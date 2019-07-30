SAĞANAKTA HERKES KAÇTI O MELODİKASINI ÇALMAYA DEVAM ETTİ

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHA

Fatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aksaray Meydanı'nda saat 15.00 sıralarında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu melodika adı verilen müzik aletiyle çalarken görülüyor. Çevredekilerin ıslanmamak için saçakların altına girdiği sırada, küçük kızın yağan yağmura aldırış etmeden melodikasını çaldığı onlar kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerası

-Yağmur altında melodika çalan kız çocuğu

