil yemın
- Fe akbelu ileyhi yeziffun
- Kale e ta'büdune ma tenhıtun
- Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun
- Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym
- Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın
- Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın
- Rabbi heb lı mines salihıyn
- Fe beşşernahü bi ğulamin halım
- Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines sabirın
- Felemma eslema ve tellehu lil cebın
- Ve nadeynahü ey ya ibrahım
- Kad saddakter rü'ya inna kezalike neczil muhsinın
- İnne haza le hüvel belaül mübın
- Ve fedeynahü bi zibhın azıym
- Ve terakna aleyhi fil ahırın
- Selamün ala ibrahım
- Kezalike neczil muhsinın
- İnnehu min ıbadinel mü'minın
- Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn
- Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın
- Ve le kad menenna ala musa ve haun
- Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym
- Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın
- Ve ateynahümel kitabel müstebın
- Ve hedeynahümes sıratal müstekıym
- Ve terakna aleyhima fil ahırın
- Selamün ala musa ve harun
- İnna kezalik enczil muhsinın
- İnnehüma min ıbadinel mü'minın
- Ve inne ilyase le minel murselın
- İz kale li kavmihı ela tettekun
- E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikıyn
- Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın
- Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun
- İlla ıbadellahil muhlesıyn
- Ve terakna aleyhi fil ahırın
- Selamün ala ilyasın
- İnna kezalike neczil muhsinın
- İnnehu min ıbadinel mü'minın
- Ve inne lutal le minel mürselın
- İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn
- İlla acuzen fil ğabirın
- Sümme demmernel aharın
- Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn
- Ve bil leyl e fe la ta'kılun
- Ve inne yunüse le minel murselın
- İz ebeka ilel fülkil meşhun
- Fe saheme fe kane minel müdhadıyn
- Feltekamehül hutü ve hüve mülım
- Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn
- Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb'asun
- Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym
- Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn
- Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün
- Fe amenu fe metta'nahüm ila hıyn
- Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun
- Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun
- E la innehüm min ifkihim le yekulun
- Veledellahü ve innehüm le kazibun
- Astafel benati alel benın
- Ma leküm keyfe tahkümun
- E fe la tezekkerun
- Em leküm sültanüm mübın
- Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn
- Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun
- Sübhanellahi amma yesıun
- İlla ıbadellahil muhlesıyn
- Fe inneküm ve ma ta'büdun
- Ma entüm aleyhi bi fatinın
- İlla men hüve salil cehıym
- Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum
- Ve inna le nahnüs saffun
- Ve inna le nahnül müsebbihün
- Ve in kanu le yekulun
- Lev enne ındena zikram minel evvelin
- Lekünna ıbadellahil muhlesıyn
- Fe keferu bih fe sevfe ya'lemun
- Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın
- İnnehüm le hümül mensurun
- Ve inne cündena lehümül ğalibun
- Fe tevelle anhüm hatta hıyn
- Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun
- E fe biazabina yesta'cilun
- Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın
- Ve tevelle anhüm hatta hıyn
- Ve ebsır fe sevfe yübsırun
- Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun
- Ve selamün alel murselın
- Vel hamdü lillahi rabbil alemın
Saffat Suresi Anlamı
Saffat Suresi konusu açısından cin ya da melekler gibi insanüstü varlıklar ve kıyamet ya da ahiret zamanı ile ilgilidir. Ayrıca Musa, Harun, İlyas, Nuh, Yunus ve Lut gibi peygamberleri örnek göstererek kıssalar anlatan sure, müşriklerin batıl inançlarından bazılarına da yer vererek bu inançları eleştirmektedir. Anlamının yanı sıra Saffat Suresi tefsiri okunarak sure ile ilgili daha derin bir idrak seviyesi yakalanabilir.
1, 2, 3, 4. Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah'ın kelâmını) okuyanlara andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
- O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir.
- Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.
- Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.
8, 9. Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.
- Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder).
- (Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: "Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.
- Hayır, sen (onların haline) şaştın onlar ise alay ediyorlar.
- Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar.
- Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar.
- (Dediler ki:) "Bu bir büyüden başka bir şey değildir."
