Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun"
829 sismik izolatörle güçlendirilen MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/05Q5TmYhbY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020