Mekke döneminde nazil olan Saffat Suresi, pek çok diğer Mekki sure gibi akide ile ilgili detaylar hakkında bilgi vermektedir. İnsanları şirkten İslam'a yöneltebilmek adına birçok düşündürücü delilin örnek gösterildiği sure, cahiliye dönemindeki batıl inançlara da değinir. Daha önce gönderilmiş olan peygamberlerden kıssaların da anlatıldığı Saffat Suresi, Kur'an-ı Kerim'in uzun ve önemli surelerinden biridir. İşte Saffat Suresi meali, Türkçe okunuşu, Saffat Suresi faziletleri hakkında bilgiler...

Saffat Suresi Arapça Okunuşu

Latin alfabesiyle metnimizde yer alan Saffat Suresi, geleneksel olarak genellikle Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra edilen duaların ardından okunur. Arap alfabesini bilmeyen okuyucularımızın Saffat Suresi Türkçe okunuşu üzerinden sureyi ezberlemesi mümkündür. Ayrıca çeşitli okuma örnekleri incelenerek telaffuzla ilgili sorunların ortaya çıkmasının önüne geçilebilir.

Vessaffati saffa Fezzacirati zecra Fettaliyati zikra İnne ilaheküm le vahıd Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib Ve hıfzam min külli şeytanim marid La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib Dühurav ve lehüm azabüv vasıb İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib Bel acibte ve yesharun Ve iza zükkiru la yezkürun Ve iza raev ayetey yesteshırun Ve kalu in haza illa sıhrum mübın E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun E ve abaünel evvelun Kul neam ve entüm dahırun Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym Ve kıfuhüm innehüm mes'ulun Me leküm la tenasarun Bel hümül yevme müsteslimun Ve akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemın Kalu bel lem tekunu mü'minın Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun Fe ağveynaküm inna künna ğavın Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun İnna kezalike nef'alü bil mücrimın İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın İnneküm lezaikul azabil elım Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun İlla ıbadellahil muhlesıyn Ülaike lehüm rizkum ma'lum Fevakih ve hüm mükramun Fı cennatin neıym Ala sürurim mütekabilın Yütafü alyhim bi ke'sim mim meıyn Beydae lezzetil lişşaribın La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn Ke ennehünne beydum meknun Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun Kle kailüm minhüm innı kane lı karın Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun Kale hel entüm müttaliun Fattalea fe raahü fı sevail cehıym Kale tellahi in kidte le türdın Ve lev la nı'metü rabbı leküntü minel muhdarın E fe ma nahnü bi meyyitın İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın İnne haza le hüvel fevzül azıym Li misli haza felya'melil amilun E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum İnna cealnaha fitnetel liz zalimın İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym Tal'uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum Şümme inne merciahüm le ilel cehıym İnnehüm elfev abaehüm dallın Fe hüm ala asarihim yühraun Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın Ve le kad erselna fıhim münzirın Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın İlla ıbadellahil muhlesıyn Ve le kad nadana nuhun fe le nı'mel müccıbun Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn Ve terakna aleyhi fil ahırın Selamün ala nuhın fil alemın İnna kezalike neczil muhsinın İnnehu min ıbadinel mü'minın Sümme ağraknel aharın Ve inne min şıatihı le ibrahım İz cae rabbehu bi kalbin selım İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta'büdun E ifken aliheten dunellahi türıdun Fe ma zannüküm bi rabbil alemın Fe nezara nazraten fin nücum Fe kale innı sekıym Fe tevellev anhü müdbirın Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te'külun Ma leküm la tentıkun Ferağa aleyhim darbem bil yemın Fe akbelu ileyhi yeziffun Kale e ta'büdune ma tenhıtun Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın Rabbi heb lı mines salihıyn Fe beşşernahü bi ğulamin halım Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines sabirın Felemma eslema ve tellehu lil cebın Ve nadeynahü ey ya ibrahım Kad saddakter rü'ya inna kezalike neczil muhsinın İnne haza le hüvel belaül mübın Ve fedeynahü bi zibhın azıym Ve terakna aleyhi fil ahırın Selamün ala ibrahım Kezalike neczil muhsinın İnnehu min ıbadinel mü'minın Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın Ve le kad menenna ala musa ve haun Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın Ve ateynahümel kitabel müstebın Ve hedeynahümes sıratal müstekıym Ve terakna aleyhima fil ahırın Selamün ala musa ve harun İnna kezalik enczil muhsinın İnnehüma min ıbadinel mü'minın Ve inne ilyase le minel murselın İz kale li kavmihı ela tettekun E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikıyn Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun İlla ıbadellahil muhlesıyn Ve terakna aleyhi fil ahırın Selamün ala ilyasın İnna kezalike neczil muhsinın İnnehu min ıbadinel mü'minın Ve inne lutal le minel mürselın İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn İlla acuzen fil ğabirın Sümme demmernel aharın Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn Ve bil leyl e fe la ta'kılun Ve inne yunüse le minel murselın İz ebeka ilel fülkil meşhun Fe saheme fe kane minel müdhadıyn Feltekamehül hutü ve hüve mülım Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb'asun Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün Fe amenu fe metta'nahüm ila hıyn Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun E la innehüm min ifkihim le yekulun Veledellahü ve innehüm le kazibun Astafel benati alel benın Ma leküm keyfe tahkümun E fe la tezekkerun Em leküm sültanüm mübın Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun Sübhanellahi amma yesıun İlla ıbadellahil muhlesıyn Fe inneküm ve ma ta'büdun Ma entüm aleyhi bi fatinın İlla men hüve salil cehıym Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum Ve inna le nahnüs saffun Ve inna le nahnül müsebbihün Ve in kanu le yekulun Lev enne ındena zikram minel evvelin Lekünna ıbadellahil muhlesıyn Fe keferu bih fe sevfe ya'lemun Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın İnnehüm le hümül mensurun Ve inne cündena lehümül ğalibun Fe tevelle anhüm hatta hıyn Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun E fe biazabina yesta'cilun Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın Ve tevelle anhüm hatta hıyn Ve ebsır fe sevfe yübsırun Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun Ve selamün alel murselın Vel hamdü lillahi rabbil alemın

Saffat Suresi Anlamı

Saffat Suresi konusu açısından cin ya da melekler gibi insanüstü varlıklar ve kıyamet ya da ahiret zamanı ile ilgilidir. Ayrıca Musa, Harun, İlyas, Nuh, Yunus ve Lut gibi peygamberleri örnek göstererek kıssalar anlatan sure, müşriklerin batıl inançlarından bazılarına da yer vererek bu inançları eleştirmektedir. Anlamının yanı sıra Saffat Suresi tefsiri okunarak sure ile ilgili daha derin bir idrak seviyesi yakalanabilir.