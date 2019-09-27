HABER

Safranbolu'da "çikolata müzesi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında çikolata müzesinin açılışı gerçekleştirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında çikolata müzesi açıldı.

Yurt dışında akademik eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönen çikolata ustası Mesut Kırımlı tarafından Safranbolu'daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların yanı sıra cam teras, safran çiçeği ile bir mağaranın çikolatadan 1/10 oranında maketleri yapılarak 500 metrekarelik alanda müze oluşturdu.

Belirli ısıda tutulan ve musluğundan çikolatanın aktığı havuzun da yer aldığı müzede, Mustafa Kemal Atatürk'ten Adnan Menderes'e, Bülent Ecevit'ten Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Alparslan Türkeş'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye kadar birçok devlet adamı ve siyasetçinin çikolatadan portreleri de bulunuyor.

Bir süre önce faaliyete geçen müzenin resmi açılışına Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yönetmen Reha Arın ve çok sayıda kişi katıldı.

Baran, yaptığı konuşmada, tarihi ilçenin çok değerli, orijinal ve farklı bir mekan kazanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, müzenin turistlerin mutlaka görmesi gereken bir mekan haline geldiğini söyledi.

Davetliler, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından müzeyi gezdi.

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Kaymakcı: Vize serbestisinin neticelendirilmesi hem Türkiye hem de AB'nin yararınaKaymakcı: Vize serbestisinin neticelendirilmesi hem Türkiye hem de AB'nin yararına
Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisini açıkladıBakan Ersoy, Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali açılış Çikolata Müzesi Safranbolu

En Çok Okunan Haberler

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Yalova'da vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Görüntüler ortaya çıktı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Bakanlık duyurdu! İki F-16 Suriye hava sahasında uçtu

Bakanlık duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasına girdi

Bir kadın cinayeti daha! Antalya'da adliyeye kanlı gömleğiyle getirildi

Antalya'da dehşet! Kanlı gömleğiyle getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.