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Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2019 11:54 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında Ankara Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne bugün itibariyle başlandığını duyurdu. Bakan Koca, "Avrupa’nın en büyük, dünyanın 3. büyük hastanesi hasta kabulüne başladı" ifadelerini kullandı.

Ankara'da yapımı tamamlanan ve 8 hastanenin taşınacağı Ankara Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük, dünyada tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastaneyi açmış olduklarını belirterek, "Biz bölgede sağlık üssü olan, bir eksiği olmayan bir yapı olsun istiyoruz" dedi.

2015 yılında inşaatı başlayan Ankara Şehir Hastanesi'nin yapımı tamamlandı. Tek seferde yapılan Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 3'üncü büyüklükteki Ankara Şehir Hastanesi 1,3 milyon metrekare alanda kuruldu. Toplam 904 poliklinik odası, 259 poliklinik destek odası ile günlük 40 bin poliklinik hastanın tedavi edileceği Ankara Şehir Hastanesi’nde günde 100 bin hastaya hizmet verilecek şekilde planlama yapıldı. Ayrıca, toplam 131 ameliyathanede günlük 650 ameliyat planlanıyor.

'ŞEHİR HASTANEMİZ TOPLAM 8 BRANŞ HASTANESİNDEN OLUŞMAKTA'

8 hastanenin taşınacağı Ankara Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede incelemelerde bulundu. Açıklama yapan Bakan Koca, taşınma işlemlerinin geçen hafta Atatürk Eğitim Hastanesi ile başladığını, daha sonra Yüksek İhtisas Hastanesi ile devam ettiğini söyledi. Bakan Koca, "Şehir hastanemiz toplam 8 branş hastanesinden oluşmakta. Biz şehir hastanelerini özellikle bulunduğu bölgenin en son noktada tedavilerin yapıldığı birere sağlık üssü olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda bu hastanemiz de, bu bölgede sağlık üssü olarak en son noktada hizmet verebilir bir organizasyon yapısıyla hareket ediyor olacak. Biz şehir hastanelerinin var olan yönetim sisteminden farklı olarak bu süreçte yönetim şeklini de farklılaştırmak istedik. Bu çerçevede bir kararname ile yeni dönemde şehir hastanelerini en tepede koordinatör başhekimin olduğu, onun altında koordinatör başhekim yardımcıları, idari mali direktörlerin olduğu ve her kulenin de birer başhekim ve idari ve mali yapılanmasının olduğu yeni bir yönetim şekli ile planladık" dedi.

'BÖLGEDE SAĞLIK ÜSSÜ OLAN BİR YAPI OLSUN İSTİYORUZ'

Ankara Şehir Hastanesi'nin 8 hastaneden oluştuğunu, dolayısıyla bir koordinatör başhekimlik altında 8 başhekimin görev yapacağını kaydeden Bakan Koca, şöyle dedi:

"Biz öncelikle 4 tane bloğun koordinatör başhekimlerini atadık ve hasta kabulü başlamış oldu. Tabii bu hasta kabulünde çok titiz, hassas özellikle arkadaşların yoğun gayreti ile hastaların ihmal edilmemesi, zarar görmemesi anlamında titiz bir çalışma yapıldı ve hafta sonu itibarıyla bu bitmiş oldu. Hatta Cumartesi günü burada bir hastamızın tedavisi de başarıyla yapıldı. Toplam 3 bin 623 yatağı ile Avrupa'nın en büyük, ama dünyada tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastanesini açmış oluyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde de diğer hastanelerin benzer şekilde titizlikle taşınması sağlanmış olacak. Biz bölgede sağlık üssü olan bir eksiği olmayan bir yapı olsun istiyoruz."

Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi ile ilgili olarak siyasi alanda çok sorunların yaşanacağı, açılmayacağı, yollarda ciddi sorunlar olacağı kaygılarının gündeme getirildiğini hatırlatarak, "Bu anlamda herhangi bir sorun yaşanmadı. Son derece hastaların memnun olduğu ve önümüzdeki 1-1,5 aylık süreçte titizlikle, hassasiyetle devam ettirilerek tamamlanacağını söyleyebilirim" dedi. Bakan Koca, açıklamasının ardından hastane içerisinde incelemede bulundu, tedavi gören vatandaşlar ile yakından ilgilendi. Bu arada Ankara Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının önümüzdeki dönemde yapılacağı belirtildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 110 yorum
Sayin bakanim hasta garantiside verdiniz mi . ya da ne zaman ozellestiriyoruz?
@can_eren_g1 2 sene sonra bak, rezili çıkar. önce personele kullanmayı öğretmek lazım.
hastaneler borc batağında hiçbir ilaç ve medikal firmalar a ödemeleri yapamıyorlar 2016 yilindan dahi alacağı olan firmalar var göz boyamak için hastane açacağınıza borcunuzu ödeyin de kaliteli hizmet sağlayın.
hepsinin muhasebesini sen tutuyo gibi yazmışsın tipik muhalif kafası
@aas7779 sen de tipik tapınakçısın, trollenmiş komik şey seni ...
aas7779 Eyy fetocu vatandaşım! yazan bilmese onları yazmazdı! doğruyu söyleyince gavur,muhalif,vatan haini, gibi iftiralarla Allahın katında ödül alacağını mı sanıyorsun??? Allah herşeyi görür,sen merak etme! herkes sizin gibi ülkenin fabrikalarını satıp insanları işsiz bırakıp,sebze,meyve kuyruklarına sokacak kadar firavuna tapacak kadar,Allahın kitabı kuran ı kerim ile alay edecek kadar akılsız bırakmasın! O her cuma sizlere kuran ayetlerinden öğütler veriyor! fakat sizin gibiler hz.muhammed mustafa (s.a.v) örnek almayıp ,servetlerine bakın kimler hırsız onların yanında olun! Allahu ekber.
@diu4lrjvm3 belli sen yillar önce ilac kuyruklarında bekleyip hastaneler de rezilliklere Şahit olmamışsın madem hükümet yaptıkları iyi degil gelmeyin kullanmayın ama karakter yok sizlerde yüz şeref hiç yok
hangi firmalar saydın mı acaba elinle boş konuş çamur at
@aas7779 RESMİ İSTATİSTİKLER 2002 DE 1 MİLYON HASTA AMELİYAT EDİLİYORDU ŞİMDİ 16 MİLYON BU KADAR HASTA ÇIKARMAYI NASIIL BECERDİNİNİZ. BİRDE EN BÜYÜK EN TEKNOLJİK FABRİKA BİZDE DİYE ÖVÜNELİM.EN BÜYÜK HAVALİMANI EN BÜYÜK KÖRPRÜ EN BÜYÜK HASTANE.BUNLA RÜLKEYİ GELİŞTİRİRMİ KALKKINDIRIMI?VATANŞAIN KANINI EMDİRMEKTEN BAŞKA BİR İEŞ AYRAMIYOR.ÇSALIŞLAN HASTANEYİ KAPATIPĞ PATRONUN KAZNAMASI İÇİN BU HASTANELERE YÖNLENDİRYORSUNUZ. YETMEDİMİ BİRDE HASTA GARANTİSİ VERİYORSUNUZ
@aas7779 paralı trol olmak nasıl yolda parası yemek parası veriyorlarmı
Ben medikal firmasiyim turkiyenin her yerinden de medikal firması arkadaşlarım var siz gibi A HABER izleyerek buralarda yazmıyoruz biz yaşayıp gördüklerimizi başımıza gelenleri yazıyoruz evet işin içindeyiz evet hastanelerin muhasebesindeyiz hergun ödeme alabilemk icin
bol müşteriler olsun
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