Sağlık Bakanı Koca, 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’ye ulaştığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD-Alman ortaklığı Pfizer-BioNTech aşısının 1,4 milyon dozunun Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Koca, aşı için, "Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

"Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."

Türkiye şimdiye kadar Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısını kullanıyordu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam yapılan aşı sayısı 14 milyon 131 bini aştı. İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 5 milyon 977 bin 550'ye ulaştı.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 91 bini aştı. Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 30 bin 462'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 24 Mart'ta açıklanan yeni vaka sayısı 29 bin 762, can kaybı ise 142 oldu.

