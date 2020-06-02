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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 22:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." ifadesini kullandı. Bakan Koca daha sonra yaptığı paylaşımında "Sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı mesaj:

Çin’de ortaya çıkan COVID-19’a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1.000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz.


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