Sağlık Bakanı açıkladı: Avustralya 2022'ye kadar kapanabilir

Dünyada koronavirüs vakaları azalmadan sürerken Avustralya Sağlık Departmanı Başkanı açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Avustralya'nın 2021'de sınırlarını yabancı yolculara yeniden açmasının beklenmediğini söyledi.

Avustralya Sağlık Departmanı Başkanı Brendan Murphy, ABC’ye yaptığı açıklamada sınırların bu yıl yeniden açılıp açılmayacağı sorusuna “Bu cevabı olmayan bir soru. Cevabın muhtemelen hayır olduğunu düşünüyorum. Bu yılın çoğunu sınır kısıtlamalarıyla geçireceğiz, nüfusun çoğunu aşılamış olsak bile, bunun virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz ve muhtemelen karantina bir süre daha devam edecek” dedi.

ÇOK FAZLA BELİRSİZLİK VAR

Murphy, ülkeyi yabancı turistlere açmanın ne zaman güvenli olacağını doğru bir şekilde tahmin etmek için hala çok fazla belirsizlik olduğunu sözlerine ekledi.

Avustralya hükümeti daha önce ülkeyi 17 Mart’a kadar yabancı turistlere kapatmıştı.

Ulaştırma Bakanı Michael McCormack geçen ay yaptığı açıklamada, "Uluslararası seyahatler Avustralyalılar için bir risk oluşturmadığında uluslararası sınırlar açılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.