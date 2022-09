Sağlığınız ve cildiniz için en iyi kolajen markaları

Kolajen, temel görevi vücut bütünlüğünü korumak ve bağ dokusunu güçlendirmek olan bir madde. Cilt bakımında da önemli bir yeri olan kolajenin farklı tipleri ve işlevleri bulunuyor. Tip 1 kolajen; deri, saç, tırnak, kemik ve kıkırdak oluşumunda etkiliyken tip 2 eklem sağlığını korumada; tip 3 ise cilde esneklik ve sıkılık kazandırmada oldukça etkili. Hem içeriden hem dışarıdan kolajen takviyesi almanıza yardımcı olacak en iyi kolajen markalarını incelemeye ne dersiniz? Öyleyse hazırladığımız listeye göz atmalısınız. Bu noktada küçük bir uyarıda bulunmamızda fayda var: Takviye edici gıdaların ilaç olmadığını ve bu takviyeleri doktor kontrolünde kullanmanız gerektiğini unutmamalısınız.

1. Erik aromasıyla zenginleştirilen: Natures Supreme Beauty Collagen Powder

En iyi kolajen takviyeleri önerilerinin başında Natures markasına ait Supreme Beauty Collagen Powder yer alıyor. Ürün, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş kolajen desteği sunan bir gıda takviyesi olarak öne çıkıyor. Solugel marka ham maddeler sayesinde sunulan, biyoyararlanımı yüksek 10.000 mg tip 1 ve 3 hidrolize kolajen takviyesi; cildinizin daha sıkı ve dolgun gözükmesi için ihtiyaç duyacağınız her şeyi karşılıyor. Ürünün içerisinde B3, B5, B6, B12, C ve E vitaminleri; biyotin, çinko, hyalüronik asit ve koenzim gibi bileşenler olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Erik aromalı ve toz yapıdaki ürün, glüten içermiyor. Yetişkinler için günde bir ölçek takviye kullanılması öneriliyor.

2. Yüksek oranda toz peptitler: Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif Çift Hidrolize Kolajen

Kiperin Collagen Peptides; 500 g ağırlığındaki ambalajıyla 50 günlük kolajen ihtiyacınızı, içindeki yüksek oranlı toz peptitler sayesinde karşılıyor. Yüksek teknolojiden yararlanılarak üretilen takviye, yapay katkı ve alerjen maddeler içermiyor. Doğal ve saf yapıdaki Kiperin Collagen Peptides, mera otundan beslenen sığırlardan elde ediliyor. Yoğun, ayırt edici tadı ve kokusu olmayan ürün; herkes için oldukça rahat bir kullanım sağlıyor. İçeriğindeki 18 farklı amino asit minerali sayesinde vücudu hastalıklara karşı oldukça dirençli bir hâle getiriyor. Toz yapıdaki ürünü yemeklerinize, soğuk ve sıcak içeceklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz.

3. C vitamini ile zenginleştirilmiş üç tip kolajen: Voonka Multi Collagen Powder

Voonka Multi Collagen Powder; 7500 mg tip 1 hidrolize kolajen, 2360 mg tip 3 hidrolize kolajen, 100 mg tip 2 hidrolize kolajen ve 40 mg C vitamini içeren toz formdaki takviye edici bir gıda. Aspartam, domuz katkı maddesi, GDO, glüten, koruyucu madde, laktoz ve renklendirici madde gibi bileşenleri içermeyen ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yetişkinler için günde bir servis yani 10 g ürünün su veya diğer gıdalar ile karıştırılarak kullanılması öneriliyor. Yüksek kalitedeki ürünü kullananların oldukça memnun olduğunu da belirtelim.

4. D ve K vitaminleri ile zenginleştirilmiş güçlü içerik: Day2Day The Collagen All Body Takviye Edici Gıda

"En iyi kolajen hangisi?" sorusuna yanıt arayanlar burada mı? Day2Day The Collagen All Body Takviye Edici Gıda; her bir ölçekte 9366,6 mg kolajen peptit, glutatyon, hyalüronik asit, vitamin ve mineral kompleks içeren toz formdaki gıda takviyelerinden bir diğeri. Ürünün içerisinde sığır kaynaklı tip 1, tip 2 ve tip 3 kolajen peptitleri bulunuyor. İçeriğinde bulunan D ve K vitaminleri, kemiklerin korunmasına da önemli oranda katkı sağlıyor. Kemik ve diz ağrısı gibi sorunlar yaşıyorsanız Day2Day markasının kolajen ürününe göz atmalısınız. Helal sertifikalı ürün, glüten ve şeker içermiyor.

5. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu her şey bir arada: Nutraxin Collagen Powder Toz

Nutraxin Collagen, güzelliği içeriden destekleyen bir gıda takviyesi olarak kullananlardan tam not almayı başarıyor. İçeriğinde yer alan kolajen, kolay emilim sağlamasıyla beğeni kazanıyor. Ayrıca hyalüronik asit ve C vitamininin de bir arada bulunduğu ürün, ihtiyaç duyacağınız tüm maddeleri bir arada barındırıyor. C vitamini, cildin normal fonksiyonu için gerekli olan kolajen üretimine önemli oranda katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra kemiklerin normal fonksiyonu için ihtiyaç duyduğu kolajen oluşumunu da destekliyor. C vitamini, 9,790 mg tip 1 ve 3 kolajen peptitleri ve100 mg tip 2 kolajen ürün; hiçbir koruyucu madde içermiyor.

6. Cildi, saçları ve tırnakları destekler: Eeose Multiform Collagen Tablet

Eose Multiform Kolajen Tablet; 700 mg tip1, tip2 ve tip3 kolajen; 250 mg bromelain, 50 mg hyalüronik asit, probiyotik mikroorganizmalar ve C vitamini içeriyor. Kolajen, hyalüronik asit, bromelain ve C vitamini; cilt, saç ve tırnak desteği sağlıyor. Ananastan elde edilen bromelain ve probiyotik mikroorganizmalar; sindirimi kolaylaştırma, ödem atmaya yardımcı olma, şişkinlik azaltma ve selülit giderme gibi etkiler sunuyor. Kullanımı için günde bir tableti tok karna veya günde iki tableti sabah ve akşam yemeklerden sonra birer tane tüketebilirsiniz.

7. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun: La Glamor Yaşlanma ve Kırışıklık Karşıtı Kolajen Serum

Sırada en iyi kolajen serum önerisi isteyenler için La Glamor markasına ait yaşlanma ve kırışıklık karşıtı kolajen serumu var. Ürün; içeriğinde %2 oranında kolajen, %1 hyalüronik asit ve acetyhexapeptide-8 barındırıyor. Temel olarak zamanla ortaya çıkan yaşlanma belirtilerine karşı cildin ihtiyaç duyduğu gerginliği geri kazandırıyor. Ürünü kullanmak için önce cildinizi temizleyip kurulayın. Ardından birkaç damla serumu parmak uçlarınızla hafifçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ürünün tüm cilt tipleri için uygun olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Cildinizin daha pürüzsüz ve genç görünmesine ihtiyaç duyuyorsanız bu serumu detaylı olarak incelemelisiniz.

8. Saf hâlde bulunan katkısız bir alternatif: BMO Nutrition Pure Collagen Peptides

Kullananların en sevdiği ürünlerin başında yer alan BMO Nutrition Pure Collagen Peptides; normal cilt, saç, tırnak, eklem ve kemik fonksiyonları için gerekli olan kolajen oluşumuna destek veriyor. Saf hâlde bulunan kolajen; peptit tozu, tatlandırıcı, koruyucu, renklendirici, şeker, stevia, GDO, laktoz, glüten ve hormon içermiyor. Sadece merada yetişen ve otla beslenen Amerikan sığır kaynaklarından elde edilen tip1 ve tip3 hidrolize kolajen peptitleri; sıkı ve dolgun bir cilde sahip olmanız için en iyi kaliteyi size sunuyor. Aromasız ve kokusuz ürünü; su, kahve ve çorba gibi sıvı gıdalara bir kaşık ekleyerek kullanabilirsiniz.

9. Günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılar: Farmasi Nutriplus Collagen & Vitamin C

Farmasi markasına ait Nutriplus Collagen & Vitamin C, kolajen desteği sağlarken günlük C vitamini ihtiyacınızın da %100’ünü karşılamaya yardımcı oluyor. %100 sığır kolajeni ile üretilen tabletlerin her biri, 1000 mg kolajen ve 50 mg C vitaminini içinde barındırıyor. Molekül ağırlığı 2000 dalton olan tabletlerin helal sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim. Cilt için en iyi kolajen markası listesinde yer alan Farmasi markalı tabletler, tip 1 ve tip 3 kolajenler sayesinde cildinizin ihtiyaç duyduğu kolajen miktarını karşılıyor. Ürünü yemeklerden yaklaşık 45 dakika sonra tok karna kullanabilirsiniz. Takviye edici gıdadan günde iki tablet tüketebilirsiniz.

10. Çok yönlü kolajen desteği için: Supra Protein Multi Collagen Complex Tablet

Supra Protein Multi Collagen Complex; cilt, tırnak, saç, kemik ve eklem başta olmak üzere tüm vücut için çok yönlü kolajen desteği sağlıyor. Türkiye’de dört farklı kolajen kaynağı kullanılarak elde edilen ilk ve tek tabletlerden elde edilen ürün, diz için en iyi kolajen markası olmayı da başarıyor. Balık, sığır, tavuk ve yumurta kabuğu zarından elde edilen kolajen peptitleri; hyalüronik asit ve C vitaminiyle de zenginleştirilmiş. Kolay kullanım için tablet formunda bulunan ürün, tek tip kolajenden daha fazlasını isteyenler için oldukça avantajlı. Toplam 60 adet tabletten oluşan takviyeyi 30 günlük kür için kullanabilirsiniz.

11. Ciltte pürüzsüz bir görünüm için: Liangshi Be Gençlik Kolajen Serumları Ampul

Liangshi Be Gençlik Kolajen Serum Ampul; yüksek düzeydeki emici bileşenleri sayesinde cilde derinlemesine nüfuz ederek cildin daha parlak, yumuşak ve sıkı görünmesine yardımcı oluyor. Cilde etkili şekilde gençlik ışıltısı veren ampuller, cildi daha pürüzsüz hâle getiriyor. Ürünün koyu lekeleri ve hiperpigmentasyonu giderme, daha eşit ve parlak cilt tonu sağlama ve cildi yenileme gibi özellikleri de cilt için büyük fayda sağlıyor. Tüm cilt tiplerinde kullanıma uygun olan Liangshi Be Gençlik Kolajen Serum Ampul, kullananlardan tam not almayı başarıyor.

12. Sıkı ve gergin bir cilt için: Wovojen Collagen Beauty Hidrolize Elastin, Hyalüronik Asit, Resveratrol

En iyi kolajen markası olarak öne çıkan Wovojen, Collagen Beauty tabletleri ile kullananlardan tam not almayı başarıyor. İçeriğindeki tip 1 ve tip 3 hidrolize kollajen peptitleri, hidrolize elastin, hyalüronik asit, resveratrol, glutatyon, biotin, vitamin C ve çinko; sağlıklı ve dolgun bir cilt için bütün ihtiyaçları karşılıyor. Cildinizin daha dolgun, gergin, canlı ve pürüzsüz olmasını sağlayan tabletler; düzenli kullanımda yüksek etki sağlıyor. Ürünün yemeklerden sonra tok karna ve günde bir tablet şeklinde kullanılması öneriliyor. Tabletleri kullananların yorumları, ürünün ciltteki yoğun etkisini doğrular nitelikte.

13. Hidrolize morina balık kolajeni: Dynavit Diamond Collagen

En çok yorum alan kolajen markaları arasında bulunan Dynavit, Diamond Collagen ürünüyle yüksek etki sağlamayı başarıyor. Her biri 50 ml olan 10 adet şişeden oluşan ürünün yetişkinler için günde bir şişe olarak tüketilmesi öneriliyor. Her bir şişenin içinde 5000 mg hidrolize morina balık kolajeni, 200 mg kamu meyve tozu, 19 mg kırmızı yonca çiçek ekstresi, 4 mg astaksantin ve 0,5 mg beta karoten bulunuyor. Tip 1 kolajen içeren ürünün moleküler ağırlığı 3500 dalton olarak öne çıkıyor.

