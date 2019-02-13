Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Ankara'da yapımı tamamlanan ve 8 hastanenin taşınacağı Ankara Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük, dünyada tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastaneyi açmış olduklarını belirterek, "Biz bölgede sağlık üssü olan, bir eksiği olmayan bir yapı olsun istiyoruz" dedi.

2015 yılında inşaatı başlayan Ankara Şehir Hastanesi'nin yapımı tamamlandı. Tek seferde yapılan Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 3'üncü büyüklükteki Ankara Şehir Hastanesi 1,3 milyon metrekare alanda kuruldu. Toplam 904 poliklinik odası, 259 poliklinik destek odası ile günlük 40 bin poliklinik hastanın tedavi edileceği Ankara Şehir Hastanesi’nde günde 100 bin hastaya hizmet verilecek şekilde planlama yapıldı. Ayrıca, toplam 131 ameliyathanede günlük 650 ameliyat planlanıyor.

'ŞEHİR HASTANEMİZ TOPLAM 8 BRANŞ HASTANESİNDEN OLUŞMAKTA'

8 hastanenin taşınacağı Ankara Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede incelemelerde bulundu. Açıklama yapan Bakan Koca, taşınma işlemlerinin geçen hafta Atatürk Eğitim Hastanesi ile başladığını, daha sonra Yüksek İhtisas Hastanesi ile devam ettiğini söyledi. Bakan Koca, "Şehir hastanemiz toplam 8 branş hastanesinden oluşmakta. Biz şehir hastanelerini özellikle bulunduğu bölgenin en son noktada tedavilerin yapıldığı birere sağlık üssü olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda bu hastanemiz de, bu bölgede sağlık üssü olarak en son noktada hizmet verebilir bir organizasyon yapısıyla hareket ediyor olacak. Biz şehir hastanelerinin var olan yönetim sisteminden farklı olarak bu süreçte yönetim şeklini de farklılaştırmak istedik. Bu çerçevede bir kararname ile yeni dönemde şehir hastanelerini en tepede koordinatör başhekimin olduğu, onun altında koordinatör başhekim yardımcıları, idari mali direktörlerin olduğu ve her kulenin de birer başhekim ve idari ve mali yapılanmasının olduğu yeni bir yönetim şekli ile planladık" dedi.