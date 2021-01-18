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Sağlık Bakanı açıkladı: Avustralya 2022'ye kadar kapanabilir

18.01.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı açıkladı: Avustralya 2022'ye kadar kapanabilir

Avustralya hükümeti, 2021 yılında nüfusun büyük bir bölümü aşılansa bile sınırlarını açmayabileceği açıklandı. Avustralya Sağlık Departmanı Başkanı yaptığı açıklamada, “Avustralya nüfusunun çoğu koronavirüse karşı aşılanmış olsa bile bu yıl yabancı yolculara karşı sınır kapılarımızı açmayı beklemiyoruz ” dedi.

Dünyada koronavirüs vakaları azalmadan sürerken Avustralya Sağlık Departmanı Başkanı açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Avustralya'nın 2021'de sınırlarını yabancı yolculara yeniden açmasının beklenmediğini söyledi.

Avustralya Sağlık Departmanı Başkanı Brendan Murphy, ABC’ye yaptığı açıklamada sınırların bu yıl yeniden açılıp açılmayacağı sorusuna “Bu cevabı olmayan bir soru. Cevabın muhtemelen hayır olduğunu düşünüyorum. Bu yılın çoğunu sınır kısıtlamalarıyla geçireceğiz, nüfusun çoğunu aşılamış olsak bile, bunun virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz ve muhtemelen karantina bir süre daha devam edecek” dedi.

ÇOK FAZLA BELİRSİZLİK VAR

Murphy, ülkeyi yabancı turistlere açmanın ne zaman güvenli olacağını doğru bir şekilde tahmin etmek için hala çok fazla belirsizlik olduğunu sözlerine ekledi.

Avustralya hükümeti daha önce ülkeyi 17 Mart’a kadar yabancı turistlere kapatmıştı.

Ulaştırma Bakanı Michael McCormack geçen ay yaptığı açıklamada, "Uluslararası seyahatler Avustralyalılar için bir risk oluşturmadığında uluslararası sınırlar açılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ZELANDA’DA ÖNLEMLER AÇIKLAMIŞTI

Covid-19’a karşı aldığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda, Avustralya, Antarktika ve bazı pasifik ülkeleri hariç yurt dışından gelecek yolculardan Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye almayacağını duyurmuştu.

Yeni Zelanda Covid-19 ile Mücadele Bakanı Chris Hipkins, Bakanlığın resmi sayfasından 15 Ocak Cuma gününden itibaren uygulamaya girecek yeni kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Son haftalarda yurt dışından gelenlerde sıkça Covid-19 tespit edilmesi üzerine alınan yeni tedbirlere göre, ülkeye döneceklerden negatif Covid-19 test sonucu istenecek.

Ülkeye seyahat edeceklerin uçağa binmeden en fazla 72 saat önce yaptırdıkları Covid-19 testini yetkililere sunması gerektiğini belirten Bakan Hipkins, bu kuralın ilk olarak 15 Ocak Cuma, ABD ve İngiltere'den gelenlere, daha sonra da diğer ülkelerden geleceklere uygulanacağını bildirdi.

Ülkenin dünyadaki "en katı sınır koruma önlemlerine" sahip olduğunu hatırlatan Hipkins, "Bugün yapılan değişiklikler, hükümetin virüsü yok etme stratejisi doğrultusundaki konumunu daha da güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu uygulamadan Avustralya, Antarktika ve bazı pasifik ülkelerinin muaf tutulacağını kaydeden Hipkins, yapılan test sonuçlarının uzun sürede çıkması gibi istisnai durumlarda 72 saat öncesi kuralının 24 saat daha uzatılacağını belirtti.

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