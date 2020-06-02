Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."

Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. DÜNYADAKİ İLAÇ GELİŞTİRME VE ÜRETİM SÜREÇLERİNDE Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte AKTİF ROL OYNAYACAĞIZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı mesaj:

Çin’de ortaya çıkan COVID-19’a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1.000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz.

Çin’de ortaya çıkan COVID-19’a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1.000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. pic.twitter.com/OYZ7Z9gb9M — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020



