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Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve incelemesi

17.03.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojiyi yakından takip edenler ve avantajlarından sonuna kadar yararlanmak isteyenlerdenseniz akıllı bileklikleri es geçmemelisiniz. "Neden?" derseniz bu ürünler günlük hayatınızın en büyük yardımcısı olmaya aday. Teknolojik aletler konusunda çığır açan ve şık tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi Mi Band 6 serisini inceliyoruz. Haydi gelin, son dönemlerin popüler ürününü birlikte keşfedelim.

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve incelemesi

Giyilebilir teknoloji kategorisinde yer alan akıllı bileklikler, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Akıllı bileklik almak isteyenler için birbirinden farklı özellik ve modelde birçok çeşit bulunuyor. Bu da hâliyle en doğru seçimin hangisi olacağı konusunda kafa karışıklığı yaşamaya neden olabiliyor. O hâlde sizi, işinizi kolaylaştıracak, küçük olmasına rağmen işlevi büyük Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik ile tanıştıralım!

Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve incelemesi

Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik'in teknik özellikleri

Xiaomi, teknolojinin her alanı için geliştirdiği ürünleriyle dünyada oldukça ses getirdiği gibi yeni nesil akıllı bileklikleriyle pazarda da rekabet yaratmayı başardı. "Akıllı bileklik ne işime yarayacak?" diye merak ediyorsanız hemen Xiaomi Mi Band 6 özelliklerini anlatmaya başlayalım. Mi Band serisinin son modeli akıllı bileklik, yalnızca sporcuların değil takvim, hava durumu, telefon bildirimlerine anında erişmek isteyenlerin de ilk tercihi. Bu yönüyle akıllı bileklik arayışında olanların beklentisini karşılayacak ince düşünülmüş işlevsel detaylara sahip. Öncelikle ürün, 1.56 inç yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranıyla hem şık hem rahat bir kullanım sunuyor. Önceki serilerine göre inceltilmiş çerçeveleri ve %50 genişletilmiş ekranı sayesinde bildirimleri tek bakışta görebilirsiniz. Hatta arka planına hep yanınızda olmasını istediğiniz kişilerin ya da evcil hayvanınızın fotoğrafını koyabilirsiniz. Mi Band 6, sağlığına özen gösterenleri sevindirecek özellikleriyle birçok muadilini geride bırakıyor. Toplam 30 fitness moduyla yaktığınız kalorileri ve hareketlerinizi kontrol etme imkânı sağlıyor. Mi Band 6'nın gönlünüzü çalacak bir özelliğinden daha bahsedelim. Bileklik, desteklediği farklı fitness modlarıyla her an antrenmana hazır olduğu için yürüyüş veya koşu sırasında egzersiz takibini başlatmanıza gerek kalmadan otomatik algılıyor. Uykuda ya da günlük koşuşturmalar arasında bile kandaki oksijen seviyesini ölçerek vücudunuzdaki tüm değerleri kaydediyor. Aynı zamanda uyku durumunuzu, uyku sırasındaki nabız atışlarınıza göre analiz ediyor ve daha iyi bir uyku için öneriler sunuyor. Egzersiz yaparken ya da dinlenirken 24 saat boyunca kalp atış hızını ölçüyor. Gün boyu nabzınızdaki iniş çıkışları takip ediyor. Üstelik Mi Band 6, havuzda ve duşta kullanım sunan 5 ATM su geçirmez özelliğe sahip.

Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik'in avantaj ve dezavantajları

Minimal ama şık tasarımıyla herkesin bileğine yakışacak modeller arasında yer alan Mi Band 6'nın ekonomik ve kullanışlı olması, en büyük avantajlarından biri. Peki, ürünün avantaj ve dezavantajlarını yakından incelemeye hazır mısınız?

  • Öncelikle Mi Band 6 sayesinde telefonunuzu çıkarmadan gelen arama ve bildirimleri görebilir, büyütülmüş ekranıyla uzun mesajları aşağı kaydırmadan rahatlıkla okuyabilirsiniz.

  • Eğer her uygulamadan bildirim almak istemiyorsanız telefonunuzdaki Mi Fit uygulamasından bildirimleri ayarlayabilirsiniz.

  • Mi Band 6 ile istediğiniz her an akıllı bilekliğinizden müziğinizi yönetebilir, telefonunuz uzakta olsa dahi müzik kontrolü yapabilirsiniz.

  • Özellikleriyle oldukça cezbedici ürün, vadettiği uzun pil ömrünün yanında manyetik şarj özelliğiyle bilekliği kayışından çıkarmadan kolayca şarj etmenizi sağlıyor.

  • Pomodoro modu ise eğitim ve iş alanlarında dikkat dağınıklığını önlemek için seçtiğiniz dakika süresince akıllı bilekliğinizi bildirime kapalı hale getirmenize yardımcı oluyor.

  • Son olarak bu denli işlevsel akıllı bilekliğin telefon bulma özelliğinden telefonunuzu bulamadığınız anlarda da yardım alabilirsiniz.

Dezavantajına gelecek olursak ürünün maalesef bildirim ve aramalara yanıt verme özelliği bulunmuyor.

Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik'i kullananların yorumları

Xiaomi Mi Band 6 incelemesinde, kullanıcı yorumlarından bahsetmeden geçmek olmaz. Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik özellikleriyle çoğu kişinin beklentisi kısmen karşılamış gözüküyor. Nabız ve uyku takibi konusunda kullanıcıların onayından geçen akıllı bileklik, değerlendirmelere göre havuzda ve duşta da sorunsuz bir şekilde kullanılıyor. Son güncellemeyle birlikte gelen WhatsApp sesli ve görüntülü aramaları bildirim olarak yansıtması, kullanıcıların takdirini kazanan özelliklerinden biri. Daha yüksek şarj performansı bekleyen kullanıcıların ise memnun olmadığını görüyoruz. Ayrıca telefonun GPS özelliğinin olmaması ve adımları sayma konusunda aksaklık yaşatması da kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor.

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Xiaomi Mi Band 6 Akıllık Bileklik'e alternatif ürünler

1. Honor Band 6

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve incelemesi

Honor Band 6, akıllı bileklik kategorisinde oldukça talep gören ürünlerden biri. 1.47 inç büyüklüğündeki gösterişli dokunmatik ekranı, su geçirmez özelliği, ikonik tasarımı ve kaliteli lityum iyon piliyle en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Tam şarjda yaklaşık 10 gün kullanım sağlayan ve 10 farklı antrenman modu bulunan akıllı bileklik, çarpıcı özellikleriyle Xiaomi Mi Band 6'yı aratmıyor.

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2. Samsung Galaxy Fit 2

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve incelemesi

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Samsung Galaxy Fit 2, Mi Band 6'ya alternatif olabilecek ürünlerden bir diğeri. Şık tasarımının yanı sıra fonksiyonlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Ürünün su geçirmez özelliği sayesinde zorlu hava koşullarında antrenmanınızı yarıda bırakmak zorunda kalmazsınız. Telefonunuza gelen bildirimlere önceden ayarlanmış mesajlarla yanıt verebilirsiniz. Hafif yapısı ise gün boyu konfor sağlar, uyku sırasında bile sizi rahatsız etmez.

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3. OPPO Band Style Akıllı Bileklik

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve incelemesi

İnce ve zarif görünüşüyle Mi Band serisinden ayırt edilmesi zor Oppo Band Style Akıllı Bileklik hem spor hem günlük kullanım için uygun. Gelişen teknolojiyi ürünlerine başarılı bir şekilde uyarlayan markanın yeni nesil akıllı bilekliği, 12 egzersiz moduyla kişisel antrenörünüz gibi verilerinizi saklar. Uyku geçmişinizi izlemenize ve telefonunuzun kamerasını uzaktan kontrol etmenize imkân tanır. Tam şarjla yaklaşık 12 gün çalışır.

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4. Fitbit Inspire 2 Akıllı Bileklik

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve incelemesi

En iyi akıllı bileklik alternatifleri arasında yer alan Fitbit Inspire 2 ile neler yapabilirsiniz? Akıllı izleme teknolojisiyle kalp atışınızı 24 saat aralıksız takip edebilir, tenis, basketbol, yüzme gibi 20'den fazla fitness moduyla antrenmanlarınızla ilgili verilerinizi rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ayrıca bileklik; kadın sağlığı takibi yapabilmesi, uyku verilerini saklaması, rehberli nefes egzersizi özellikleriyle de ön plana çıkmayı başarıyor.

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5. Polosmart PSSW01 Smart Fit Akıllı Bileklik

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve incelemesi

Polosmart PSSW01 Smart Fit Akıllı Bileklik tam bir fiyat performans ürünü! Bilekliğin ekranına yerleştirilen USB girişi sayesinde 2 saat içinde ürünü şarj edebilir, katettiğiniz mesafeden mesaj bildirimlerinize kadar birden fazla konuda bilgi alabilirsiniz. Kalori yakımı takibi ve kalp ritim ölçümü yapabilirsiniz. Hem uygun fiyatlı hem çok fonksiyonlu bir bileklik arıyorsanız ürünü değerlendirebilirsiniz.

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6. Lenovo HX11 Akıllı Bileklik

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve incelemesi

Akıllı bileklik kategorisinde tercih edilebilecek uygun fiyatlı bir diğer önerimiz Lenovo HX11 ile karşınızdayız. Ürünün TFT ekranı, en parlak ortamlarda bile yüksek kaliteli görüntü sunar. Hareketsiz kaldığınız anları otomatik algılar. Bunun yanı sıra kalori ve nabız ölçme, hava durumu, günlük attığınız adım sayısı gibi birçok veriyi yakından takip eder. Suya dayanıklı tasarımıyla da öne çıkmayı başarır.

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7. Vestel 20290943 Akıllı Bileklik Venüs

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve incelemesi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve incelemesi

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Kalp atış hızı, adımsayar, kalori ölçümü gibi özellikleriyle kullanıcıların takdirini kazanan Vestel 20290943 Akıllı Bileklik Venüs, IP65 sertifikaya sahip olduğu için su geçirmiyor. Hem iOS hem Android işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor. OLED ekranı, gelen bildirimleri rahatça görmenizi sağlıyor. Titreşimli çağrı ve mesaj bildirimi, aktivite hatırlatıcı özellikleriyle de öne çıkmayı başarıyor.

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akıllı saat
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