- "Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi tekrar diriltileceğiz?"
- "Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı?"
- De ki: "Evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak (diriltileceksiniz)."
- O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar (diriltilmiş hazır) beklemektedirler.
- Şöyle diyecekler: "Vay başımıza gelene! Bu beklenen ceza günüdür."
- Onlara, "İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür" denilir.
22, 23, 24. Allah meleklere şöyle emreder: "Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.
- Onlara, "Ne diye yardımlaşmıyorsunuz?" denir.
- Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir.
- Birbirlerine yönelip sorarlar (çekişirler).
- Şöyle derler: "Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz."
- Diğerleri de onlara şöyle derler: "Hayır, siz zaten mü'min kimseler değildiniz."
- "Bizim, sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz."
- "Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız."
- "Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik."
- Artık onlar o gün azapta ortaktırlar
- İşte biz suçlulara böyle yaparız.
- Çünkü onlar, kendilerine, "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.
- "Biz, deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?" diyorlardı.
- Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir.
- Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız.
- Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız.
- Ancak Allah'ın halis kulları başka.
41, 42. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir.
- Onlar Naim cennetlerindedirler.
- Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar.
45, 46. Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır.
- Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu içmekle sarhoş da olmazlar.
- Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır.
- Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır.
- Derken birbirlerine yönelip sorarlar.
- İçlerinden biri der ki: "Benim bir arkadaşım vardı."
- "Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" derdi.
- "Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi hesaba çekileceğiz?"
- Konuşan o kimse yanındakilere, "Bakar mısınız, hali ne oldu?" der.
- Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
- Ona şöyle der: "Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin."
- "Rabbimin nimeti olmasaydı, mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum."
58, 59. "Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?"
- Şüphesiz bu (cennetteki nimetlere ulaşmak) büyük bir başarıdır.
- Çalışanlar böylesi için çalışsınlar!
- Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?
- Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık.
- O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır.
- Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır.
- Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır.
- Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır.
- Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir.
- Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular.
- Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler.
- Andolsun, onlardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı.
- Andolsun, biz onlara da uyarıcılar göndermiştik.
- Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu!
- Ancak Allah'ın ihlâslı kulları başka.
- Andolsun, Nûh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz!
- Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.
- Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık.
- Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.
- Âlemler içinde Nûh'a selam olsun!
- İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.
- Çünkü o, bizim mü'min kullarımızdandı.
- Sonra biz, diğerlerini suda boğduk.
- Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi.
- Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti
- Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz?"
- "Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?"
- "O halde Âlemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?"
88, 89. İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi.
- Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar.
- İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?"
- "Ne diye konuşmuyorsunuz?"
- Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi.
- Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi.
- İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?"
- "Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır."
- Kavmi, "Onun için bir bina yapın, (içinde ateş yakın) ve onu ateşe atın" dedi.
- Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık.
- İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir."
- "Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla."
- Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik.
- Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi.
103, 104. Nihayet her ikisi de (Allah'ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: "Ey İbrahim!"
- "Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız."
- "Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır."
- Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık.
- Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.
- İbrahim'e selam olsun.
- İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
- Çünkü o mü'min kullarımızdandı.
- Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik.
- Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de.
- Andolsun, biz Mûsâ'ya ve Hârûn'a da lütufta bulunduk.
- Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık.
- Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular.
- Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.
- Onları doğru yola ilettik.
- Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık.
- Mûsâ'ya ve Hârûn'a selam olsun.
- Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.
- Çünkü onlar mü'min kullarımızdan idiler.
- Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi.
- Hani kavmine şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"
125, 126. "Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak "Ba'l'e mi tapıyorsunuz?"
- Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar (cehenneme) götürüleceklerdir.
- Ancak Allah'ın ihlâslı kulları başka.
- Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık.
- İlyas'a selam olsun
- Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız
- Çünkü o bizim mü'min kullarımızdandı.
- Şüphesiz Lût da peygamberlerdendi.
134, 135. Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın (kâfir olan eşi) dışında bütün ailesini kurtarmıştık.
- Sonra da diğerlerini yok ettik.