14. C vitamini ile desteklenen onarıcı etki: WiseLab Beauty Collagen Powder Tip 1 2 3 Vitamin C

WiseLab Collagen Powder; tip 1, tip 2 ve tip 3 kolajenin yanı sıra C vitamini içeren toz formdaki bir gıda takviyesi. Faydalarını temel olarak sıralamak gerekirse ürün; kas, cilt ve bağ dokuları üzerinde onarıcı bir etki oluşturuyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve cildin elastikiyetini artırarak kırışıklıkları azaltması da en sevilen özellikleri arasında yer alıyor. Eklem ve kas ağrıları yaşayanların da tercih edebileceği kolajen ürününün dokulara destek vererek tendonları güçlendirmesi, ağrıların azalmasına ve geçmesine yardımcı oluyor. 30 günlük kullanım için uygun olan toz formdaki ürün şeker içermiyor.

15. Çikolata lezzetiyle: Supra Protein MCT Collagen Powder

Çikolata tadını çok sevenler için süper lezzetli bir kolajen önerisi ile karşınızdayız! Supra Protein MCT Collagen Powder, Hindistan cevizi kaynaklı MCT yağı ve kolajen peptitlerinden oluşan güçlü kombinasyonuyla yüksek etki sağlamaya katkıda bulunuyor. Üstelik içeriğindeki çikolata sayesinde dayanılmaz bir lezzet de sunuyor. Ürünün her servisinde 10.000 mg doğal beslenmiş sığır kaynaklı tip 1 ve tip 3 kolajen, 3500 mg Hindistan cevizi kaynaklı C8 ve C10 formda MCT yağı, 300 mg C vitamini bulunuyor. Takviye, zengin içeriği ve üstün lezzetiyle karşı konulmaz bir tercih oluyor.

16. Cilde esneklik kazandırmaya yardımcı: Insvit Collagen Tip 2 Tip 3

Insvit Collagen, tip 2 ve tip 3 kolajen bakımından zengin içeriğini glukozamin, C vitamini ve hyalüronik asit ile destekliyor. Ürünün içeriğindeki tip 2 kolajen, temel olarak eklem sağlığını ve kıkırdak oluşumunu desteklerken tip 3 kolajen, organları ve cildi oluşturan kas dokularının oluşumuna katkıda bulunuyor. Ayrıca cilde esneklik ve sıkılık kazandırması da en güzel özellikleri arasında yer alıyor. Yetişkinlerin sabah ve akşam tok karna birer tableti suyla tüketmesi öneriliyor. 60 adet tabletin bulunduğu ürün, 30 günlük kür için kullanıma uygun nitelikte olmasıyla karşımıza çıkıyor.

17. Hyalüronik asitle zenginleştirilmiş: Reagain Kolajen Cilt Bakım Serumu

En iyi kolajen serumu önerisi isteyenler için Reagain markası tavsiye ediliyor. Kolajenin yüksek etkisi; eps seafill, matrigenics 14g ve hyalüronik asit gibi aktif maddeler ile güçlendiriliyor. Eps seafill, cilde anında pürüzsüzleştirici ve doldurucu bir etki sunarken hyalüronik asit, cildi nemlendiriyor ve nemin ciltte kalmasını sağlıyor. Yüzde oluşan sarkmaları giderme ve azalan kolajen miktarını destekleme gibi birçok faydası bulunan serum, erkek ve kadınların kullanımı için uygun olmasıyla beğeni kazanıyor. Ürünü kaş arası, alın, kaz ayakları, yüz, boyun ve dekolte gibi bölgelerde kullanabilirsiniz. Uygulamak için sabah ve akşam temizlenmiş cildinize 3-4 damla ürünü masaj yaparak sürebilirsiniz.

18. Yoğun etki: Velavit V-Collagen Age Formula 30 Kapsül

En iyi kolajenler arasında yer alan Velavit V-Collagen Age Formula'nın her kapsülünde 1000 mg hidrolize tip 1 kolajen, 100 mg Japon poligonumu ekstresi ve 50 mg resveratrol yer alıyor. Ayrıca 75 mg hyalüronik asit, 60 mg C vitamini, 20 mg alfa lipoik asit ve 10 mg koenzim Q10 bulunuyor. Tercihen aç karna yatmadan önce kullanılması önerilen ürünü sıcak veya soğuk içeceklerle tüketebilirsiniz. Yetişkinler için üretilen takviye edici gıdadan günde bir tablet kullanabilirsiniz. Böylece vücudunuza kolajen desteği sunabilirsiniz!

