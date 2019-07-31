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Sağ gözündeki sorun sol gözünü ameliyat edince düzeldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de 51 yıldır sağ göz kapağı düşük olan 66 yaşındaki Mustafa Halıcı, sol gözüne yapılan şaşılık cerrahisiyle sağlığına kavuştu.

Sağ gözündeki sorun sol gözünü ameliyat edince düzeldi

Kayseri’de 51 yıldır sağ göz kapağı düşük olan 66 yaşındaki Mustafa Halıcı, sol gözüne yapılan şaşılık cerrahisiyle sağlığına kavuştu. Literatürde eşine çok az rastlanan operasyonu gerçekleştiren Memorial Kayseri Hastanesi Göz Merkezi’nden Doç. Dr. Gökçen Gökçe, “Hastanın probleminin hep sağ gözde olduğu düşünülmüş, oysa sol gözdeki şaşılığın düzeltilmesiyle sorunu ortadan kaldırdık” dedi.
Kayseri’de yaşayan Mustafa Halıcı, 15 yaşından beri sağ gözündeki kapak düşüklüğü nedeniyle psikolojik ve sosyal açıdan sorunlar yaşadı. Bir kamu kuruluşundan emekli olan 2 çocuk babası Mustafa Halıcı, 51 yıl boyunca birçok sağlık kuruluşuna giderek sağ göz kapağının düşüklüğüne çare aradı. Son 10 yılda 2 göz doktoru, cerrahiyle sağ gözdeki kapak düşüklüğünü düzeltebileceklerini ancak yeniden bu sorunun tekrarlayabileceğini söyledi. Mustafa Halıcı, bu sorunun çözümü olmadığını düşündüğünden son 5 yıldır da hiçbir göz doktoruna muayene olmadı. Yakınlarının tavsiyesiyle Memorial Kayseri Hastanesi’ne gelen Mustafa Halıcı, Doç. Dr. Gökçen Gökçen’e muayene oldu. Doç. Dr. Gökçe, muayene sonrasında sağ göz kapağındaki düşüklüğün, sol gözdeki şaşılıkla ilgili olduğunu belirtti. Doç. Dr. Gökçe, sol gözdeki şaşılığı cerrahiyle düzelttikten sonra sağ göz kapağının da normale döneceğini ifade etti. Muayene sonrasında yapılan cerrahiyle Mustafa Halıcı’nın sağ göz kapağındaki sorun kendiliğinden düzeldi. Mustafa Halıcı, sağ göz kapağındaki düşüklüğün hayatını değiştirdiğini belirterek, "Her gittiğim göz doktoru sağ gözümü inceledi. Sol gözümde sorun olduğunu düşünmüyorlardı. 15 yaşındayken ilk kez eski SSK hastanesindeki bir doktora götürdüler. Göz kapağımın düşük olduğunu ancak görme ile ilgili bir sorunun olmadığını belirtti. Sonra birçok doktora gittim ancak sonuç elde edemedim. Gökçen Bey’e bir yakınımın tavsiyesi üzerine geldim. Sağ olsun, benimle özel olarak ilgilendi. Bu sorunun sağ gözle değil sol gözle ilgili olduğunu söyledi. Daha doğrusu bana garanti vererek, ameliyat konusundaki fikrimi değiştirdi” diye konuştu.

"Sorun gizli yukarı kayma"
Doç. Dr. Gökçen Gökçe, yapılan muayenede hastanın sağ gözünde gerçek bir kayma ve kapak düşüklüğü olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi: “Asıl sorunun sol gözdeki gizli yukarı kayma olduğunu fark ettim. Göz kasları her iki gözde de simetrik olarak hareket ettiğinden, hasta sol gözüyle karşıya baktığında, sağ gözü ve kapağı aşağıya düşüyordu. Bu nedenle sol gözdeki sorunu maskelemekteydi. Hastamıza durumu detaylıca açıkladıktan sonra yaptığımız cerrahiyle her iki gözdeki sorunları gidermiş olduk.”

Sağ gözündeki sorun sol gözünü ameliyat edince düzeldi

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