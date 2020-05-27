HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı 11 sektöre yönelik tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı 11 sektöre yönelik tedbirleri açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde koronavirüse karşı sektörlere yönelik hazırlanan rehberlerin tek başlıkta toplandığını ve rehberde 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin ilk kez yayımlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 11 sektöre yönelik tedbirleri açıkladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, normalleşme sürecinde sektörlere yönelik hazırlanan rehberlerin 'COVİD-19 Sağlık Yönetimi ve Çalışma Rehberi' başlığı altında toplandığı belirtildi. Daha önce yayımlanan rehberlerde güncellemeler yapılırken, rehberde 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin ise ilk kez yayımlandığı belirtildi. Rehberde; 'Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında', 'kozmetik ve parfümeri mağazalarında', 'akaryakıt istasyonlarında', 'market ve süpermarketlerde', 'oto yıkamalarda', 'oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde', 'oto galeri ve oto kiralama işletmelerinde', 'ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde', 'emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde', 'elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında' ve 'tesisatçılarda' alınması gereken önlemler yayımlandı.

'İÇERİYE MİSAFİR ALMAYIN'

Buna göre; beyaz eşya ve mobilya mağazalarında çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınması gerektiği istendi. Kozmetik ve parfümeri mağazalarında, iş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulması gerektiği bildirildi. Akaryakıt istasyonlarında ise maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşterilerin içeri alınmaması, yine market ve süpermarketlerde aralıklı olarak sosyal mesafenin korunması ile ilgili anonsların yapılması gerektiği vurgulandı. Oto yıkamalarda ile oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde, müşteriler ve çalışanlar için el antiseptiği bulundurulması gerektiği kaydedildi. Oto galeri ve oto kiralama işletmeleri, ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmeler, emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri ve tesisatçılarda iş yerine misafir alınmaması istendi. Elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında müşterilerin sadece teşhir ürünlerini incelemelerine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Tam 75 yıl sonra içme suyuyla tanıştılarTam 75 yıl sonra içme suyuyla tanıştılar
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

En Çok Okunan Haberler

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

Kısa, uzun ve Resimli Ramazan Bayramı mesajları

Kısa, uzun ve Resimli Ramazan Bayramı mesajları

Diğer Haberler
Kısıtlama bitti, yoğunluk başladı... Antalya girişinde uzun araç kuyruğu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Sokağa çıkma yasağı sonrası alışveriş merkezine koştular

Yine aynı manzara! Metrelerce kuyruk oluştu

Tam 75 yıl sonra içme suyuyla tanıştılar

Tam 75 yıl sonra içme suyuyla tanıştılar

Silivri'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

O halde gören yakınları kriz geçirdi

Sigara dumanından koronavirüs bulaşır mı?

Sigara dumanından koronavirüs bulaşır mı?

0-14 yaş arası çocuklar için sokağa çıkma izni başladı

81 ilde saat 11.00'de başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.