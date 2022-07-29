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  4. 'Sağır ve dilsiz' notu ile dileniyordu! Zabıtayı görünce dili çözüldü

'Sağır ve dilsiz' notu ile dileniyordu! Zabıtayı görünce dili çözüldü

29.07.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da boynunda sağır ve dilsiz yazısıyla dilendiği görülen kişinin zabıta ekiplerini görünce konuşmaya başladığı ortaya çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan bin 424 TL’ye el konulurken, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere müsaade etmeyeceklerini belirterek, "İlçemizde yaşanan insan yoğunluğunu fırsat bilerek insanlara duygu sömürüsünde bulunup dilencilik yapanlara, insanlarımızı rahatsız edenlere asla müsaade etmeyeceğiz'' dedi.

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri rutin kontroller sırasında Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde boynuna “sağır ve dilsiz” yazılı not asarak dilenen Serdal A. ile karşılaştı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan aramada dilencinin üzerinden çıkan bin 424 TL’ye el konuldu.

DİLİ ÇÖZÜLDÜ

Dilsiz olduğunu iddia etmesine rağmen zabıta ekiplerinin müdahalesiyle konuşabilen şahıs, üç gün önce ilçeye geldiğini ifade etti. 58 yaşındaki sözde sağır ve dilsiz dilenciye Kabahatler Kanunu uyarınca 277 TL cezai işlem uygulandı.

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“DUYGU SÖMÜRÜSÜNE GEÇİT YOK”

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere müsaade etmeyeceklerini belirterek, "İlçemizde yaşanan insan yoğunluğunu fırsat bilerek insanlara duygu sömürüsünde bulunup dilencilik yapanlara, insanlarımızı rahatsız edenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Lütfen vatandaşlarımız da bu tür insanlara inanmasın" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
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