19. Patentli fortigel ve tendoforte bileşenleri ile desteklenen kolajen etkisi: Suda Collagen Fxone Elmalı

Piyasadaki en iyi kolajenlerden biri olan Suda Collagen Fxone, patentli fortigel ve tendoforte bileşenlerini içinde barındırıyor. Fortigel, eklem ve kıkırdak sağlığı için büyük önem taşırken tendofort, tendonlardaki tahribatı azaltmaya yardımcı oluyor. Şeker içermeyen toz yapıdaki ürün, şeker hastalığında kullanılan yapay tatlandırıcı ile lezzetlendirilmiş ve elmalı bir aromaya sahip. 13 g’lık her bir paketin içindeki 10 bin mg kolajen peptit, helal sertifikasına sahip. Her şişenin içinde 9900 mg tip 1 ve tip 3 kolajen bulunurken 100 mg da tip 2 kolajen yer alıyor. kutunun içerisinde bir ay boyunca her gün kullanmak için toplamda 30 paket bulunuyor.

20. Hyalüronik asit, C vitamini ve çinko ile güçlendirilmiş: Fivenne in Paris Saf Hidrolize Kolajen Tablet

Vücut iskeletinin ham maddesi olarak bilinen kolajen, bağ dokusunu güçlendirme ve vücut bütünlüğünü korumada oldukça etkili bir madde. Daha sağlıklı bir vücut ve cilt için 20’li yaşlardan itibaren kullanılmaya başlanması önerilen kolajen içerikli takviye edici gıdalar, vücudun sağlıklı işleyişi için epey önemli. Fivenne in Paris Saf Hidrolize Kolajen, tip 1 ve tip 3 kolajen ile formüle edilmiş bir ürün. Her bir tablet, 1000 mg kolajen içeriyor. Ürünün sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez birer tablet şeklinde kullanılması öneriliyor. Üstelik kolajenin hyalüronik asit, C vitamini ve çinko ile güçlendirildiğini de belirtelim.

21. Tüm cilt problemlerine anında etki: Dr. Clinic Yoğun Kolajen Kremi

Dr. Clinic, en iyi kolajen krem markası olarak öne çıkıyor. "Dr. Clinic Collagen Intense Cream’in faydaları neler?" sorusu aklınızı karıştırıyorsa hemen yanıtlayalım. Ürün, cildi sıkılaştırıp daha genç bir görünüm sağlıyor. Aynı zamanda gözenek temizleme, sıkılaştırma ve cilt sorunlarını önleme gibi birçok etkisi de sunuyor. İçeriğinde yer alan kolajene, vegan hyalüronik asit de eşlik ediyor. Bu sayede cilt etkili olarak nemlenirken sıkılaşıyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan ürünü temizlenmiş cildinize ince bir tabaka hâlinde uygulayabilirsiniz. Günlük olarak kullanıma uygun ürünün en iyi sonuçlar için günde iki kez kullanılması tavsiye ediliyor.

22. Çilek aromasıyla kolay içim: Collajeune All in One Kolajen Takviyesi

Collajeune All in One Kolajen Takviyesi; tip 1, tip 2 ve tip 3 sığır kolajen hidrolizatı; C vitamini, hyalüronik asit ve çinko ile yoğun etki sağlıyor. Toz formdaki ürün, özel çilek aroması sayesinde kolayca içilebilir hâle getiriliyor. Takviyenin içeriğindeki C vitamini; cildin, kemiklerin, kıkırdağın, kan damarlarının, dişlerin ve diş etlerinin normal fonksiyonu için ihtiyaç duyduğu kolajen oluşumuna destek veriyor. Bütün kolajen tiplerini içinde barındıran Collajeune, eklemler için en iyi kolajen markası olarak da ön plana çıkıyor. Ürünün GDO, glüten, domuz katkısı, kolestrol ve şeker içermediğini de belirtmeden geçmeyelim.

