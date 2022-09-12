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Dermatologların kendi ciltleri için kullandıkları en iyi ürün önerileri

09.09.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük cilt bakım rutinimizin her aşamasında birçok markanın ürünü yer alıyor. Sağlıklı, parlak ve pürüzsüz bir tene sahip olmak; uzmanların önerilerine kulak vermekten geçiyor. Peki, dermatolog onayı ile üretilen ve klinik testlerden başarıyla geçen ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Dermatologların kendi ciltleri için kullandıkları en iyi ürün önerileri

İçindekiler

  • 1. Esnek ve nemli bir cilt için Bepanthol SensiDaily Vücut Kremi
  • 2. Kuru ciltlere özel: CeraVe Nemlendirici Losyon
  • 3. Yorgun görünüm karşıtı: La Roche Posay Hydreane BB Cream
  • 4. Hasar görmüş ciltler için: Bioderma Cicabio Arnica+ Cream
  • 5. Yaşlanma karşıtı etki: Avène PhysioLift Nuit Yapılandırıcı Gece Balsamı
  • 6. İnce çizgiler için: Darphin Exquisâge Beauty Revealing Aydınlatıcı Serum
  • 7. Leke görünümüne son veren: Vichy Liftactiv Collagen Specialist Night Cream
  • 8. Makyaj temizliğinin kolay ve etkili yolu: Nuxe Very Rose 3 In 1 Nemlendirici Temizleme Suyu

Olumsuz hava koşulları, beslenme bozuklukları, stres, yaşlanma ve zararlı güneş ışınları gibi birçok faktör sebebiyle cildimiz sağlıklı görünümünü kaybediyor. Neyse ki doğru ürün kullanımı ile cildimizin onarılmasını destekleyebilir; pürüzsüz, ışıltılı ve genç bir görünüme kavuşmasını sağlayabiliriz. Peki, "Uzmanlar bu konuda hangi ürünleri öneriyor?" diye soruyorsanız uzman önerilerinin yanı sıra dermatologların kendi ciltleri için kullandıkları en iyi ürün önerilerini sizler için araştırdık. Haydi, bu ürünleri birlikte inceleyelim!

1. Esnek ve nemli bir cilt için Bepanthol SensiDaily Vücut Kremi

Dermatologların kendi ciltleri için kullandıkları en iyi ürün önerileri

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İlk önerimiz; kızarık, kaşıntılı ve kuru cilde sahip olanların tercih edebileceği bir ürün. Bepanthol SensiDaily Vücut Kremi'nin içerisinde zeytinyağı, sheabutter, gliserin, yabani iğde ağacı yağı ve B3 vitamini gibi birçok besleyici yağ ve vitamin bulunuyor. Ürün, özel ve zengin formülü sayesinde cildin doğal koruyucu bariyerini muhteşem şekilde destekliyor. Böylece kuru veya atopik ciltler için prebiyotikli özel bakım sağlıyor. Hassas ciltlerin kullanımına uygun olan ürünü parfüm, paraben ve renklendirici içermediğinden bebeğiniz için de güvenle kullanabilirsiniz.

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2. Kuru ciltlere özel: CeraVe Nemlendirici Losyon

Dermatologların kendi ciltleri için kullandıkları en iyi ürün önerileri

Hyalüronik asit, cilt bağ dokusunda ve eklemlerde doğal olarak bulunur ancak belirli bir yaştan sonra vücudumuz bu asidi yeterli miktarda üretemez. Bu da cildimizde nem ve esneklik kaybına sebep olur. CeraVe Nemlendirici Losyon, 3 temel seramid ve hyalüronik asit içeren özel formülü sayesinde cilt bariyerinin mükemmel şekilde onarılmasını sağlar. Cilt tarafından hızla emilen ürünün vücudu nemlendirme etkisi gün boyu devam eder. Özellikle kuru ciltlerin kullanması tavsiye edilen bu ürünü, jel kıvamı ve hafif dokusu ile ihtiyaç duyduğunuz her an tazeleyebilirsiniz.

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3. Yorgun görünüm karşıtı: La Roche Posay Hydreane BB Cream

Dermatologların kendi ciltleri için kullandıkları en iyi ürün önerileri

Sıradaki ürün hem makyaj bazı hem nemlendirici olarak kullanılan, ikisi bir arada cilt bakım malzemesi isteyenlere geliyor. La Roche Posay Hydreane BB Cream, içeriğinde bulunan mineral pigmentler sayesinde cildin renk tonunu eşitliyor. Cildi arındırıyor, yatıştırıyor ve mükemmel şekilde nemlendiriyor. Ürün; yüzde yağlı his bırakmayan dokusu ile cildi yumuşatıyor, pürüzsüz ve esnek hâle getiriyor. Kremi, SPF20 güneş koruma faktörü ve gözenekleri tıkamayan eşsiz yapısı ile günlük bakım rutininize rahatlıkla dahil edebilirsiniz. Ürünü özellikle hassas ciltlerin kullanması tavsiye edilir.