137, 138. Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah akşam onların (harap olmuş) yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hâlâ düşünmeyecek misiniz?
- Şüphesiz Yûnus da peygamberlerdendi.
- Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti.
- Gemidekilerle kur'a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu.
- Böylece, Yûnus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu.
143, 144. Eğer o, Allah'ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.
- Derken biz onu hasta bir halde sahile attık.
- Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik.
- Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik.
- Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.
- Ey Muhammed! Onlara sor: Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları onların mı?
- Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahid mi bulunuyorlarmış?
151, 152. İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak, "Allah çocuk sahibi oldu" diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar.
- Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti?
- Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz!
- Hiç düşünmüyor musunuz?
- Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var?
- Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz getirin (bu delili içeren) kitabınızı!
- Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler.
- Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
- Ancak Allah'ın ihlâslı kulları bunlar gibi değildir.
161, 162, 163. (Ey müşrikler!) Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz.
- (Melekler derler ki:) "Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır."
- "Şüphesiz biz (orada) saf duranlarız."
- "Şüphesiz biz (Allah'ı) tespih edip yüceltenleriz."
167, 168, 169. Müşrikler) şunu da söylüyorlardı: "Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlâslı kullar olurduk."
- Fakat (kitap gelince) onu inkar ettiler. Yakında (sonlarının ne olacağını) bilecekler.
- Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti
- "Onlara mutlaka yardım edilecektir."
- "Şüphesiz ordularımız galip gelecektir."
- O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir
- Gözetle onları, yakında onlar da görecekler.
- Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar?
- Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur!
- Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir.
- (Bekle ve) gör. Onlar da yakında görecekler.
- Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
- Peygamberlere selam olsun.
- Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Saffat Suresi Faydaları
İslam kaynaklarında, Saffat Suresi fazileti ile ilgili pek çok bilgi ve ayrıntı mevcuttur. Dolayısıyla Müslümanlar için Saffat Suresini okumak ve ezberlemek son derece önemlidir.
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Peygamber Efendimiz, Saffat Suresini okuyanlara şeytan ve cinlerin adedince sevap verileceğini müjdelemiştir.
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Rasulullah başka bir hadisinde, kıyamet gününde en çok sevaba sahip olmak isteyenin Saffat Suresinin son üç ayetini okumasını tavsiye etmiştir.
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Ayrıca Rasul-i Ekrem Efendimiz, cuma günü Yasin ve Saffat Suresi okuyan kimselerin muradının Allah tarafından gerçek kılınacağını söylemiştir.
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Saffat Suresini okuyan kimsenin rızkının çoğalacağı ve fakirlik yaşamayacağı rivayet edilmiştir. Ayrıca şeytanın da o kişiden uzak olacağı belirtilmiştir.
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Saffat Suresinin bir mekana asılması halinde şer sahibi cinlerin o mekana uğramayacağı söylenmiştir.
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Cin musallat olan bir kimseye şifa için Saffat Suresinin ilk 15 ayet okunmasın tavsiye edilmiştir.
Özellikle yırtıcı hayvanların verebileceği muhtemel zararlardan korunmak için Saffat Suresinin 79. ayetinin okunması tavsiye edilmiştir. Ayrıca yılan ya da akrep gibi zehirli hayvanlara karşı da 75 ile 79. ayetler arasının okunması gerektiği inancı yaygındır.
Hayırlı bir evlat sahibi olmak isteyen kimselerin, Saffat Suresinin 100. ayetinde bulunan Hz. İbrahim'in duasını etmesi salık verilmiştir. Bu ayette Hz. İbrahim, Allah'u Teala'dan neslini devam ettirecek salih bir çocuk istemektedir.
Cuma günü Saffat Suresi okuyanların her türlü musibet ya da beladan emniyette olacağı aktarılmıştır.
Saffat Ne Demek?
Surenin ilk ayetinde bulunan "saffat" kelimesi dilimize "saf saf dizilenler" olarak tercüme edilebilir. Burada Allah'u Teala saf saf dizilenler olarak müminleri kastetmekte ve onların üzerine yemin etmektedir.
Saffat Suresi Kaç Ayet?
