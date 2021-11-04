Sağlığınızdan olabilirsiniz! Meyve ve sebzeleri düzgünce yıkamadan tüketmek hastalıklara açık davetiye

Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlikeler eğer yok edilmezse sağlık sisteminizi bile çökertebilir! Bu hastalıklara yakalanmamak için meyve ve sebzelerinizi iyice yıkadığınızdan emin olmalısınız. Meyve ve sebzeleri yıkamadan tüketmenin hangi gizli tehlikeleri taşıdığına gelin, birlikte bakalım.

AKUT ZEHİRLENME

İyi bir şekilde temizlenmeyen sebze ve meyvelerin yol açacağı önemli hastalıklardan birisi akut zehirlenmeler. Baş ağrısı, mide bulantısı, ishal ve istifra gibi ön belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtileri yaşadığınızda bir an önce hastaneye gitmelisiniz.

PARAFİNİN GİZLİ ZEHRİ

Meyve ve sebzelerin parlak görünmesi için yaygın bir şekilde kullanılan parafin, parlak görüntüsünün aksine tehlikeli bir madde! İyice yıkanmayan yiyecekler ile uzun süre boyunca bedeninize girerse bir süre sonra sindirim, böbrek, karaciğer ve kalp rahatsızlıklarına neden olabilir.

BÖBREK HASTALIKLARI

Yıkamadan meyve sebze tüketmenin zararları her zaman kimyasallardan kaynaklanmıyor. Bazen de iyice yıkanmamış meyve ve sebze üzerinde kalan kum ve toz tanecikleri hastalıklara neden olabiliyor. Kumlar zamanla böbreklerde birikerek şiddetli ve ağrılı böbrek hastalıklarına neden oluyor!

BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARI

Çeşitli bakteriler insan sağlığına yararlı olsa bile birçoğu da zararlı. Meyve ve sebze üzerlerinde kullanılan gübrelerden geçen bazı bakteriler bulunuyor ve bu bakteriler özellikle bağırsaklar için çok büyük tehlikeler taşıyor. Bu bakteriler bağırsaklarda ciddi enfeksiyonlara neden oluyor.

TARIM İLACI KALINTILARI

Meyve ve sebzelerin üretiminde kullanılan tarım ilaçları insan sağlığına zararlıdır. İyi bir şekilde temizlenmemiş meyve ve sebzeyle bedeninize girerse zamanla birikerek ciddi sağlık sorunları yaşamanıza neden olabilir.

UZUN VADEDE KANSER

Farkında olmaksızın bedene sızan zehirli kimyasallar, tarım ilaçları ve bakteriler kısa sürede hastalıklara sebep oluyor. Ama asıl tehlike uzun vadede ortaya çıkıyor. Kısa vadede ortaya çıkmasa da uzun vadede kanser gibi çok daha ciddi hastalıklara neden oluyorlar.

