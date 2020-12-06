Sağlık Bakanı Koca: 50 milyon kişiyi en erken dönemde aşılamamız lazım

Koronavirüs salgını ve aşı çalışmalarıyla ilgili son bilgileri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin erken dönemde 50 milyon kişi aşılaması gerektiğini söyledi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Bakan Koca, "Nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Bu durumda 50 milyon kişiyi en erken dönemde aşılamamız lazım. Erken dönemde dünyayla birlikte en yaygın aşılamayı yapan ülkelerden biri olacağız" dedi.

Koca, "Mart ayından bu yana hastalığı atlatanlar da hesaba katıldığında aşılama ve bağışıklık kazananlarla birlikte çok ciddi yol almış olacağız" ifadelerini kullandı.

Aşıların koruyuculuğu konusunda bu aşamada hiçbir aşı için net süre verilemediğini belirten Koca, "Geleneksel yöntemlerle üretilen yani virüsün izole edildiği, inaktif hale getirildiği aşıların 6-8 ay, duruma göre bir yıl koruyucu olduğunu biliyoruz" dedi.

'Neden inaktif aşı tercih ettik?'

Türkiye'nin Çin'den aşı almasıyla ilgili soru işaretlerine değinen Koca, aşıların menşeinden ziyade üretim yöntemi, güvenlik ve etkinliğine bakılması gerektiğini savundu: