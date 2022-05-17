HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Safra kesesinden çıkanlar, doktoru bile şaşırttı! "İlk kez karşılaştım"

Safra kesesinden çıkanlar, doktoru bile şaşırttı! "İlk kez karşılaştım"

17.05.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta Nermin A. isimli hastanın safra kesesinden çıkanlar doktoru bile şaşırttı. Yapılan ameliyatta, safra kesesinden 1250 adet taş çıkarılırken, operasyonu gerçekleştiren doktor, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi ve bir de taşlarla kendi adını yazdı.

Safra kesesinden çıkanlar, doktoru bile şaşırttı! "İlk kez karşılaştım"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edilen Nermin A.’nın safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı. İlk defa bu kadar çok taşa denk geldiğini belirten Dr. İlhan Taşdöven, taşlarla kendi ismini yazdı.

ZBEÜ Genel Cerrahi Polikliniğine mide şişkinliği şikayetiyle başvuran Neriman A.’nın muayenesinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Dr. İlhan Taşdöven ve ameliyat ekibi, Nermin A.’nın safra kesesinden çıkan taş miktarını görünce şaşkına döndü. Nermin A.’nın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı. Dr. Taşdöven taşlarla kendi ismini yazdı. İlk defa bu kadar taşla karşılaştığını söyleyen Dr. Taşdöven, “Ben yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim, bu kadar çok fazla sayıda safra kesesi taşıyla karşılaşmadım. Tek bir kese içinde bu kadar taşın olması ve taşa rağmen hastanın şikayeti olmaması ilginçti” dedi.

253d5a3d4bb84c9beb48f9459b622e11

"BU KADAR FAZLA TAŞLA KARŞILAŞMIYORUZ"

Bu kadar fazla taşla karşılaşmadıklarını belirten Taşdöven, “Ameliyatta safra kesesini çıkarttıktan sonra içinde 1250 taş tespit ettik. Bu kadar fazla taşla karşılaşmıyoruz ameliyatlarımızda. 2-3 santimi bulan taşlarla karşılaştık ama sayı olarak bu kadar fazla taşı olan ve şikayet yaratmayan hastalarla karşılaşmadık” diye konuştu.

f92c3991ec1da5ccb6f080d69e32714b

HAYATİ TEHLİKE YARATABİLİR

Basit olarak görülen mide rahatsızlıklarının safra kesesi hastalıklarıyla karışabildiğine değinen Taşdöven, safra kesesi taşlarının hayati tehlikeye neden olabileceğini söyleyerek şöyle konuştu: “Bu tür taşlar hastalarda sarılığa neden olabilir. Safra kanalını tıkayıp safra kesesinde iltihaba, tedavi edilmezse delinmesine kadar hatta hayati tehlike yaratacak durumlara neden olabilir. Bu tür taşlar kanserleşmeye de neden olabildiği için en kısa sürede çözüme kavuşturulmalı.” (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de vahşet: Keserle öldürüp, yaktıkİzmir'de vahşet: Keserle öldürüp, yaktık
CHP harekete geçti! Saati ve tarihiyle duyurduCHP harekete geçti! Saati ve tarihiyle duyurdu
Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Sosyal medyadan paylaşıyordu! Sınır dışı edilecek

Sosyal medyadan paylaşıyordu! Sınır dışı edilecek

Yoğun saldırı altındaydı! Sıcak gelişme gece yarısı açıklandı

Yoğun saldırı altındaydı! Sıcak gelişme gece yarısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans yıldızı otoyol köprüsüne çıkıp öyle bir şey yaptı ki...

OnlyFans yıldızı otoyol köprüsüne çıkıp öyle bir şey yaptı ki...

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar”

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.