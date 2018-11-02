Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif

Teklifte, sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin neredeyse doğru dürüst bir madde olmadığını ileri süren Eksik, "AKP, bir türlü sağlıkta şiddetin ceza ile önlenemeyeceğini anlamak istemiyor. Bu sorunun sebebi kendileridir. Çünkü, toplumsal barışı bizzat AKP iktidarı bozdu. Şiddet dili ve şiddet politikaları herkesi ötekileştirip, kutuplaştırmıştır." diye konuştu.

Teklifi'nin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşmelerine başlandığını anımsatan Eksik, "OHAL bitti sanırken OHAL'i aratacak hukuksuz, anayasaya aykırı herkesten gizli hazırlanan yasa teklifleri ile karşı karşıyayız. Bu teklif, doktorları, merdiven altına mahkum etmektir. Yıllarca binbir emekle, dirsek çürüterek elde ettikleri mesleklerini yapmayıp, vasıfsız, sigortasız, güvencesiz işler yapmaya itmektir." görüşünü savundu.

Eksik, partisinden bir grup milletvekiliyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, kendilerini ve toplumu şoka soktuğunu öne sürdü.

Eksik, teklifin, terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği, irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler ve diş tabiplerinin, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilmesine ilişkin maddesine tepki gösterdi.

Bu kişilerin çalışma hayatından tamamen men edilerek, özel sektörde dahi iş bulmalarının önünü tıkamanın, toplumsal barış ile huzura katkı sağlamayacağını belirten Eksik, şöyle devam etti:

"Bu toplumu düşmanlaştırma politikasıdır. Anayasa'ya aykırı davranarak suç işleme anlayışıdır. SGK ile anlaşma yapmayan özel hastane neredeyse yoktur. Bu şekilde yapılacak düzenleme ile hekim ve diş hekimlerinin medeni ölü hali ilan edilmektedir. Kamudan ihraç olmuş kişilerin, çıkarılacak kanunlarla, özel sektörlerde de çalışmasının engellenmesi, telafisi mümkün olmayan neticeler doğuracaktır."

