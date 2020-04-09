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  4. Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 00:54 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun"


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Fahrettin Koca sağlık bakanı pendik Marmara Üniversitesi BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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