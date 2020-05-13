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Sağlık Bakanı Koca: Çocuklarımız parklara kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 09:41 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 14 yaşından küçüklerin sokağa çıkacağını hatırlatarak, "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Çocuklarımız parklara kavuşuyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız." dedi.


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