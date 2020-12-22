Safra kesesi ağrısı neden olur? Safra kesesinde taş olduğu nasıl anlaşılır?

Safra kesesi ağrısı karnın sağ üst ve üst orta bölümünde yoğun şekilde hissedilir ve sağ kürek kemiğine, iki kürek kemiğinin ortasına ve sırta doğru yayılım gösterebilmektedir. Ağrı eğer safra kesesi taşına bağlı olarak meydana geliyorsa bazı ayırt edici belirtiler ile kendini gösterebilir. İşte safra kesesi ağrısına dair en çok merak edilenler...

Vücutta Önemli İşlevleri Olan: Safra Kesesi Nedir?

Safra kesesi halk arasında “öd” diye adlandırılan organdır. Karaciğerin altında bulunan safra kesesi bilinen aksine safra üretmez. Aslında safra kesesinin temel fonksiyonu karaciğer tarafından üretilen safrayı depolamaktır. Günlük safra üretimi 1,5 litreye yakınıdır. Vücut aç kaldığı zaman bir miktar safrayı (ortalama bir çay bardağı) safra kesesinde depolar. Yağlı yemekler sindirim için safraya ihtiyaç duyar. Safra kesesi kasılarak içindeki safrayı ana kanala oradan da on iki parmak bağırsağına boşaltır böylece sindirime katkıda bulunur. Bu açıdan vücut için oldukça önemli bir organdır.

Safra Kesesi Hastalıkları Nedir?

Safra kesesi hastalıkları tıpta sık rastlanan bir durumdur. Önemli bir organ olduğundan problem yaşanması halinde tedavisi yapılmalıdır ve ciddiye alınmalıdır. Her organ gibi safra kesesinde de birçok hastalık oluşabilir. Safra kesesinde oluşan hastalıklar ise şunlardır: