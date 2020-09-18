Sağ tarafınıza doğru yatıp uyuyorsanız...

Sağınıza dönüp yatmak veya sırtüstü uyumak, reflüye neden olabilir. Bu sorunu yaşayanlar için de reflü şikayetleri ikiye katlanır. Bu iki pozisyonda uyumak mide asidini yemek borusuna doğru yükseltir. Asidin mide bölgesinden dışarı çıkmasını engelleyen kapakçık, bu pozisyonlardaki yerçekimi nedeniyle reflüyü kontrol edemez ve mide içeriği yemek borusunun dibine getirilerek mide ekşimesine, sıkıntıya, içinde asit tadı oluşmasına neden olur.

BOYNUNUZU YAN ÇEVİRMEYİN

Yan yatıp boynu çevirmek, fıtıklaşmış diskler gibi kronik boyun problemlerinin gelişmesine yol açabilir. Omurilikteki kemik dizisi disklerle korunur. Sürekli zayıf bir uyku pozisyonu, bu disklerin jelatinimsi kısımlarına zarar verebilir ve kronik ağrıya neden olabilir. Sırt üstü yatmak tüm vücudunuz için en doğal pozisyondur.

Anne olmak üzereyseniz hem kendi sağlığınız hem de bebeğinizin sağlığı için sağ tarafa dönüp yatmamalısınız.

YÜZDE KIRIŞIKLIKLARA NEDEN OLABİLİR

Yan yattığınızda yüzünüze uygulanan basınç cildin kırışmasına neden olabilir. Bu bahsettiğimiz durum zamanla değil, hızlı bir şekilde kırışıklığa neden olur. Yaşlanmayı önlemek için ise sırt üstü yatmak en iyi çözümdür. Cildinizin gözenekleri nefes alsın ve yüzünüze herhangi bir baskı uygulanmasın...