23. Sığır kaynaklı kolajen peptit: Vital Proteins Vital Collagen Peptides

Vital Proteins Collagen Peptides, nötr bir tada sahip olmasıyla beğeni kazanıyor. Tek bir bileşenden oluşan toz yapıdaki ürün, sığır kaynaklı kolajen peptit içeriyor ve paleo diyetinde kullanılabiliyor. Kolajen ihtiyacını desteklemek isteyen 11 yaş ve üzeri için kullanıma uygun olan ürün, her serviste 10 g kolajen peptit içeriyor. Bu sayede üründen toplamda 28 servis elde edebilirsiniz. Kullanmak için bir ölçek ürün ile 200 ml soğuk veya sıcak sıvıyı karıştırarak takviyeyi tüketebilirsiniz. Birçok kişi tarafından satın alınan en iyi kolajen markasının yorumları da oldukça olumlu nitelikte.

24. Suda tamamen çözünebilir: Naturagen Kolajen Saşe Yeşil Elma Aromalı

Naturagen Kolajen, vücuda kolajen desteği sağlayan ve günlük beslenme rutininize dahil edebileceğiniz takviye edici bir gıda. Hyalüronik asit, biotin, koenzim Q10, vitamin B, vitamin B6, vitamin C ve vitamin E ile desteklenen kolajen; doğal yeşil elma aromasıyla suda tamamen çözünebilir forma sahip. Stevia bitkisiyle doğal olarak tatlandırılan ürünü suyla karıştırarak kolayca kullanabilirsiniz. Türkiye menşeli hidrolize kolajen peptitleri içeren Naturagen Kolajen, sığır kullanılarak elde ediliyor ve ürünün helal sertifikası bulunuyor. Yetişkinler için günde bir saşenin 150 ml suda eritilerek kullanılması öneriliyor.

25. Ciltte, kas ve kemiklerde, eklemlerde etkili: Phytodef Kollajen + Vitamin C

Phytodef Kolajen + Vitamin C Tablet; kolajen peptit, C vitamini, tip 1 ve tip 3 kolajen içeren; uluslararası kalite standartlarında üretilen takviye edici gıda olarak dikkat çekiyor. Ürünün molekül ağırlığı 2000 dalton olan hidrolize kolajen peptit yapısı, kan dolaşımıyla vücut tarafından kolayca emiliyor. Cilt sağlığını korumada, kırışıklıkları ve sarkmaları geciktirmede, eklem ağrılarını hafifletmede, kas ve kemiklerde oluşabilecek doku kaybını azaltmada etkili oluyor. Günlük iki adet kullanılması tavsiye edilen kolajen tabletinin biri, 1000 mg kolajen peptit ve 50 mg C vitaminini içinde barındırıyor. Ayrıca ürünün %100 sığır kolajeninden üretildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

26. Hızlı emilim: One Up Collagen Kolajen Hyaluronic Acid

One Up Collagen Tablet; tip 1, tip 3 kolajen peptit ve hyalüronik asit içeren takviye edici bir gıda. Birçok farklı vitamin ve minerallerle desteklenen tablet, 3000 moleküllük düşük Dalton değeri sayesinde hızlı şekilde emilim gösteriyor. Her bir tablet; 1000 mg tip1 ve tip3 kolajen, 120 mg hyalüronik asit, çinko, bakır, C vitamini, biyotin ve selenyum içeriyor. Yetişkinler için günde bir tablet tüketilmesi tavsiye edilen ürün, glüten ve tatlandırıcı da içermiyor. Hem kalite hem fiyat olarak en çok tercih edilen kolajen markası olan One Up'ın takviye edici ürününü detaylı olarak incelemelisiniz.

27. Cilt sıkılaştırıcı etki: Procsin Yaşlanma Karşıtı Kolajen Krem

Siz de cilt bakım rutininize kolajen içerikli bir krem mi eklemek istiyorsanız? Cildi hem içten hem dıştan kolajen ile desteklemek, sarkma ve kırışıklıklara karşı oldukça önemli. Procsi Yaşlanma Karşıtı Kolajen Krem; aktif kolajen molekülleri içeren formülü sayesinde cilde ışıltı katıyor, dolgunluk veriyor ve cildi güçlendiriyor. Özellikle yaşlanmanın en belirgin olduğu boyun ve çene bölgesine destek veren ürün, cilt bariyerinin daha sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşmasında oldukça önemli bir rol oynuyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan ürünün yüz ve boyun bölgesi için kullanılması tavsiye ediliyor. Kremi temiz cildinize günde iki kez uygulayabilirsiniz.