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4. Hasar görmüş ciltler için: Bioderma Cicabio Arnica+ Cream

Dermatologların kendi ciltleri için kullandıkları en iyi ürün önerileri

Yaşam boyu cildimiz; darbe, düşme, kaza, cerrahi operasyon gibi çeşitli etkenler sebebiyle hasar görebiliyor. Bu yüzden oluşan morluk, ödem, yanık, kesik; kısacası ciltte iz bırakma riski taşıyan durumlar için de cilt bariyerini koruyacak ürünlere ihtiyaç duyuluyor. Bioderma Cicabio Arnica+ Cream, zenginleştirilmiş özel formülü sayesinde cildin hızla onarılmasına yardımcı oluyor. Cildin eski hâline getirilmesi için kremin günlük cilt bakım rutininde düzenli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Ürün, cilde günde bir ya da iki kez masaj yapılarak uygulanabiliyor ancak kremin açık yaralar ve gözle temasından kaçınılması öneriliyor.

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5. Yaşlanma karşıtı etki: Avène PhysioLift Nuit Yapılandırıcı Gece Balsamı

Dermatologların kendi ciltleri için kullandıkları en iyi ürün önerileri

Gece kullanabileceğiniz, cildi pürüzsüzleştiren ve yeniden yapılandırmayı destekleyen, üstelik dermatolog onaylı bir krem mi arıyorsunuz? Öyleyse Avène PhysioLift Nuit Yapılandırıcı Gece Balsamı tam da size göre. Gece yatmadan önce cildinizi temizleyebilir, ardından yeterli miktarda kremi yüz ve boyun bölgenize uygulayabilirsiniz. Güzel kokulu ürün, zengin formülü ile siz uyurken cildinizdeki kırışıklıkları ve yorgunluk işaretlerini azaltmaya yardımcı olur. Yüzünüze gece boyu etkili bakım yapan ürün sayesinde cildiniz aydınlık bir görünüme kavuşur. Tüm cilt tiplerine uygun olan ürünü hassas tenlerde bile gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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6. İnce çizgiler için: Darphin Exquisâge Beauty Revealing Aydınlatıcı Serum

Dermatologların kendi ciltleri için kullandıkları en iyi ürün önerileri

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Sıradaki önerimiz, etkileyici bir cildin sırrını merak edenlere geliyor. Darphin Exquisâge Beauty Revealing Aydınlatıcı Serum, formülündeki artemia özü ve enginar yaprağı sayesinde cilde yenilenmiş ve tazelenmiş bir görünüm sağlıyor. Aynı zamanda yenilikçi formülü ile cildin aydınlık görünüm kazanmasına da yardımcı oluyor. Düzenli kullanılması sonucunda cildin daha sıkı bir görünüme kavuşmasına, ince çizgi ve kırışıklıkların azalmasına olanak tanıyor. Ürünün temizlenmiş cilde nazik ve yukarıya doğru hareketlerle masaj yapılarak uygulanması tavsiye ediliyor. Serum, düzenli kullanımda etkili sonuç gösteriyor.

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7. Leke görünümüne son veren: Vichy Liftactiv Collagen Specialist Night Cream

Dermatologların kendi ciltleri için kullandıkları en iyi ürün önerileri

Uzmanlığı kanıtlanmış ve yaşlanma karşıtı bir ürün arıyorsanız Vichy Liftactiv Collagen Specialist Night Krem'i denemelisiniz. İçerisinde yer alan C vitamini, peptitler ve özel volkanik su sayesinde cildin anında elastikiyet kazanmasını sağlıyor. Dört hafta boyunca düzenli kullanım sonucunda ciltte daha sıkı bir görünüm oluşuyor ve kırışıklık oranı %16 azalıyor. Aktif bileşenlerle zenginleştirilmiş krem, leke görünümünü de mükemmel şekilde en aza indiriyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan ürünün sabah ve akşam düzenli olarak kullanılması tavsiye ediliyor.

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8. Makyaj temizliğinin kolay ve etkili yolu: Nuxe Very Rose 3 In 1 Nemlendirici Temizleme Suyu

Dermatologların kendi ciltleri için kullandıkları en iyi ürün önerileri

Yüz ve göz makyajını tek bir ürünle temizlemek isteyenler burada mı? Nuxe Very Rose 3 In 1 Nemlendirici Temizleme Suyu; sadece makyaj temizlemekle kalmaz, aynı zamanda cildi derinlemesine arındırır ve mükemmel şekilde nemlendirir. Zenginleştirilmiş özel formülü ile ciltte taze ve yumuşak bir his bırakır. Hassas, kuru ve çok kuru cilt tipleri için uygun olan ürün, narin gül kokusu ile ferah bir his verir. Durulama işlemine gerek bırakmayan ürünü pamuğun üzerine dökebilir, ardından tüm yüzünüzü makyaj ve kirden arındırana kadar temizleyebilirsiniz.

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