Sağlık Bakanı Koca: "2020'de yeni şehir hastaneleri açılacak"

DUYGU YENER - YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılda İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik, Konya gibi birçok şehir hastanesinin açılacağını belirterek, "2020, şehir hastanelerinin yoğun açıldığı, mükemmeliyet merkezlerinin olacağı, sağlık turizmi, tanı merkezleri, ofis ve sağlık müşavirlerinin atamasının yapılacağı önemli bir yıl olacak." dedi.

AA muhabirine 2019 yılını değerlendiren Bakan Koca, 2020 için öngörülen projeleri anlattı.

2019'un, şehir hastanelerinin peş peşe açıldığı bir yıl olduğunu vurgulayan Koca, dünya çapında özelliklere sahip Ankara ve Bursa şehir hastanelerinin hizmete girdiğini anımsattı. 2020'de de yeni şehir hastanelerinin açılacağını vurgulayan Koca, "İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik, Konya gibi birçok şehir hastanesi, 2020'de devreye girecek." bilgisini verdi.

Bakan Koca, şehir hastanelerinin açılmasıyla mükemmeliyet merkezlerinin sayısının da her geçen gün artacağına işaret etti.

Yeni yılla birlikte sağlık turizmine yönelik çalışmalara da ağırlık vereceklerini dile getiren Koca, 2023'te 1,5 milyon olan sağlık turisti hedefine daha erken ulaşmayı beklediklerini söyledi.