Kur'an-ı Kerim'in uzun sureleri arasında sayılabilecek Saffat Suresi, 182 ayetten oluşur.
Saffat Hangi Surede Bulunur?
Saffat Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan müstakil surelerden biridir. Dolayısıyla herhangi bir surenin kapsamı içerisinde bulunmaz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi olan Saffat Suresi, 445 ve 451. sayfalar arasında yer alır.
Saffat Suresi Nerede İndirilmiştir?
En'am Suresinin ardından nazil olduğu rivayet edilen Saffat Suresi, Mekke döneminde indirilmiştir.
Saffat Suresi Ne Zaman Okunur?
Saffat Suresi, münasip olduğu sürece herhangi bir zaman ya da mekanda okunabilir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler gibi Saffat Suresi hakkında da bir kısıtlamadan söz edilemez. Ancak Peygamber Efendimizden rivayet edilen hadislerde cuma günlerine yapılan vurgudan dolayı, İslam alimleri Saffat Suresinin özellikle cuma günleri okunması gerektiğini aktarmışlardır. Ayrıca Saffat Suresi çeşitli murat ya da ihtiyaçlar dolayısıyla Allah'u Teala'ya dua etmek için de okunabilir.
Saffat Suresi Ne İçin Okunur?
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Saffat Suresini okuyan kimselerin cin ve şeytanlardan emniyette olacağı söylenmiştir. Ayrıca cin musallat olan kişilere Saffat Suresinin ilk 15 ayetini okumak tavsiye edilmiştir.
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Rasulullah Saffat Suresini okuyanların cin ve şeytanların adedi kadar sevap alacağını ifade etmiştir.
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Yırtıcı ya da zehirli hayvanların zararlarından korunmak için Saffat Suresini 75-79. ayetlerinin okunması gerektiğine inanılır.
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Hayırlı evlat isteyenlerin Saffat Suresinin 100. ayetini okuması nasihat edilmiştir.
Saffat Suresini sıklıkla okuyan kişilerin fakirlik çekmeyeceği, rızkının bollaşacağı rivayet edilmiştir.
Saffat Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
Abdest almadan Kur'an-ı Kerim'e temas etmek, Ehl-i Sünnet inancında caiz görülmemiştir. Dolayısıyla Saffat Suresini Kur'an-ı Kerim'den okumak için namaz abdesti almak şarttır. Ancak ezberden okurken abdest almak gerekli değildir. Ayrıca içerisinde Arapça okunuşu bulunmayan bir Kur'an-ı Kerim mealinden Saffat Suresinin anlamı, namaz abdesti olmadan da okunabilir.
Saffat Suresi Nasıl Ezberlenir?
Saffat Suresi, Kur'an-ı Kerim'in uzun sayılabilecek surelerinden biridir. Dolayısıyla bu sureyi ezberleyebilmek için kısa surelere göre daha fazla çaba harcamak gerekir. Ancak sureyi daha hızlı ve verimli bir biçimde ezberlemek adına bazı teknikler geliştirilmiştir.
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Başlangıçta sureyi birkaç defa dikkatli bir biçimde okuyarak telaffuz ve mahreç gibi konularda ortaya çıkabilecek hataların önüne geçebilirsiniz.
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Ezberlemeye aşina olduğunuz kelime gruplarıyla başlamak süreci daha kolay bir hale getirecektir.
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Bir baştan, bir sondan ayet ezberleyerek ilerlemek, hafızlar tarafından da kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle sure sonunda oluşabilecek ezber aksaklıklarını engelleyebilirsiniz.
İnternetten kolaylıkla bulabileceğiniz bir okuma ya da tilavet örneği ile ezberinizi pekiştirmek hem okumanızı güzelleştirecek hem de sureyi tekrar etmenizi sağlayacaktır.
Saffat Suresi Yerine Ne Okunabilir?
Saffat Suresi daha çok Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden sonra ezberden okunan bir suredir. Eğer sureyi ezberlemekte başarılı olamadıysanız sureyi mushaf üzerinden de okuyabilirsiniz. Bununla birlikte Saffat Suresi yerine Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sure okumanızda bir sakınca yoktur.
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