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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 20 yaş ve altı gençlere mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 20 yaş ve altı gençlere mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 21:52 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 yaş ve altı gençlere yönelik sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak teşekkür mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 20 yaş ve altı gençlere mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz."


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Fahrettin Koca sağlık bakanı

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