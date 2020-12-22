Safra kesesi ağrısı neden olur? Safra kesesinde taş olduğu nasıl anlaşılır?

Safra kesesi ağrısı karnın sağ üst ve üst orta bölümünde yoğun şekilde hissedilir ve sağ kürek kemiğine, iki kürek kemiğinin ortasına ve sırta doğru yayılım gösterebilmektedir. Ağrı eğer safra kesesi taşına bağlı olarak meydana geliyorsa bazı ayırt edici belirtiler ile kendini gösterebilir. İşte safra kesesi ağrısına dair en çok merak edilenler...
Safra kesesi halk arasında “öd” diye adlandırılan organdır. Karaciğerin altında bulunan safra kesesi bilinen aksine safra üretmez. Aslında safra kesesinin temel fonksiyonu karaciğer tarafından üretilen safrayı depolamaktır. Günlük safra üretimi 1,5 litreye yakınıdır. Vücut aç kaldığı zaman bir miktar safrayı (ortalama bir çay bardağı) safra kesesinde depolar. Yağlı yemekler sindirim için safraya ihtiyaç duyar. Safra kesesi kasılarak içindeki safrayı ana kanala oradan da on iki parmak bağırsağına boşaltır böylece sindirime katkıda bulunur. Bu açıdan vücut için oldukça önemli bir organdır.
Safra kesesi hastalıkları tıpta sık rastlanan bir durumdur. Önemli bir organ olduğundan problem yaşanması halinde tedavisi yapılmalıdır ve ciddiye alınmalıdır. Her organ gibi safra kesesinde de birçok hastalık oluşabilir. Safra kesesinde oluşan hastalıklar ise şunlardır:
Safraya bağlı hastalıklarda ciddi derece safra kesesi ağrısı oluşabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka hastaneye başvurulmalıdır.
Safra kesesi organına yakın yerlerde ağrı hissediyorsanız safra kesesi ağrısı nasıl olur diye merak ediyor olabilirsiniz. Safra kesesinin oluşturduğu ağrı genellikle vücudun sağ üst kadranında oluşan (sağ kaburganın hemen alt kısmı) ve karın ağrısıyla karıştırılan ağrılardır. Bu ağrıların birçok sebebi olabilir. Ancak genellikle yağlı yemeklerden sonra sindirim problemleri nedeniyle olmaktadır. Bunun yanı sıra safra kesesinde oluşan taşlar da ağrılara sebep olabilir. Peki, safra kesesi ağrıları nerelere vurur? Tipik olarak ağrı sağ alt kadranda oluşsa da sırt ağrıları olarak da kendini gösterebilir ya da iki kürek kemiğin arasına ve sağ omuza vuran ağrılar meydana gelebilir. Bu ağrılarla birlikte bir hazımsızlık problemi yaşanması safra ağrılarının tipik bulgularıdır.
Safra kesesi, yağlı maddelerin emilimini gerçekleştiren ve sindirim yollarında rol alan bir organdır. Safra kesesi ağrısı ise genellikle bu kesede oluşan taş ile ortaya çıkar. Eğer safra kesesi ağrısı belirtileri gösteriyor iseniz vücudunuzda safra kesesi taşı olabilir. Safra kesesi taşı bazen kişilerde belirti göstermezken bazen de çok sancılı bir ağrı ile kendini belli eder. Safra kesesi taşının oluşumunun kadınlarda görülme oranı erkeklerinkinden fazladır.
Safra kesesinde ortaya çıkan safra kesesi taşları safrada bulunan kanalların kapanmasına neden olur. Safra kesesi taşları ve safranın kanallarını tıkayan taşlar genelde katılaşmış kolesterolden ya da safrada bulunan tuzlardan meydana gelir. Meydana gelen bu taşlar, safra kesesinin kanallarını veya karaciğere bağlı olan safra kanalını tıkamasından dolayı şiddetli bir ağrıya sebep olabilir. Safra kesesinin çalışmamasına , vücudun koyu safra yapmasına ya da bazı enfeksiyonlara bağlı olarak da safra kesesinin içerisinde çamur, taş meydana gelebilir. Bu durumda ciddi sorunlar oluşturabilirler. Safra kesesinde oluşan küçük taşlar genelde önemsiz gibi görülür ancak tam tersi küçük taşlar ana kanaldan düşerek safra kesesi çıkışını tıkayabilir ya da ana kanalı kapatabilir. Bazı durumlarda ise yeni oluşan çamurları eritmek için ilaç tedavisi uygulanır.
Safra taşının boyutları bazen çakıl taşı kadar küçük olurken bazen de golf topu kadar büyük olabilir. Safra kesesinde taşı olan hastaların beşte birinde bu bu taş, safra kanalında bulunmaktadır. Safra kanallarının kapanması diğer organların işleyişinde tıkanıklık oluşturabilir. Safra kesesi taşı oluşumunda kilonun fazla oluşu, yaşın ilerlemesi, çok doğum yapmış olmak riski artıran etmenlerdir. Bazen hiç belirti göstermeyerek tesadüf sonucu ultrasonda görüldüğü bile olur. Safra kesesinde oluşan taşlar yavaş yavaş geliştiği için hastalar bunu hissetmiyor olabilir. En çok rastlanan safra kesesi taşı belirtileri ise şunlardır:
Safra kesesi taşı hastalığında çeşitli tedavi yöntemleri vardır. En çok kullanılan yöntem ise ameliyattır. Safra kesesi taşı hastalığının tedavisi; kan tahlilleri, idrar tahlilleri, gaita örneği, ultrason, MR ve endoskopi yöntemleriyle teşhis edilebilir. Teşhis yapıldıktan sonra safra kesesinin deformasyona uğraması nedeniyle açık laparoskopik ameliyat ile tedavi edilir. Bu ameliyatların %5’den daha azı açık ameliyat şeklindedir.
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