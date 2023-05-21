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Sağanak yağış uyarısı teyakkuza geçirdi! Herkes araçlarına battaniye ve halı serdi

21.05.2023 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin "sarı" kodla uyardığı Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar, dolu yağışı ihtimaline karşı araçlarının üzerine battaniye, yorgan ve halılarla örterek önlem aldı. Aracını örten vatandaşlardan biri, "Sel olayları da çok olduğu için yağmur her yağdığında biraz daha tedirgin oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağanak yağış uyarısı teyakkuza geçirdi! Herkes araçlarına battaniye ve halı serdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu için kuvvetli sağanak tahmininde bulunarak, "sarı" kodla sel ve su taşkınlarına karşı uyarıda bulundu. Kentte etkili olan sağanak yağış öncesinde dolu ihtimaline karşı vatandaşlar araçlarını battaniye, yorgan ve halılar ile korumaya aldı. Kentte yaklaşık 1 saat devam eden sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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'YAĞMUR HER YAĞDIĞINDA TEDİRGİN OLUYORUZ'

Aracını dolu yağışına karşı battaniye ile korumaya çalışan Zeki Yılmaz, “Kastamonu’da bu dönemde sağanak yağışlar sürekli devam ediyor. Daha önce dolu yağışları olduğu için biz de arabalarımızı garajlara çekerek elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Burası yağış alan bir bölge. Sel olayları da çok olduğu için yağmur her yağdığında biraz daha tedirgin oluyoruz” dedi.

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Kentte yağışların 26 Mayıs'a kadar devam etmesi bekleniyor. (İHA)

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yağmur Kastamonu

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